5:4! VfL Biedenkopf siegt in der „allerneunzigsten“ Minute
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga liefert die SG Eschenburg dem VfL Biedenkopf einen großen Kampf. Am Ende reicht aber selbst ein „Viererpacker“ nicht – auch weil ein Ex-SGEler glänzt +++
Eschenburg-Eibelshausen. Die Partie zwischen dem Vorletzten der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg und dem neuen Tabellenführer startete nach gerade mal 240 Sekunden mit dem ersten Treffer für den Favoriten aus Biedenkopf. Ein langer Ball landete bei Dennis Rakowski, der die Kugel vor dem Tor querlegte. Dort stand Constantin Gass (4.) bereit und musste nur noch einschieben.