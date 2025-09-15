6-0 Traumstart in die BOL-Saison! Seyfi mit Viererpack!

Bei herrlichstem Wetter startet die erste Bezirksoberligasaison mit einem Heimspiel gegen den FC Oberau. Die Gäste stiegen vor einem Jahr in die BOL auf und erreichten in ihrer ersten Saison den siebten Platz. In einem Freundschaftsspiel, im Frühjahr letzten Jahres konnte der TBM schon mit 6-0 gewinnen und heute funktionierte das gleiche Ergebnis.

Der TBM bestimmt von Beginn an die Partie und drückt die Gäste tief in die eigene Hälfte. Im Minutentakt rollen die Angriffswellen auf das Tor von Keeperin Verena Gindhart. Liliane Raths marschiert auf rechts mit dem Ball in den Strafraum und ihr Schuss kann gerade noch so geblockt werden. Raths zum zweiten in der 7. Minute. Dann ist auf der anderen Seite Meryem Richter durch und passt in die Mitte, aber dort verpassen alle den Querpass. In der 12. Minute ist wieder Raths durchgebrochen aber ihr Schuss aus spitzem Winkel geht ans Außennetz. Nach einer Viertelstunde fällt dann der erste BOL-Treffer. Natürlich netzt den Toptorjägerin Sheeva Seyfi ein. Nach einem Einwurf auf links kommt die Flanke in den Strafraum. Dort schlagen zwei Abwehrspielerin über den Ball und Seyfi ist aus sechs Metern zur Stelle. Der TBM will nachlegen. Toni Tewes wird noch erfolgreich beim Torschuss gestört. Auf der anderen Seite sind die Gäste zum ersten Mal in der 17. Minute vorne. Die auffälligste Gästespielerin Molly Kabamooli mit einem ersten Schuss Richtung TBM-Tor. Eine Minute später wieder eine Flanke in den Gästestrafraum und am zweiten Pfosten nickt Seyfi den Ball ein. Seyfi dribbelt dann auch zwei Abwehrspielerinnen in der 23. Minute aus und ihr Pass von der Torauslinie in den Rücken der Abwehr findet keinen Abnehmer. Diese Muster wiederholt sich im Spiel relativ oft. In der 27. Minute langer Ball auf Seyfi die nimmt mit der Brust an und legt ab auf Tewes. Ihr Schuss fliegt hoch über Keeperin Gindhart an die Latte und prallt im hohen Bogen zurück in den Strafraum. Dort will eine Abwehrspielerin den Ball aus der Gefahrenzone schlagen aber der Ball kommt nur fünf Meter weit. Die aufgerückte Kerstin Frank zimmert den Ball, hoch oben, ins Tor. Tewes tankt sich durch die Abwehr und scheitert allein vor Keeperin Gindhart die mit einer Fußabwehr den Torerfolg verhindert. In der 34. Minute wird Tewes kurz vor dem Strafraum schön freigespielt aber ihr Schuss geht vorbei. Tewes zum dritten in der 36. Minute, diesmal hält Keeperin Gindhart ganz stark. Der vierte TBM-Treffer fällt dann trotzdem. Im Mittelfeld erkämpft sich der Gastgeber den Ball und Seyfi ist allein auf und davon. Mit einem Lupfer über die herauseilende Gindhart schnürt Seyfi ihren Dreierpack. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ist nochmal Raths auf halbrechts durch und passt von der Grundlinie nach hinten, aber wieder ist kein Abnehmer da. Dann ist Halbzeit.