Ligabericht

5:5 in Wenden, Leu gewinnt Kellerduell, Vahdet siegt gegen Angstgegner

Rot Weiß und Mascherode marschieren vorne weg

von NK · Heute, 12:37 Uhr · 0 Leser
– Foto: Friedhelm Brauner

Das Wochenende der Kreisliga Braunschweig ist beendet und im Keller bewegte sich einiges. Lehndorf und Wenden holten überraschend Punkte und Leu gewann das direkte Duell gegen den RSV Braunschweig. An der Spitze marschieren Mascherode und Rot-Weiß Braunschweig weiter vorne weg. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
5
5
Abpfiff

Ein wahres Torfestival lieferten sich der FC Wenden II und FT Braunschweig II. Jonah Wesche brachte Wenden früh in Führung (5.), doch die Gäste drehten das Spiel noch vor der Pause durch Jan-Philipp Geffert (36.) und Alexander Probst (41.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Timur Serbetci glich aus (55.), ein Eigentor von Geffert brachte Wenden wieder nach vorne (63.). Manuel Thiessen stellte wenig später auf 3:3 (65.). In der Schlussphase schien Wenden durch einen Doppelschlag von Dennis Deka (85., 86.) bereits als Sieger festzustehen. Doch FT Braunschweig II schlug zurück: Thiessen verkürzte per Foulelfmeter (90.), ehe Geffert in der Nachspielzeit noch den 5:5-Ausgleich erzielte (90.+2). Wenden klettert auf Rang neun, doch nach dem Spielverlauf überwiegt die Enttäuschung.

So., 08.03.2026, 12:00 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
3
2
Abpfiff

Der TSC Vahdet Braunschweig II setzte sich knapp mit 3:2 gegen den TSV Germania Lamme II durch. Zunächst gingen die Gäste durch Jonas Siedentopf in Führung (26.). Direkt nach der Pause glich Mert Mehmet Kan aus (48.). Iheb Tahar drehte die Partie in der 64. Minute, ehe erneut Kan auf 3:1 erhöhte (78.). Lamme kam durch Leon-Ronald Weiß zwar noch einmal auf 3:2 heran (82.), doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Es war der erste Sieg für Vahdet gegen Lamme nach sechs Spielen ohne Dreier.

So., 08.03.2026, 12:00 Uhr
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
2
4
Abpfiff

Der VfB Rot-Weiß Braunschweig feierte einen verdienten 4:2-Auswärtssieg beim VfR Weddel. Michael Buck brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, ehe Baris Kurnaz kurz darauf per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte (26.). Direkt nach der Pause legte Kurnaz seinen zweiten Treffer nach (47.) und machte mit seinem dritten Tor des Tages das 4:0 perfekt (68.). In der Schlussphase betrieben Dennis Paust (85.) und Dennis Gehde (89.) noch Ergebniskosmetik für Weddel.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
4
1
Abpfiff

Der SV Kralenriede setzte sich souverän mit 4:1 gegen den SV Melverode-Heidberg durch. Marc Thormeyer brachte die Gastgeber früh in Führung (10.). Kurz vor der Pause erhöhte Kaan Demirboga auf 2:0 (45.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Tim Thormeyer (55.) und erneut Demirboga (63.) schnell für klare Verhältnisse. Den Ehrentreffer für Melverode-Heidberg erzielte Ousainou Jarra in der 81. Minute. Die beiden Kontrahenten tauschten die Plätze und Kralenriede revanchierte sich für die 1:2-Hinspielniederlage.

So., 08.03.2026, 10:00 Uhr
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
2
2
Abpfiff

Der Lehndorfer TSV II verspielte gegen den SV Stöckheim eine Zwei-Tore-Führung und musste sich am Ende mit einem 2:2 begnügen. Laurenz Hasselbach brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Steven Kriesten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 (45.+2). Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Stöckheim zurück: Kai-Simon Weiberg verkürzte in der 57. Minute, ehe Cedric Bosse in der 75. Minute den Ausgleich erzielte. Ein ganz wichtiger Punkt für die Hausherren im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
1
3
Abpfiff

Der HSC Leu Braunschweig entschied das Duell beim RSV Braunschweig mit 3:1 für sich. Dominik Müller brachte die Gäste früh mit einem Doppelpack in Führung (4., 12. Foulelfmeter). Kurz vor der Pause erhöhte Elhaj Diallo auf 3:0 (39.). In der zweiten Halbzeit konnte Lamin Touray für den RSV noch auf 1:3 verkürzen (71.), mehr gelang den Gastgebern jedoch nicht. Leu zog am RSV vorbei und nutze die Heimschwäche des Aufsteigers aus.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
4
1
Abpfiff

Der TV Mascherode 1919 gewann sein Heimspiel gegen den SV Olympia Braunschweig deutlich mit 4:1. Sven Müller traf bereits in der 7. Minute zur Führung. Rene-Pascale Hinz erhöhte kurz vor der Pause per Foulelfmeter auf 2:0 (45.). Paul Weber stellte nach dem Seitenwechsel auf 3:0 (57.). Lennart Holsten verkürzte für Olympia (63.), doch Torben-Carsten Krömke sorgte in der Nachspielzeit mit dem 4:1 für den Schlusspunkt (90.+1). Der sechste Sieg in Serie von Mascherode gegen Olympia.