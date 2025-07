54. Stadtpokal Ulm/Neu-Ulm: 20 Teams spielen um die Krone

20 Mannschaften treten an, um sich den begehrten Titel zu sichern – darunter auch der Titelverteidiger SGM Aufheim-Holzschwang, der im vergangenen Jahr in einem packenden Finale mit 4:3 gegen den FKV Neu-Ulm triumphierte und sich den Turniersieg in Einsingen holte. Das Teilnehmerfeld verspricht auch in diesem Jahr spannende Spiele und emotionale Fußballmomente.