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Spielbericht
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6-0 TBM steht kurz vor der Meisterschaft
von Sascha Hecken · Heute, 20:12 Uhr · 0 Leser
Emilia Hark (Nr. 9) mit dem 3-0 vor der Pause. – Foto: S. Hecken