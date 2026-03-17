58 Tore: Landsbergs Offensive ist schon Regionalliga-reif

Im Hinspiel, beim 3:2 in Pipinsried, erzielte Landsbergs "Offensaiv-Leader" Maxi Berwein das ndritte Tor für den TSV – Foto: Thomas Ernstberger

Am Mittwoch Nachholspiel gegen den FC Pipinsried - da könnten die Lechstädter wieder die Tabellenführung übernehmen und ihren Vorsprung auf Platz drei ausbauen.

Die „kleinen Löwen“ und die punktgleichen Landsberger damit weiter mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen punktgleich an der Tabellenspitze – und der Abstand auf die Verfolger wächst: Auf den FC Deisenhofen (0:1 gegen Nördlingen), der ohnehin nicht aufsteigen will, sind’s acht, auf Kirchanschöring (war zuletzt spielfrei) und Erlbach schon neun Punkte. Und am Mittwoch (Anpfiff: 18.30 Uhr) haben die Lechstädter im Nachhol-Heimspiel gegen den FC Pipinsried sogar die Möglichkeit, diesen Vorsprung weiter auszubauen und wieder Tabellenführer zu werden.

Landsberg – Es geht wieder um Platz 1 - und noch mehr Vorsprung auf auf Rang 3. Die Tabellenführung, die die Spieler des TSV Landsberg nach dem 3:2 gegen den SV Erlbach, einem Sieg des Willens und der Leidenschaft, kurz feiern durften („Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey-hey“), hielt nur gute 16 Stunden. Dann überholte die Zweite von 1860 München wieder die Truppe von Cheftrainer Chris Rech (32) mit einem 1:0 gegen den FC Pipinsried.

Und so stellt sich bei zehn noch ausstehenden Spielen immer lauter die Frage: 2026/27 wieder Bayernliga oder erstmals in der Vereinsgeschichte Regionalliga? Die Mannschaft hat gegen starke Erlbacher auf und auch neben dem Platz mit einem genauso engagierten wie leidenschaftlichen „Auftritt mit Herz“ eine eindeutige Antwort gegeben: Sie will rauf! Beim vorentscheidenden 3:1 stürmten alle Spieler von der Bank zum Torschützen Maxi Seemüller, demonstrierten das tolle Wir-Gefühl, das die Mannschaft so stark macht. Das „A-Wort“ nehmen die Jungs derzeit zwar nicht in den Mund. Aber Kilian Pittrich sagt zum Beispiel: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Das wäre zumindest schon die Meisterschaft…

Ob die dann zum Aufstieg reicht, steht noch nicht fest. Am 24. März wird die neue Abteilungsleitung gewählt, bis zum 27. müssen die Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht werden. Ausgeschlossen scheint derzeit nichts. Tendenz wohl: Machen, was machbar ist.

Stellt sich die Frage, ob diese Mannschaft eine Klasse höher bestehen könnte. Antwort: Warum denn nicht? Allein der Sturm ist nicht nur absolut hochkarätig, sondern auch Regionalliga-tauglich. Maxi Berwein (10 Saisontore/früher FC Memmingen, Türkgücü München, VfR Garching), Furkan Kircicek (früher Illertissen. Chemnitz, Türkgücü, Memmingen), der gegen Erlbach ein „sehr emotionales“ 27-Minuten-Comeback feierte und vor seiner Verletzung 12 Tore in 12 Spielen erzielt hatte, und Maxi Seemüller (8 Tore/früher Illertissen) haben schon in der vierten Liga gespielt. Allein dieses Trio ist eine absolute Offensiv-Bank.

Dazu kommen der pfeilschnelle Daniele Sgodzaj (wie Berwein zehn Saisontore), Jeton Abazi (8 Treffer) und als „Joker“ die höchst talentierten 20-jährigen Sturm-Youngster Luca Dollinger (drei Tore) und Fares Ibrahim (ein Tor). Regionalliga-Erfahrung bringen zudem Benny Auburger (Türkgücü), Tiziano Mulas (Memmingen), Tino Reich (Türkgücü), Ünal Tosun (Türkgücü, Pipinsried), Jannik Fippl (TeBe Berlin, Pipinsried) und Lukas Bettrich (Memmingen) mit. Dazu kommt noch Cheftrainer Chris Rech, der für Türkgücü, Burghausen, 1860 II und in der 3. Liga für Jahn Regensburg gespielt hat. Alle anderen Landsberger sind Bayernliga-bewährte und erfahrene Akteure.

Und noch was: Mit 58 Treffern in 22 Spielen (macht einen Schnitt von 2,64 Toren pro Spiel) haben die Lechstädter mit Abstand die meisten Saisontore erzielt. Weit mehr als Heimstetten (48), 1860 München II (46), Kirchanschöring (45) und Nördlingen (44). Mit so viel Offensiv-Power sollte man auch in der Regionalliga bestehen können.

Mittwochs-Gegner Pipinsried hat übrigens gerade mal 33 Tore erzielt. Und ihr Topstürmer Nico Karger (beim TSV Landsberg in der Saison 2023/24 immerhin Bayernliga-Torschützenkönig mit 22 Buden) hat erst acht Treffer auf dem Konto. Der Stürmer hat früher sogar viele Jahre für 1860 München in der 2. und 3. Liga gespielt. Und liegt jetzt in der Torjäger-Tabelle hinter Berwein und Sgodzaj sowie gleichauf mit Seemüller und Abazi. Auch das spricht für die Qualität der TSV-Offensive.

Übrigens: Auch in der Bayernliga Nord gibt es kein Team, das mehr Tore als Landsberg erzielt hat. Hier liegt der Tabellenzweite ASV Neumarkt mit 48 Toren vorn.