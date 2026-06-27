5:5, 7:0 & 5:3: So liefen die Tests der Landesliga-Teams in Bayern 24 Landesliga-Mannschaften aus Bayern trotzen der Hitze – nur teilweise mit Erfolg von Boris Manz · Heute, 21:52 Uhr · 0 Leser

Zwei Tore vom Ex-Profi: Der Landesliga-Aufsteiger VfR Neuburg bekam Ex-Nationalspieler Christian Träsch am Samstag nicht komplett in den Griff. – Foto: Jürgen Meyer

Von wegen Sommerfußball! Die Landesligisten aus Bayern gaben trotz Rekordhitze teils Vollgas. Vom Zehn-Tore-Wahnsinn des FC Schwabing über ein deutliches 7:0 des TSV Seebach bis hin zum späten Krimi-Sieg von Jahn Forchheim. Der Samstag der Landesliga-Teams aus Bayern.

Landesliga Nordost: Forchheim und Kalchreuth drehen ihre Spiele – Erlangen-Bruck und Buckenhofen spielen Remis Knappe Kisten, späte Entscheidungen bei den Teams der Landesliga Nordost. Der Jahn Forchheim bewies beim ATSV Erlangen Nehmerqualitäten und drehte einen zweimaligen Rückstand kurz vor Schluss durch Yannik Bodem in einen 3:2-Sieg. Den längeren Atem hatte auch der FC Kalchreuth, der das Ding gegen den FC Ottensoos nach einem Rückstand noch in ein 2:1 bog. Ebenfalls siegreich war der FC Eintracht Münchberg dank Tormaschine Lukas Köhler und Ex-Bayern-Hof-Talent Hannes Knüpfer, während das Duell zwischen Buckenhofen und Lichtenfels (1:1) keinen Sieger fand. Den Sieg des FSV Erlangen-Bruck gegen die U19 der SpVgg Greuther Fürth machte indes Andrej Djuric zunichte: Nach der Brucker Führung durch Redon Gashi traf der 17-Jährige zum 1:1-Endstand.

Spät am Abend war schlug der umgebaute TSV Nürnberg-Buch noch den oberbayerischen Bezirksligisten SB Rosenheim mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Mario Gsänger. Heute, 09:30 Uhr ATSV Erlangen ATSV Erlang. SpVgg Jahn Forchheim J. Forchheim 2 3 Abpfiff ATSV Erlangen – SpVgg Jahn Forchheim 2:3

Schiedsrichter: Daniel Reich (Heubach)

Tore: 1:0 Jens Wartenfelser (5.), 1:1 Nico Plätzer (37.), 2:1 Yasien Abu-Baji (45.), 2:2 Nico Plätzer (70.), 2:3 Yannik Bodem (88.)

FSV Erlangen-Bruck – SpVgg Greuther Fürth 1:1

Tore: 1:0 Redon Gashi (32.), 1:1 Andrej Djuric (49.)

FC Kalchreuth – FC Ottensoos 2:1

Tore: 0:1 Julius Storch (20.), 1:1 Dominik Hofmann (34.), 2:1 Benedikt Rück (77.)

FC Coburg – FC Eintracht Münchberg 0:2

Tore: 0:1 Lukas Köhler (40.), 0:2 Hannes Knüpfer (60.)

SV Buckenhofen – 1. FC Lichtenfels 1:1

Tore: 0:1 Endrit Mehiqi (39.), 1:1 Lukas Schwalb (70.)

SB DJK Rosenheim – TSV Nürnberg-Buch 0:1

Schiedsrichter: Felix Maier

Tore: 0:1 Mario Gsänger (40.) Landesliga Nordwest: TSV Aubstadt II schlägt Strahlungen – Coburg und Ebersdorf verlieren Der TSV Aubstadt II tütete gegen den FC Strahlungen einen ungefährdeten 2:0-Sieg ein. Jens Trunk besorgte kurz vor der Pause die Führung, ehe Constantin Kleuker den Deckel draufmachte. Aus Sicht des FC Coburg setzte es dagegen eine bittere Pleite: Gegen den FC Eintracht Münchberg fing man sich kurz vor der Pause das erste Gegentor, ehe Hannes Knüpfer nach einer Stunde den 0:2-Endstand besorgte. Am Abend hieß es dann Aufsteiger aus der Landesliga Nordwest gegen Aufsteiger in die Landesliga Nordwest – mit dem besseren Ende für den TSV Großbardorf. Das Team von Robert Keiner ging früh durch Jimmy Mangold in Front, doch der SC Sylvia Ebersdorf fand vor der Pause die Antwort: Neuzugang Felix Lausch traf zum Ausgleich. Kurz vor Schluss schlug der Favorit zurück: Der Treffer von Noah Reuß in der 80. Minute war gleichbedeutend mit dem 2:1-Endstand. Heute, 10:00 Uhr TSV Aubstadt Aubstadt II FC Strahlungen Strahlungen 2 0 Abpfiff TSV Aubstadt II – FC Strahlungen 2:0

Schiedsrichter: Christian Welz

Tore: 1:0 Jens Trunk (40.), 2:0 Constantin Kleuker (49.) Heute, 10:30 Uhr FC Coburg FC Coburg FC Eintracht Münchberg Münchberg 0 2 Abpfiff FC Coburg – FC Eintracht Münchberg 0:2

Tore: 0:1 Lukas Köhler (40.), 0:2 Hannes Knüpfer (60.)

TSV Großbardorf – SC Sylvia Ebersdorf 2:1

Schiedsrichter: Maximilian Graf (Mellrichstadt)

Tore: 1:0 Jimmy Mangold, 1:1 Felix Lausch, 2:1 Noah Reuß Landesliga Mitte: Acht Tore zwischen SC Regensburg und Bad Abbach – Seebach mit 7:0 Hier geht's zu den Berichten der Teams aus der Oberpfalz.

Hier geht's zu den Berichten aus Niederbayern.

SC Regensburg – TSV Bad Abbach 3:5

Tore: 1:0 Bastian Steffek (11.), 2:0 Alexander Alvarez Niebauer (27.), 3:0 Bastian Steffek (36.), 3:1 Jannik Graf (38.), 3:2 Jannik Graf (42.), 3:3 Alexander Legler (44.), 3:4 Jannik Graf (51.), 3:5 Jonas Riedel (78.)

1. FC Poppenberg – TSV Seebach 0:7

Schiedsrichter: Aaron Hoffmann

Tore: 0:1 Patryk Richert (9.), 0:2 Patryk Richert (39.), 0:3 Gergö Adorjan (56.), 0:4 Fabian Schwingenschlögl (62.), 0:5 Simon Griesbeck (71.), 0:6 Kilian Grabolle (77.), 0:7 Kilian Grabolle (86.)

SpVgg SV Weiden – 1. FC Bad Kötzting 1:0

Tore: 1:0 Stefan Pühler (84.)

1. FC Passau – TSV Kastl 1:0

Tore: 1:0 Leonit Krasniqi (85.) Landesliga Südost: Schwabing spielt 5:5 gegen Bayernliga-Aufsteiger – Karger trifft für SV Nord Tore am Fließband und späte Dramen beim Testlauf der Landesliga-Südost-Teams. Der FC Schwabing bewies beim FSV Pfaffenhofen enorme Offensivpower, musste sich nach einer vogelwilden Schlussphase und trotz Toren von Wefelmeier, Stolarski, Kapusta sowie einem Sibilia-Doppelpack mit einem 5:5 begnügen. Remis spielte auch der SV Nord München-Lerchenau gegen Garmisch-Partenkirchen. Nach der Führung durch Angermeir drehten die Hausherren das Spiel, ehe Ex-Profi Nico Karger postwendend den Ausgleich besorgte. Einen späten Dämpfer kassierte der TSV Kastl, der durch ein Gegentor in der 85. Minute mit 0:1 beim 1. FC Passau unterlag. Grund zum Jubeln hatte dagegen der SB Chiemgau Traunstein, der den ESV Freilassing im Derby glatt mit 4:1 abfertigte. Krasniqi, Hufnagl, Schorb und ein Eigentor machten den SBC-Sieg perfekt, Frisch gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich für Freilassing. Beim FC Wacker München rollte der Ball gegen Karlsfeld erst am Abend. Und beim dritten Test der Blausterne setzte es eine 2:4-Niederlage. Eintracht-Karlsfeld-Stürmer Roman Gertsmann traf gleich dreimal. Die beiden Wacker-Tore machte Lordan Handanovic. Heute, 10:00 Uhr FSV Pfaffenhofen/Ilm FSV Pfaffenh FC Schwabing 56 FC Schwabing 5 5 Abpfiff FSV Pfaffenhofen/Ilm – FC Schwabing 56 5:5

Schiedsrichter: Max Rottenwaller - Zuschauer: 29

Tore: 1:0 Iman Nabi (26.), 1:1 Moritz Wefelmeier (34.), 1:2 Jakub Stolarski (36.), 2:2 Alexander Lungwitz (62. Foulelfmeter), 2:3 Giacinto Sibilia (68.), 2:4 Flint Kapusta (70.), 3:4 Matthias Weinzierl (87.), 3:5 Giacinto Sibilia (90.+10), 4:5 Sebastian Waas (90.+25), 5:5 Dominik Binder (90.+28) Heute, 10:30 Uhr 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. SV Nord München-Lerchenau N. Lerchenau 2 2 Abpfiff 1.FC Garmisch-Partenkirchen – SV Nord München-Lerchenau 2:2

Schiedsrichter: Martin Horne

Tore: 0:1 Martin Angermeir (14.), 1:1 Jonas Poniewaz (48.), 2:1 Jonas Poniewaz (53.), 2:2 Nico Karger (54.)

1. FC Passau – TSV Kastl 1:0

Tore: 1:0 Leonit Krasniqi (85.) Heute, 12:00 Uhr SB Chiemgau Traunstein Traunstein ESV Freilassing Freilassing 4 1 Abpfiff SB Chiemgau Traunstein – ESV Freilassing 4:1

Tore: 1:0 Genti Krasniqi (13.), 1:1 Tobias Frisch (65.), 2:1 Noah Hufnagl (74.), 3:1 (80. Eigentor), 4:1 Malte Schorb (86.)

FC Wacker München – TSV Eintracht Karlsfeld 2:4

Schiedsrichter: Laurenz Trunk (München)

Tore: 0:1 Leonardo Kristic (34.), 0:2 Roman Gertsmann (63.), 0:3 Roman Gertsmann (73.), 1:3 Lordan Handanovic (75.), 2:3 Lordan Handanovic (86.), 2:4 Roman Gertsmann (88.) Landesliga Südwest: Nullnummern für Aindling und Durach – Neuburg kontert Träsch-Doppelpack Magerkost auf den einen Plätzen, reichlich Tore auf den anderen: So liefen die Testspiele der Landesliga-Südwest-Vertreter. Der TSV Aindling trennte sich vom TSV Meitingen nach 90 torlosen Minuten mit einem 0:0-Unentschieden. Den exakt gleichen Ausgang gab es beim VfB Durach, der bei der SG Niedersonthofen/Martinszell ebenfalls nicht über eine Nullnummer hinauskam. Mehr Spektakel bekamen die Zuschauer beim VfR Neuburg geboten. Nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand durch den Ex-Profi Christian Träsch bewiesen die Neuburger Moral und erkämpften sich durch die Treffer von Leon Beran und Daniel Rampertshammer noch ein 2:2-Remis beim FC Gerolfing. Eine knappe Niederlage kassierte unterdessen der SV Manching: Trotz einer frühen Führung durch Maximilian Eberwein unterlag der Landesliga-Aufsteiger vor 75 Zuschauern dem FC Pipinsried am Ende noch mit 1:2. Heute, 09:30 Uhr TSV Meitingen Meitingen TSV Aindling TSV Aindling 0 0 TSV Meitingen – TSV Aindling 0:0 Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg)

Tore: keine Tore

FC Gerolfing – VfR Neuburg 2:2

Schiedsrichter: Jan Feil (Ingolstadt)

Tore: 1:0 Christian Träsch (19.), 2:0 Christian Träsch (22.), 2:1 Leon Beran (64.), 2:2 Daniel Rampertshammer (78.)

FC Pipinsried – SV Manching 2:1

Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Maximilian Eberwein (14.), 1:1 Alexander Seifert (42.), 2:1 Florian Gebert (85.)