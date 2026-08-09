5:4! Upo gewinnt Mega-Spektakel – Pfreimd feiert Derbysieg

Torwart Wolfgang Hesl schoss die Sportfreunde Upo vom Elfmeterpunkt zum Auswärtssieg in Nabburg. – Foto: Josef Trummer

Eine Flut an (späten) Toren. Tolle Comebacks. Ein strahlender Derbysieger. Und „on top“ ein treffsicherer Torwart. An diesem Sonntag in der Bezirksliga Nord war wirklich alles dabei! Der TV Nabburg und die SF Ursulapoppenricht setzten dem Spektakel die Krone auf. Am Ende eines wahren Torfestivals feierten die Sportfreudne einen 5:4-Auswärtssieg – weil Upo-Torwart Wolfgang Hesl in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt keine Nerven zeigte und verwandelte. Für Nabburg ist es nach drei Auftaktsiegen die erste Saisonniederlage. Dennoch schließt der Liganeuling den Spieltag auf Platz eins ab. Torreich ging's auch im Duell zwischen dem TSV Tännesberg und der SpVgg SV Weiden II. Immer wieder schlugen die Wasserwerkler nach Rückständen zurück und gewannen am Ende mit 4:3. Der erste Saisonsieg für die junge Rodler-Elf! Auf dem Gelände des FC Wernberg sahen die 500 Zuschauer ein heißumkämpftes Derby, das die SpVgg Pfreimd mit 2:1 für sich entschied. Äußerst bitter lief's für den SV 08 Auerbach. Der Aufsteiger sah schon wie der sichere Sieger aus, um sich noch zwei ganz späte Gegentore einzuhandeln (93. und 96.) und so im Heimspiel gegen den 1. FC Schlicht nur 2:2-unentschieden zu spielen.



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Eine bittere Niederlage. Wir kassierten in der ersten Halbzeit nach einem langen Ball, den wir eigentlich schon sicher hatten, aber dann wieder hergaben, das 0:1. Im Anschluss kamen wir besser ins Spiel und hätten noch vor der Pause den Ausgleich erzielen können. Nach der Halbzeit bekamen wir relativ schnell das 0:2. Nach mehreren 50:50-Zweikämpfen konnte Pfreimd den Ball fast von der Torauslinie noch im Tor unterbringen. Danach folgte eine starke Drangphase von uns, in der wir verdient auf 1:2 verkürzen konnten. Wir erhöhten anschließend das Risiko und Pfreimd kam dadurch immer wieder zu Kontermöglichkeiten. Trotz einiger guter Chancen wollte uns der Ausgleich heute leider nicht mehr gelingen. Schade! Jetzt heißt es: Kopf hoch, regenerieren und am Mittwoch in Schwarzenfeld wieder alles reinhauen!“



Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „In der ersten Hälfte haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben fast keinen Zweikampf verloren und sind verdient in Führung gegangen. Bis Mitte der zweiten Halbzeit blieb es ein ähnliches Spiel. Wenn wir unsere Konter besser ausspielen, wo der letzte Ball immer etwas unsauber war, hätten wir noch viel mehr klare Torchancen herausspielen können. Durch einen Elfmeter verkürzte Wernberg, ab dann war es natürlich ein anderes Spiel. Wir standen nun tiefer, hatten aber trotzdem noch ein, zwei Chancen, um den Deckel draufzumachen. Dies ist uns nicht gelungen. Hintenraus hatten wir ein wenig Spielglück. Aber: Das Glück haben wir uns heute erarbeitet. Ein brutales Kompliment an meine Mannschaft und Gratulation zum Derbysieg!“







Ibrahim Devrilen (Trainer TSV Tännesberg): „Herzlichen Glückwunsch an Weiden. Es war ein sehr intensives und torreiches Spiel. Wir haben es geschafft, dreimal in Führung zu gehen, hatten jedoch in den letzten 15 Minuten nicht mehr die nötige Frische, um das hohe Tempo aufrechtzuerhalten. Auch aufgrund von Verletzungen und Urlaub war es uns nicht möglich, von der Bank entsprechend nachzulegen. Dennoch ist es uns über die gesamte Spielzeit gelungen, genau das umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Auch die Schwächen des Gegners konnten wir effektiv nutzen. Leider hat es am Ende jedoch nicht für einen Punkt gereicht. Wir putzen den Mund ab und gehen voller Zuversicht in die kommende englische Woche.“



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Es ist nicht immer alles gut, aber: Auswärts in Tännesberg nach drei Rückständen zu gewinnen, ist unfassbar. Chapeau! Zumal es mehrere Widerstände gab – darunter ein späterer Anpfiff, von dem wir nichts wussten. Ich könnte nicht stolzer sein auf die Mannschaft. Für mich persönlich war es eines der emotionalsten Spiele der letzten Jahre. Es freut mich vor allem für die Jungs. Jeder von ihnen hat sich das verdient.“













Ralph Egeter (Spielertrainer TV Nabburg): „Am Ende ist es natürlich bitter, wenn man in der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter das Spiel verliert. Wir haben heute gegen einen überragenden Gegner gespielt. Zur Halbzeit hätte es auch gut und gerne 3:1 für Upo stehen können, vielleicht müssen. Wir selbst haben immer wieder durch Konter Chancen kreiert und so auch die Tore geschossen. Auch in der zweiten Halbzeit lag viel Ballbesitz bei Upo, allerdings mit wenig guten Torchancen. Wir kamen super aus der Kabine, erzielten das 3:3 und 4:3. Das war wieder eine super Moral meines Teams. Defensiv mussten wir brutal viel laufen; man hat in dem Spiel die Qualität der Mannschaft von Upo gesehen hat. Am Ende ist es sicherlich verdient für Upo, aber trotzdem bitter für uns. Nichtsdestotrotz können wir auf die Leistung aufbauen, wissen wo wir herkommen und sind mit neun Punkten super im Rennen.“



Andreas Scheler (Trainer SF Ursulapoppenricht): „Eine heiße Kiste. Wir haben immer wieder Moral bewiesen. Aus meiner Sicht müssen wir in der ersten Halbzeit normalerweise drei Tore mehr machen. Ich bin auch der Meinung, dass wir spielerisch absolut überlegen waren. Es ist der Wahnsinn, wenn du fünf Tore für den Sieg brauchst. Aber: egal wie, die drei Punkte zählen. Wir haben uns heute belohnt.“



