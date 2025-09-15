6-0 Traumstart in die BOL-Saison! Seyfi mit Viererpack!

Es geht wieder los. TBM on fire.
Bei herrlichstem Wetter startet die erste Bezirksoberligasaison mit einem Heimspiel gegen den FC Oberau. Die Gäste stiegen vor einem Jahr in die BOL auf und erreichten in ihrer ersten Saison den siebten Platz. In einem Freundschaftsspiel, im Frühjahr letzten Jahres konnte der TBM schon mit 6-0 gewinnen und heute funktionierte das gleiche Ergebnis.
Der TBM bestimmt von Beginn an die Partie und drückt die Gäste tief in die eigene Hälfte. Im Minutentakt rollen die Angriffswellen auf das Tor von Keeperin Verena Gindhart. Liliane Raths marschiert auf rechts mit dem Ball in den Strafraum und ihr Schuss kann gerade noch so geblockt werden. Raths zum zweiten in der 7. Minute. Dann ist auf der anderen Seite Meryem Richter durch und passt in die Mitte, aber dort verpassen alle den Querpass. In der 12. Minute ist wieder Raths durchgebrochen aber ihr Schuss aus spitzem Winkel geht ans Außennetz. Nach einer Viertelstunde fällt dann der erste BOL-Treffer. Natürlich netzt den Toptorjägerin Sheeva Seyfi ein. Nach einem Einwurf auf links kommt die Flanke in den Strafraum. Dort schlagen zwei Abwehrspielerin über den Ball und Seyfi ist aus sechs Metern zur Stelle. Der TBM will nachlegen. Toni Tewes wird noch erfolgreich beim Torschuss gestört. Auf der anderen Seite sind die Gäste zum ersten Mal in der 17. Minute vorne. Die auffälligste Gästespielerin Molly Kabamooli mit einem ersten Schuss Richtung TBM-Tor. Eine Minute später wieder eine Flanke in den Gästestrafraum und am zweiten Pfosten nickt Seyfi den Ball ein. Seyfi dribbelt dann auch zwei Abwehrspielerinnen in der 23. Minute aus und ihr Pass von der Torauslinie in den Rücken der Abwehr findet keinen Abnehmer. Diese Muster wiederholt sich im Spiel relativ oft. In der 27. Minute langer Ball auf Seyfi die nimmt mit der Brust an und legt ab auf Tewes. Ihr Schuss fliegt hoch über Keeperin Gindhart an die Latte und prallt im hohen Bogen zurück in den Strafraum. Dort will eine Abwehrspielerin den Ball aus der Gefahrenzone schlagen aber der Ball kommt nur fünf Meter weit. Die aufgerückte Kerstin Frank zimmert den Ball, hoch oben, ins Tor. Tewes tankt sich durch die Abwehr und scheitert allein vor Keeperin Gindhart die mit einer Fußabwehr den Torerfolg verhindert. In der 34. Minute wird Tewes kurz vor dem Strafraum schön freigespielt aber ihr Schuss geht vorbei. Tewes zum dritten in der 36. Minute, diesmal hält Keeperin Gindhart ganz stark. Der vierte TBM-Treffer fällt dann trotzdem. Im Mittelfeld erkämpft sich der Gastgeber den Ball und Seyfi ist allein auf und davon. Mit einem Lupfer über die herauseilende Gindhart schnürt Seyfi ihren Dreierpack. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ist nochmal Raths auf halbrechts durch und passt von der Grundlinie nach hinten, aber wieder ist kein Abnehmer da. Dann ist Halbzeit.
Die zweite Hälfte beginnt mit einer Schrecksekunde und der besten Chance für die Gäste. Ein langer Ball und Julia Arndt überlupft ihre Bewacherin und sprintet dem Ball hinterher. Allerdings eilt auch Keeperin Nicole Maurer dem Ball entgegen. Im Strafraum kommt Arndt als erste an den Ball und lupft den Ball über Maurer, aber auch über das Tor. Sie wird danach allerdings von Keeperin Maurer abgeräumt. „Da war ich klar zu spät“, räumt Maurer ein. Der fällige Elfmeterpfiff blieb allerdings aus.
Der TBM bleibt weiter an Drücker. Kopfball Seyfi in der 50. Minute. Tewes in der 51. Minute knapp am zweiten Pfosten vorbei. Rosalie Baus fliegt in der 57. Minute nach einem Eckball in den Ball rein, aber schiebt am zweiten Pfosten den Ball ins Toraus. Da war mehr drin. Laura Kwanka mit Freistoß in der 62. Minute, aber drüber. Dann in der 64. Minute total kurios. Raths auf rechts durch mit Schuss ins lange Eck, aber der Ball geht an den Innenpfosten und wieder zurück. Nachschuss verzogen und landet wieder am zweiten Pfosten bei der völlig freistehenden Richter. Die schießt direkt, aber blitzschnell ist Keeperin Gindhart auf die andere Seite gewechselt und wehrt den Schuss vor der Torauslinie noch glänzend ab. Ecke in der 67. Minute und der Kopfball von Seyfi geht weit drüber. Dann kommen nochmal die Gäste aber Arndt´s Schuss ist leichte Beute für Keeperin Maurer. Jun Suppan versucht es in der 75. Minute, dann mal aus dreißig Metern, aber weit drüber. Fünf Minuten vor Schluss schnürt Seyfi dann ihren Viererpack. Raths in den Lauf von Seyfi und die schiebt allein vor Gindhart den Ball rein. Die bärenstarke Raths belohnt sich in der Schlussminute dann doch noch mit ihrem Treffer. Schöner Schuss ins lange Eck zum Endstand.