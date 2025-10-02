Spielertrainer Yasar Akcay vom neugegründeten FC Amed Saar, schaffte es mit seinem Team als einziger Kreisliga A-Vertreter in die 6. Runde des Sparkassen-Pokals – Foto: Salih Göktas

56 Vereine für Sparkassen-Pokal stehen fest 6. Runde wird am Montag, 6. Oktober ausgelost. Verlinkte Inhalte Sparkassen-Pokal

In der Geschäftsstelle des Saarländischen Fußballverbandes findet am Montag um 17:00 Uhr die Auslosung der 6. Runde des Sparkassenpokals statt.

Nach dem in den vier Kreisen die ersten fünf Pokalrunden durchgeführt wurden, steht jetzt am Mittwoch, 22. Oktober die erste saarlandweite Runde statt. Ob man jetzt von der 1. Runde saarlandweit oder von der 6. Runde (wenn man die fünf Kreispokal-Spieltage mitzählt) spricht, ist eigentlich egal. 56 Mannschaften werden an dieser Runde teilnehmen. 56 Mannschaften sind es deshalb, weil vier Mannschaften noch Freilose erhalten und automatisch unter die letzten 32 gesetzt werden. Diese Teams sind der 1. FC Saarbrücken, der FC Homburg sowie zwei der vier Oberligisten aus dem Saarland.





Die 56 Teilnehmer setzen sich wie folgt zusammen: 8 Finalteilnehmer der Kreispokale