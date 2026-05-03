 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

6-0 TBM steht kurz vor der Meisterschaft

von Sascha Hecken · Heute, 20:12 Uhr · 0 Leser
Emilia Hark (Nr. 9) mit dem 3-0 vor der Pause.
Emilia Hark (Nr. 9) mit dem 3-0 vor der Pause. – Foto: S. Hecken

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A-Klasse 02
Untermenzing II
Turnerbund II
Heute, 09:15 Uhr
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund II
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing II
6
0

In einem einseitigen Spiel hat der Tabellenletzte keine Chance und der TBM macht das halbe Dutzend voll.

Damit hat der Tabellenführer 10 Punkte Vorsprung, bei vier verbleibenden Spielen, das sollte reichen.