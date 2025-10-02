56 Vereine für Sparkassen-Pokal stehen fest

In der Geschäftsstelle des Saarländischen Fußballverbandes findet am Montag um 17:00 Uhr die Auslosung der 6. Runde des Sparkassenpokals statt.
Nach dem in den vier Kreisen die ersten fünf Pokalrunden durchgeführt wurden, steht jetzt am Mittwoch, 22. Oktober die erste saarlandweite Runde statt. Ob man jetzt von der 1. Runde saarlandweit oder von der 6. Runde (wenn man die fünf Kreispokal-Spieltage mitzählt) spricht, ist eigentlich egal. 56 Mannschaften werden an dieser Runde teilnehmen.
56 Mannschaften sind es deshalb, weil vier Mannschaften noch Freilose erhalten und automatisch unter die letzten 32 gesetzt werden. Diese Teams sind der 1. FC Saarbrücken, der FC Homburg sowie zwei der vier Oberligisten aus dem Saarland.
Die 56 Teilnehmer setzen sich wie folgt zusammen:
8 Finalteilnehmer der Kreispokale
16 Saarlandligisten (ohne Elversberg II und Saarbrücken II)
30 Verbandsligisten (ohne Homburg II und Limbach II)
2 Oberligisten
Am Montag wird in der geschäftsstelle des Saarländischen Fußballverbandes unter Aufsicht des zuständigen Kreisleiters Süd Martin Thieser zuerst ausgelost, welche zwei der vier Oberligisten ein Freilos haben. Vier kommen in den Topf rein, zwei werden gezogen und diese beiden haben am 22. Oktober frei.
Die restlichen beiden wandern dann mit den oben genannten 54 Teams in den Lostopf und es werden 28 Spiele ermittelt. Dabei gilt natürlich: Der klassentiefere hat Heimrecht und es kommt kein Turnierbaum zum Einsatz, sondern der folgenden Runden wird neu ausgelost.
Die 28 Sieger ergeben dann zusammen mit dem 1. FC Saarbrücken, dem FC Homburg und den beiden spielfreien Oberligisten die notwendigen 32 Teilnehmer für Durchgang Nummer 7. Diese Runde wird dann die letzte sein, die noch im Jahr 2025 stattfindet (Mittwoch, 12. November). Weiter geht es dann mit dem Achtelfinale erst Anfang März 2026.
Termine Sparkassen-Pokal im Überblick:
6. Runde: Mittwoch, 22. Oktober
7. Runde: Mittwoch, 12. November
Achtelfinale: Mittwoch, 4. März 2026
Viertelfinale: Mittwoch, 25. März 2026
Halbfinale: Mittwoch, 29. April 2026
Finale: Samstag, 23. Mai 2026