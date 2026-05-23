58 Tore in 18 Spielen: Das sind die besten Torjäger in Württemberg

In der heißen Endphase der Saison 2025/26 wirft FuPa den Blick auf die besten Torjäger in Württemberg.
58 Tore in 18 Spielen - Liridon Elezaj (FC Iliria Göppingen / Kreisliga B)
49 Tore in 29 Spielen - Beat Fischer (SGM MassenbachHausen / Kreisliga A)
46 Tore in 25 Spielen - Enes Coskun (TSG Esslingen / Kreisliga A)
45 Tore in 18 Spielen - Timo Bock (TSV Leinfelden / Kreisliga B)
44 Tore in 26 Spielen - Bekai Jagne (TSV Lustnau I / Kreisliga A)
43 Tore in 16 Spielen - Felix Eder (TSV Denkendorf II / Kreisliga B)
43 Tore in 22 Spielen - Ivan Rasic (TSV Korntal / Kreisliga B)
43 Tore in 27 Spielen - Nikola Lakovic (OFK Beograd Stuttgart / Kreisliga A)
41 Tore in 17 Spielen - Ziad Masoud (SKV Palästina Al Q`uds Stgt. / Kreisliga B)
41 Tore in 19 Spielen - Fabio Malzoni (SB Asperg / Kreisliga B)
40 Tore in 25 Spielen - Zakaria Hussein (SV Tuna Spor Echterdingen / Kreisliga B)
40 Tore in 25 Spielen - Uwe Sonnleitner (SGM Lautern-Essingen I / Kreisliga A)
38 Tore in 19 Spielen - Patrick Hug (SGM Dettingen/Glems II / Kreisliga B)
37 Tore in 21 Spielen - Marc Hitzel (SV Glatten / Kreisliga A)
37 Tore in 22 Spielen - Simeon Müller (SGM Talheim/Öschingen / Kreisliga B)
36 Tore in 18 Spielen - Ebrima Joof (SPV 05 Nürtingen / Kreisliga B)
36 Tore in 26 Spielen - Emir Dogansoy (Türkspor Stuttgart / Kreisliga A)
36 Tore in 26 Spielen - Drilon Tahiri (SV Rot / Kreisliga B)
35 Tore in 22 Spielen - Fabian Großhans (SGM Spielberg/Berneck-Zwerenberg / Kreisliga B)
35 Tore in 24 Spielen - Michele Varallo (SV Schluchtern / Kreisliga A)
35 Tore in 25 Spielen - Carmine Pescione (TSC Kornwestheim / Kreisliga A)
34 Tore in 20 Spielen - Tobias Schwarz (TG Gönningen / Kreisliga B)
34 Tore in 20 Spielen - Florian Weberruß (SV Nehren II / Kreisliga B)
34 Tore in 21 Spielen - Sebastian Böhm (TSV Gomaringen II / Kreisliga B)
34 Tore in 25 Spielen - Wayne Reich (TSV Neuhengstett / Kreisliga B)
34 Tore in 25 Spielen - Flakron Shabani (SKV Eglosheim / Kreisliga A)
34 Tore in 26 Spielen - Denis Kimmich (SV Waldmössingen / Kreisliga A)
33 Tore in 18 Spielen - Nick Hafenrichter (TSV Adelberg-Oberberken / Kreisliga B)
33 Tore in 20 Spielen - Alberto D'Alleva (Lawine Raichberg Ost / Kreisliga B)
33 Tore in 25 Spielen - Robin Guldi (SV Leingarten / Kreisliga A)
33 Tore in 26 Spielen - Valentino Mazzei (TSV Miedelsbach / Kreisliga B)
33 Tore in 27 Spielen - Niklas Ruf (SGM Äpfingen I/Baltringen I / Kreisliga A)
33 Tore in 30 Spielen - Fabio Müller (SGM Gruol/Erlaheim / Bezirksliga)
32 Tore in 12 Spielen - Shkemb Miftari (Türkspor Stuttgart / Kreisliga A)
32 Tore in 19 Spielen - Lukas Häußer (TSV Erlenbach II / Kreisliga B)
32 Tore in 20 Spielen - Kai Hasani (TSV Sparwiesen / Kreisliga B)
32 Tore in 20 Spielen - Kubilay Dedeli (Türkgücü Eibensbach / Kreisliga B)
32 Tore in 21 Spielen - Murat Aslan (SV Friolzheim / Kreisliga B)
32 Tore in 23 Spielen - Yannik May (SV Wört / Kreisliga B)
32 Tore in 23 Spielen - Danny Ferreira Martins (SV Neustetten II / Kreisliga B)
32 Tore in 26 Spielen - Jannik Leibing (FC Neenstetten / Kreisliga A)
32 Tore in 28 Spielen - Jonas Schwendemann (SV Oberzell II / Kreisliga B)
31 Tore in 15 Spielen - Dominik Grauer (SSV Rübgarten / Kreisliga B)
31 Tore in 18 Spielen - Husein Djedovic (FV Radnik Sindelfingen / Kreisliga B)
31 Tore in 20 Spielen - Anton Romer (SG Langenau (FC / TSV II) / Kreisliga B)
31 Tore in 21 Spielen - Kadir Kececi (TSV Wäldenbronn-Esslingen / Kreisliga B)
31 Tore in 22 Spielen - Torben Stingl (TSV Raidwangen / Kreisliga B)
31 Tore in 24 Spielen - Santiago Potenza (AC Catania Kirchheim/Teck / Kreisliga A)
31 Tore in 26 Spielen - Marin Pranjic (Sportvg Feuerbach / Kreisliga A)
31 Tore in 26 Spielen - Steven Schneiders (TSV Weinsberg / Kreisliga A)
31 Tore in 26 Spielen - Matthias Geiger (SG Bad Wimpfen / Kreisliga A)
31 Tore in 29 Spielen - Robin Schumpp (SGM Deißlingen/Lauffen / Bezirksliga)
31 Tore in 30 Spielen - Manuel Münst (SGM Ringschnait/Mittelbuch / Bezirksliga)
30 Tore in 18 Spielen - Simon Heinrich (SSV Steinach-Reichenbach II / Kreisliga B)
30 Tore in 21 Spielen - Louis Philipp Haug (Phönix Pfalzgrafenweiler / Kreisliga B)
30 Tore in 21 Spielen - Patrick Rafael Banhazi (VfL Obereisesheim II / Kreisliga B)
30 Tore in 22 Spielen - Karim Mahmoud (TV Flein / Kreisliga B)
30 Tore in 23 Spielen - Nico Kalmbach (Spvgg Weil im Schönbuch II / Kreisliga B)
30 Tore in 24 Spielen - Ali El-Hajj Hussein (SV Rommelsbach / Kreisliga B)
30 Tore in 27 Spielen - Thorsten Rieck (SV Westerheim / Bezirksliga)
30 Tore in 28 Spielen - Dominic Janzer (TSV Affalterbach / Kreisliga A)
29 Tore in 18 Spielen - Lukas Beu (SV Karsee / Kreisliga B)
29 Tore in 19 Spielen - Semih Emirzeoglu (FC Gärtringen II / Kreisliga B)
29 Tore in 19 Spielen - Colin Just (SV Wittlensweiler / Kreisliga B)
29 Tore in 19 Spielen - Jonas Marius Ebner (TG Reichenbach u. R. / Kreisliga B)
29 Tore in 20 Spielen - Marius Jäger (SG Weinstadt II / Kreisliga B)
29 Tore in 21 Spielen - Lars Beutler (TV Flein / Kreisliga B)
29 Tore in 26 Spielen - Carmelo Trumino (1. FC Heiningen / Bezirksliga)
29 Tore in 27 Spielen - Frieder Geiger (TSV Grafenberg / Kreisliga A)
29 Tore in 28 Spielen - Nico Schellenberger (SGM Hohenmemmingen/Burgberg / Kreisliga B)
28 Tore in 14 Spielen - Daniel Fritz (SV 98 Rottweil / Kreisliga C)
28 Tore in 15 Spielen - Sinan Altay (VfL Stuttgart / Kreisliga B)
28 Tore in 17 Spielen - Sebastian Haußmann (TSV Botenheim II / Kreisliga B)
28 Tore in 20 Spielen - Dominik Rometsch (SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg II / Kreisliga B)
28 Tore in 20 Spielen - Kevin Schellin (TSV Phönix Lomersheim II / Kreisliga B)
28 Tore in 23 Spielen - Fabian Padubrin (Spvgg Bad Teinach-Zavelstein / Kreisliga B)
28 Tore in 23 Spielen - Lukasz Majowski (SGM Ohmden/Holzmaden / Kreisliga B)
28 Tore in 23 Spielen - Johannes Wizemann (SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag / Kreisliga A)
28 Tore in 27 Spielen - Laurin Stütz (SKV Rutesheim / Landesliga)
28 Tore in 27 Spielen - Daniel Schick (TSV Grünbühl / Kreisliga A)
28 Tore in 28 Spielen - Lino Widmaier (TSV Heimsheim / Bezirksliga)
27 Tore in 16 Spielen - Sven Würzinger (SGM Ringingen/Killertal II / Kreisliga B)
27 Tore in 16 Spielen - Eimen Zalloumi (Young Boys Reutlingen II / Kreisliga A)
27 Tore in 19 Spielen - Fatlum Seferi (TSV Ötlingen / Kreisliga B)
27 Tore in 20 Spielen - Angelo Colletti (SGM Hohenstadt/Untergröningen / Kreisliga B)
27 Tore in 20 Spielen - Tobias Dierberger (SV Weiler / Kreisliga B)
27 Tore in 20 Spielen - Daniel Janek (TSV Weissach II / Kreisliga B)
27 Tore in 21 Spielen - Christian Braun (FV 08 Rottweil / Kreisliga A)
27 Tore in 21 Spielen - Marlon Giuseppe Walk (FSV Friedrichshaller SV II / Kreisliga B)
27 Tore in 21 Spielen - Jannis Dietscher (SC Züttlingen / Kreisliga B)
27 Tore in 22 Spielen - Philipp Krupp (SGM TSV Eutendorf / FC Ottendorf / Kreisliga B)
27 Tore in 23 Spielen - Clemens Schmid (TSG Abtsgmünd / Kreisliga A)
27 Tore in 23 Spielen - Manfred Beer (TSV Jesingen II / Kreisliga B)
27 Tore in 23 Spielen - Mousa El Arkoubi (Spvgg Weil der Stadt / Kreisliga A)
27 Tore in 24 Spielen - Simon Lukas Lindner (TV Darmsheim / Bezirksliga)
27 Tore in 24 Spielen - Daniel Leding (TSV Neuhengstett / Kreisliga B)
27 Tore in 24 Spielen - Patrick Wilpert (SGM Warthausen/Birkenhard / Kreisliga A)
27 Tore in 25 Spielen - Kenny Maurice Spengler (TSV Waldhausen / Kreisliga A)
27 Tore in 25 Spielen - Marlon Großmann (TV Herlikofen / Kreisliga A)
27 Tore in 25 Spielen - Christian Locher (SV Hülben / Kreisliga A)