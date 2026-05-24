5.474 Fans in fünf Krachern! Riedlhütte und Wallerfing packen Aufstieg Ost-Kreisklassen-Relegation - 2. Runde, die Gruppen-"Finals": SG Kirchroth/Saulburg rettet sich nach 5:4 samt Elfer-Krimi +++ FC Büchlberg und FC Fürstenzell ziehen Kopf per 2:0 aus der Schlinge von Sebastian Ziegert · Heute, 20:49 Uhr · 0 Leser

So sehen Sieger aus, der SV Riedlhütte steigt nach einem wahren Krimi wieder in die Kreisklasse auf! – Foto: Ziegert

Fünf stattliche Kulissen - im Schnitt waren es mehr als 1.000 Zuschauer im Schnitt - lieferte der Final-Sonntag in der Kreisklassen-Relegation! In den fünf regionalen Gruppen triumphierten, die SG Kirchroth/Saulburg, der SV Wallerfing, der SV Riedlhütte, der FC Büchlberg und der FC Fürstenzell.

In einem packenden Relegationsspiel vor 1.204 Zuschauern in Kirchberg im Wald trafen der SV Riedlhütte und die DJK SSV Innernzell aufeinander. Fußball verkehrt in Halbzeit eins: Riedlhütte ging früh durch Stanislaus Valkov in Führung (8. Minute), nachdem der "Zai"-Keeper einen Ball nicht festhalten konnte. Samuel Eichinger erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0 (36. Minute), Schlussmann Franz Kollmer ließ abprallen. Und das obwohl Innernzell die deutlich gefälligere, forschere Mannschaft war. Riedlhütte hingegen wirkte sichtlich nervös. Doch Innernzell kämpfte sich zurück: Tobias Schönberger verkürzte aus allerdings stark abseitsverdächtiger Position auf 2:1 (40. Minute) und Maximilian Grassinger glich sogar noch mit einem spektakulären Freistoß tief in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus (45.+4 Minute). In Halbzeit zwei brachte Valkov Riedlhütte erneut in Führung und erneut half der Innernzeller Schlussmann mit und griff am Ball vorbei (55. Minute), gefolgt von Jannik Blöchinger, der einen satten Schuss aufs Tor abfeuerte (68. Minute). Auch davon schien sich Innernzell nochmal zu erholen, als Benjamin Fischer erst im Alleingang vergab aber danach von halbrechts im langen Eck versenkte! Doch der mögliche Ausgleich gelang nicht mehr, Florian Pfeffer traf in der 90.+1 per Freistoß die Querlatte! Und so kehrt der SV Riedlhütte direkt wieder in die Kreisklasse zurück. Und Innernzell bleibt trotz richtig starker Leistung in der A-Klasse.





Ein wahrer Krimi vor 971 Zuschauern im Stadion am Peterswöhrd! Oder wie unser FuPa-Tickermelder Raimund Hagn besser nicht analysieren hätte können: "Der A-Klassist hatte eigentlich vieles, um ein Relegationsspiel erfolgreich zu bestreiten: bedingunglose Leidenschaft, einen starken Keeper, Effizienz vor der Kiste und dann wird einem kurz vor der Nase auf maximalst bittere Weise das letzte Pizzastück um fünf Uhr früh nach durchzechter Nacht weggekauft." Die DJK ging durch einen Freistoß von Timo Haas in der 32. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die SG zeigte Charakter und glich in der 71. Minute durch Michael Renner aus. In der Verlängerung brachte Alexander Bräu die DJK erneut in Front per Abstauber (93.), doch Fabian Fuchs sorgte in der "120. Minute plus 1" doch noch für den Ausgleich, irgendwie ins Netz gespitzelt. Im anschließenden Elfmeterschießen setzte sich die SG Kirchroth/Saulburg mit 3:2 durch, satte fünf von zehn (!) Versuchen fanden nicht den Weg ins Tor. Ein dramatisches Ende für Leiblfing, das sich den Aufstieg wahrlich verdient gehabt hätte. Stattdessen rettet sich die SG Kirchroth/Saulburg auf der letzten Rille!





Vor 1.285 Zuschauern in Pleinting packt der SV Wallerfing den Aufstieg in die Kreisklasse, und der SV Aicha vorm Wald hat das Nachsehen!Die Partie begann mit einer starken Phase der Gäste, die in der 37. Minute durch Danyon Kemper in Führung gingen. Ein präziser Spielzug über rechts ermöglichte es Kemper, den Ball eiskalt zu versenken. Aicha hatte zwar Chancen, unter anderem durch Philipp Haider, der allein vor dem Tor vergab, doch die Wallerfinger Abwehr hielt stand. Im zweiten Durchgang drängte Aicha, doch Dennis Grübl erzielte in der 85. Minute überraschend das 2:0. Moritz Zettl sah kurz vor Schluss die gelb-rote Karte wegen zu heftiger Reklamation, und Wallerfing sicherte sich den Aufstieg.











Vor 1.046 Fans in Kropfmühl macht der FC Büchlberg den verdienten Klassenerhalt perfekt. Für den TSV Wegscheid hingegen geht's auch 26/27 in der A-Klasse weiter. Der FCB war in den entscheidenden Momenten cleverer und gefährlicher, und stand defensiv bombensicher! Die Partie begann allerdings mit viel Nervosität, doch Büchlberg zeigte sich effizient. In der 21. Minute erzielte Samuel Eder das 0:1. Tahedl legte ab auf Riedl, Keeper per Fußabwehr, aber Eder versenkte den Nachschuss. Wegscheid kam zwar zu Chancen, doch der Ausgleich blieb aus. Nach der Pause drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, scheiterten jedoch am Pfosten und am starken Keeper Lorenz. In der 88. Minute machte Niklas Söldner das 0:2 für Büchlberg, das im Gegenzug einer erneuten Wegscheid-Topchance fiel. Wegscheids Thomas Simml sah in der Nachspielzeit noch die Rote Karte.





