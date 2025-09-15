5:4-Spektakel des SV Hoffeld, TSV Ottmarsheim und Lustnau siegen klar

SV Hoffeld – TGV Dürrenzimmern 5:4

Ein Spiel für die Geschichtsbücher erlebten die Zuschauer beim 5:4-Spektakel in Hoffeld. Fabiola Hagenlocher brachte ihre Mannschaft in der 25. Minute in Führung, Judith Alt legte nur zwei Minuten später per Strafstoß nach. Doch Dürrenzimmern kämpfte sich zurück: Kim Lara Siegle verkürzte in der 37. Minute, Lynn Rathfelder glich kurz nach der Pause aus (48.). Wieder war es Judith Alt, die mit einem Doppelschlag in der 56. und 61. Minute für Jubelstürme sorgte. Julia Hörz erhöhte in der 68. Minute auf 5:2, ehe die Gäste in einer dramatischen Schlussphase durch Lynn Rathfelder (82.) und Michelle Knauer (90.+2) nochmals gefährlich nahe herankamen.

FV Bellenberg – FV 09 Nürtingen 0:3

Nürtingen zeigte sich in Bellenberg von Beginn an abgeklärt und sicherte sich einen verdienten Auswärtssieg. Teresa Fröschle verwandelte in der 34. Minute einen Handelfmeter zur Führung, ehe Cecilia Mauthe (58.) und Nina Meixner (70.) die Partie entschieden. Trotz tapferer Gegenwehr der Gastgeberinnen blieb der Favorit souverän.

FC Ellwangen – TSV Münchingen II 3:0

Ellwangen nutzte die Heimstärke und ließ Münchingen keine Chance. Jana Köder erzielte in der 32. Minute den Führungstreffer. Nach der Pause avancierte Leonie Lechner zur Matchwinnerin: Innerhalb weniger Sekunden traf sie doppelt (73.) und stellte den klaren 3:0-Endstand her.

TSV Ottmarsheim – TSV Nellmersbach 4:0

Ottmarsheim überrollte die Gäste mit einem konzentrierten Auftritt. Yvonne Stecher eröffnete in der 37. Minute, kurz nach der Pause erhöhte Laura Pfeiffer (46.). Mit Katrin Giehl (53.) und Yasmin Giehl (77.) trugen sich gleich zwei weitere Spielerinnen in die Torschützenliste ein und machten den 4:0-Erfolg perfekt.

SpVgg Satteldorf – TSV Crailsheim 3:3

Sechs Tore, ständige Führungswechsel und ein packendes Finale – das Derby hatte alles. Crailsheim legte durch Alisa Kleinert (3.) und Franziska Wüstner (47.) zweimal vor, doch Sonia Munz (43., 64.) und Theresa Frech (51.) drehten die Partie zugunsten von Satteldorf. Erst kurz vor Schluss gelang Lea Thumm (89.) der späte Ausgleich für Crailsheim.

TSV Wendlingen – SSG Ulm 99 1:2

Wendlingen startete furios: Sabrina Trampitsch traf bereits in der 5. Minute. Doch Ulm schlug eiskalt zurück. Mery Novak (18.) und Julia Steinert (26.) sorgten mit zwei schnellen Treffern für die Wende. Wendlingen rannte in der Folge an, doch Ulm verteidigte den knappen 2:1-Auswärtssieg mit Leidenschaft.