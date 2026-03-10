5:5 in Wenden, Leu gewinnt Kellerduell, Vahdet siegt gegen Angstgegner

– Foto: Friedhelm Brauner

Das Wochenende der Kreisliga Braunschweig ist beendet und im Keller bewegte sich einiges. Lehndorf und Wenden holten überraschend Punkte und Leu gewann das direkte Duell gegen den RSV Braunschweig. An der Spitze marschieren Mascherode und Rot-Weiß Braunschweig weiter vorne weg. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Ein wahres Torfestival lieferten sich der FC Wenden II und FT Braunschweig II. Jonah Wesche brachte Wenden früh in Führung (5.), doch die Gäste drehten das Spiel noch vor der Pause durch Jan-Philipp Geffert (36.) und Alexander Probst (41.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Timur Serbetci glich aus (55.), ein Eigentor von Geffert brachte Wenden wieder nach vorne (63.). Manuel Thiessen stellte wenig später auf 3:3 (65.). In der Schlussphase schien Wenden durch einen Doppelschlag von Dennis Deka (85., 86.) bereits als Sieger festzustehen. Doch FT Braunschweig II schlug zurück: Thiessen verkürzte per Foulelfmeter (90.), ehe Geffert in der Nachspielzeit noch den 5:5-Ausgleich erzielte (90.+2). Wenden klettert auf Rang neun, doch nach dem Spielverlauf überwiegt die Enttäuschung.

Der TSC Vahdet Braunschweig II setzte sich knapp mit 3:2 gegen den TSV Germania Lamme II durch. Zunächst gingen die Gäste durch Jonas Siedentopf in Führung (26.). Direkt nach der Pause glich Mert Mehmet Kan aus (48.). Iheb Tahar drehte die Partie in der 64. Minute, ehe erneut Kan auf 3:1 erhöhte (78.). Lamme kam durch Leon-Ronald Weiß zwar noch einmal auf 3:2 heran (82.), doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Es war der erste Sieg für Vahdet gegen Lamme nach sechs Spielen ohne Dreier.

Der VfB Rot-Weiß Braunschweig feierte einen verdienten 4:2-Auswärtssieg beim VfR Weddel. Michael Buck brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, ehe Baris Kurnaz kurz darauf per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte (26.). Direkt nach der Pause legte Kurnaz seinen zweiten Treffer nach (47.) und machte mit seinem dritten Tor des Tages das 4:0 perfekt (68.). In der Schlussphase betrieben Dennis Paust (85.) und Dennis Gehde (89.) noch Ergebniskosmetik für Weddel.

Der SV Kralenriede setzte sich souverän mit 4:1 gegen den SV Melverode-Heidberg durch. Marc Thormeyer brachte die Gastgeber früh in Führung (10.). Kurz vor der Pause erhöhte Kaan Demirboga auf 2:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Tim Thormeyer (55.) und erneut Demirboga (63.) schnell für klare Verhältnisse. Den Ehrentreffer für Melverode-Heidberg erzielte Ousainou Jarra in der 81. Minute. Die beiden Kontrahenten tauschten die Plätze und Kralenriede revanchierte sich für die 1:2-Hinspielniederlage.

Der Lehndorfer TSV II verspielte gegen den SV Stöckheim eine Zwei-Tore-Führung und musste sich am Ende mit einem 2:2 begnügen. Laurenz Hasselbach brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Steven Kriesten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 (45.+2). Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Stöckheim zurück: Kai-Simon Weiberg verkürzte in der 57. Minute, ehe Cedric Bosse in der 75. Minute den Ausgleich erzielte. Ein ganz wichtiger Punkt für die Hausherren im Kampf um den Klassenerhalt.

Der HSC Leu Braunschweig entschied das Duell beim RSV Braunschweig mit 3:1 für sich. Dominik Müller brachte die Gäste früh mit einem Doppelpack in Führung (4., 12. Foulelfmeter). Kurz vor der Pause erhöhte Elhaj Diallo auf 3:0 (39.). In der zweiten Halbzeit konnte Lamin Touray für den RSV noch auf 1:3 verkürzen (71.), mehr gelang den Gastgebern jedoch nicht. Leu zog am RSV vorbei und nutze die Heimschwäche des Aufsteigers aus.