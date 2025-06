59 Tore! Stefanie Pless ist Württembergs beste Torjägerin der Saison!

Bei Stefanie Pless lief es letzte Saison einfach. 59 Tore in 21 Spielen lautet ihre Bilanz am Saisonende. Damit hat die 1,58 Meter große Stürmerin maßgeblich zu den 145 Toren beigetragen, die der TSV Baltmannsweiler über die vergangene Spielzeit seinen Gegnern eingeschenkt hat. Heute ist "Steffi", wie sie von ihren Teamkolleginnen genannt wird, bei FuPa im Interview und erzählt über die vergangene Saison, das Teamgefüge und ihre persönliche Zukunft.

FuPa: 59 Tore in 21 Spielen, das ist eine Quote von fast drei Toren pro Spiel. Da ist vermutlich fast jeder Schuss ein Tor. Kannst du dich überhaupt noch über Tore freuen oder bist du mehr frustriert, falls mal einer nicht reingeht? Pless: Ich freue mich nach wie vor über jedes Tor – das hört nie auf, egal wie viele ich schon gemacht habe. Wenn die Ergebnisse jedoch sehr eindeutig ausfallen, ist die Freude über die Tore natürlich irgendwann auch nicht mehr ganz so groß. Bei meinem eigenen Anspruch ist natürlich auch ein bisschen Frust dabei, wenn mal eine Chance ungenutzt bleibt und da ich sehr selbstkritisch bin, ärgere ich mich oft auch im Nachhinein, wenn der Ball daneben gegangen ist oder ich eine Situation nicht so abschließen konnte, wie ich es gerne getan hätte. Nach den Spielen gehe ich Situationen nochmals durch und hinterfrage, wie ich ausgelassene Chancen anders lösen hätte können.

FuPa: Du hast diese Saison unglaubliches geleistet. Wie kommen diese 59 Tore zu Stande? Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Pless: Ich habe diese Saison erstmals im Sturm gespielt und das hat wirklich gut funktioniert. Im Allgemeinen muss man aber schon auch sagen, dass durch den Zusammenschluss von Bezirksliga und Kreisliga deutlich mehr Tore von meiner Mannschaft aber auch von mir persönlich geschossen wurden. Trotzdem versuche ich immer an mir zu arbeiten und mich zu verbessern.

FuPa: Auch deine Teamkolleginnen Luna Weiß und Hannah Kienle waren sehr erfolgreich vor dem Tor und durchbrachen die 20-Toremarke. Was macht euch als Trio aus? Warum harmoniert ihr so gut?

Pless: Luna und ich spielen schon seit der E-Jugend zusammen Fußball, daher wissen wir schon wie wir in bestimmten Situationen reagieren. Hannah und ich haben uns diese Saison im Sturm super ergänzt, da sie den defensiveren Teil übernommen hat, da sie sehr zweikampfstark ist. Wir sind alle drei sehr ehrgeizig und wenn wir unsere Leistung abrufen, versuchen wir es den Gegnern so schwer wie möglich zu machen, uns aus dem Spiel zu nehmen. Im Regelfall hat das auch sehr gut funktioniert und am Ende ist es auch nicht wichtig, wer die Tore für unsere Mannschaft schießt.

FuPa: Mit so einer Erfolgsbilanz macht man sicherlich auch größere Clubs auf sich aufmerksam. Was ist dein Plan für die Zukunft? Haben schon höherklassige Mannschaften angeklopft?

Pless: Ja es gab schon ein paar Anfragen von höherklassigen Vereinen. Das freut mich natürlich und bestätigt mich in dem was ich tue. Ich möchte mich auf jeden Fall weiterentwickeln und mich immer wieder herausfordern – sportlich, aber auch beruflich. Ich arbeite Vollzeit und studiere nebenbei, was viel Zeit in Anspruch nimmt und Disziplin erfordert. Deshalb überstürze ich nichts und schaue genau, welcher nächste Schritt sowohl sportlich als auch persönlich gut zu mir passt.