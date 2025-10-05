6-1 Sieg gegen den Tabellenführer

Nächstes Heimspiel und wieder hat Bernstadt den Tabellenführer zu Gast. Dieses Mal ist es der SV Nersingen und direkt heißt es wieder „Vollgas“. Die ersten Minuten gehören klar dem TSV und nach schöner Kombination über Eckle und Noller, F. vollendet Noller, M. zum 1-0 (8.). Bernstadt attackiert früh, zwingt Nersingen zu langen Bällen bzw. erobert immer wieder im letzten Drittel Bälle, bekommen es aber leider zu Ende gespielt. Nersingen kommt durch viele Freistöße und Eckbälle dann ins Spiel und erzielt dann per Kopf auch den Ausgleich (27.). Wenig beeindruckt schlägt Bernstadt aber nach Flanke von Noller. F. durch Jost zurück (37.). Mit dem 2-1 geht es auch in die Pause und im zweiten Durchgang hat Nersingen aus dem Nichts die Chance zum Ausgleich, aber Schaab verhindert. Fortan dominiert der TSV nach Belieben das Spiel. Mit einem Traumtor per Seitfallzieher von Jost nach Flanke von Bartosch (54.) und wenig später nach Vorlage von Noller, M. vollendet Jost zum 4-1 (59.). Noller, F. per Elfmeter (80.) und ein Eigentor (89.) schrauben das Ergebnis in die Höhe, obwohl im Laufe der zweiten Halbzeit Noller, M., Koros, zweimal Bosch und Bückle noch mit Riesenchancen scheiterten. Letztlich der nächste hochverdiente Sieg mit einem 6-1 gegen den Tabellenführer.