6-0 TBM steht kurz vor der Meisterschaft

Emilia Hark (Nr. 9) mit dem 3-0 vor der Pause. – Foto: S. Hecken

In einem einseitigen Spiel hat der Tabellenletzte keine Chance und der TBM macht das halbe Dutzend voll.

Damit hat der Tabellenführer 10 Punkte Vorsprung, bei vier verbleibenden Spielen, das sollte reichen.