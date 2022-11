5:6 nach Elfmeterschießen – Ulm scheitert im WFV-Pokal

Trotz deutlicher Überlegenheit und vielen Chancen geht das Achtelfinale in Neckarsulm ins Elfmeterschießen. Dort setzt sich der Gastgeber mit 6:5 durch.

Ausgangslage Der SSV musste auf David Grözinger und Simon Klostermann verzichten. Bei den Sportfreunden aus Neckarsulm war am Montag Cheftrainer Walter Thomae zurückgetreten. Thomas Wörle veränderte seine Mannschaft auf fünf Positionen: Lorenz Otto, Thomas Geyer, Lukas Ahrend, Patrick Dulleck und Romario Rösch standen neu in der Anfangsformation. Spielverlauf Zwar waren die Spatzen von Beginn an Spielbestimmend, hatten aber zunächst keine zwingenden Tormöglichkeiten zu verbuchen. Unsere Mannschaft trat beim Oberligisten im bewährten 3-4-3-System an. Nach 35 Minuten kommt Nicolas Jann nach einer Flanke von Lennart Stoll zum Abschluss, dieser geht aber knapp am Tor vorbei. Die bisher beste Chance. Neckarsulm verteidigt gut und kompakt, sodass der SSV wenig Mittel findet, gefährlich in Richtung des Tores der Gastgeber zu kommen. Direkt nach der Pause ist es dann wieder Jann, der dem Führungstreffer sehr nahe ist, allerdings kann Neckarsulms Torhüter Susser den Ball gerade noch über sein Tor lenken. Die Spatzen nun deutlich besser im Spiel und auch das Tor scheint in der Luft zu liegen. Lennart Stoll trifft nach Vorarbeit von Andreas Ludwig den Pfosten, Patrick Dulleck scheiterte ebenfalls aus aussichtsreicher Position.

Weiterhin nur die Spatzen am Drücker und die Möglichkeiten häufen sich: Moritz Hannemann verfehlt das Gehäuse in der 72. Minute erneut knapp, genauso wie Dulleck gute zehn Minuten später. In der anstehenden Verlängerung zeigt sich das gleiche Bild: Viele Ulmer Chancen, die nicht zum Erfolg führen. Allerdings hat auch die Sport-Union die ein oder andere Konterchance zu verzeichnen. Trotz aller Bemühungen geht die Partie ins Elfmeterschießen.



Nach zwei Treffern auf beiden Seiten verschießt Nerckarsulms Fischer, Thomas Geyer macht es ihm nach. Vier weitere Treffer folgen, dann vergeben wieder beide Schützen, beim Stand von 6:5 ist es dann Patrick Dulleck, der den Ball nicht im Tor unterbekommt und so zieht Neckarsulm in die nächste Runde ein.



Fazit

Weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung schafft es der SSV, sein Übergewicht und die Vielzahl der Chancen zu nutzen. Wie bereits 2013 ist in Neckarsulm nach Elfmeterschießen Schluss im Pokalwettbewerb. Weiter geht es am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II. Der Fokus liegt nun voll und ganz auf der Regionalliga Südwest.



Aufstellung

Otto - Stoll (100. Schmidts), Geyer, P. Maier - Allgeier, Ahrend (105. Reichert), Ludwig, Jann - Chessa (65. Röser), Dulleck, Rösch (65. Hannemann)

