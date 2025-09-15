 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
5:4-Spektakel des SV Hoffeld, TSV Ottmarsheim und Lustnau siegen klar

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

SV Hoffeld – TGV Dürrenzimmern 5:4
Ein Spiel für die Geschichtsbücher erlebten die Zuschauer beim 5:4-Spektakel in Hoffeld. Fabiola Hagenlocher brachte ihre Mannschaft in der 25. Minute in Führung, Judith Alt legte nur zwei Minuten später per Strafstoß nach. Doch Dürrenzimmern kämpfte sich zurück: Kim Lara Siegle verkürzte in der 37. Minute, Lynn Rathfelder glich kurz nach der Pause aus (48.). Wieder war es Judith Alt, die mit einem Doppelschlag in der 56. und 61. Minute für Jubelstürme sorgte. Julia Hörz erhöhte in der 68. Minute auf 5:2, ehe die Gäste in einer dramatischen Schlussphase durch Lynn Rathfelder (82.) und Michelle Knauer (90.+2) nochmals gefährlich nahe herankamen.

FV Bellenberg – FV 09 Nürtingen 0:3
Nürtingen zeigte sich in Bellenberg von Beginn an abgeklärt und sicherte sich einen verdienten Auswärtssieg. Teresa Fröschle verwandelte in der 34. Minute einen Handelfmeter zur Führung, ehe Cecilia Mauthe (58.) und Nina Meixner (70.) die Partie entschieden. Trotz tapferer Gegenwehr der Gastgeberinnen blieb der Favorit souverän.

FC Ellwangen – TSV Münchingen II 3:0
Ellwangen nutzte die Heimstärke und ließ Münchingen keine Chance. Jana Köder erzielte in der 32. Minute den Führungstreffer. Nach der Pause avancierte Leonie Lechner zur Matchwinnerin: Innerhalb weniger Sekunden traf sie doppelt (73.) und stellte den klaren 3:0-Endstand her.

TSV Ottmarsheim – TSV Nellmersbach 4:0
Ottmarsheim überrollte die Gäste mit einem konzentrierten Auftritt. Yvonne Stecher eröffnete in der 37. Minute, kurz nach der Pause erhöhte Laura Pfeiffer (46.). Mit Katrin Giehl (53.) und Yasmin Giehl (77.) trugen sich gleich zwei weitere Spielerinnen in die Torschützenliste ein und machten den 4:0-Erfolg perfekt.

SpVgg Satteldorf – TSV Crailsheim 3:3
Sechs Tore, ständige Führungswechsel und ein packendes Finale – das Derby hatte alles. Crailsheim legte durch Alisa Kleinert (3.) und Franziska Wüstner (47.) zweimal vor, doch Sonia Munz (43., 64.) und Theresa Frech (51.) drehten die Partie zugunsten von Satteldorf. Erst kurz vor Schluss gelang Lea Thumm (89.) der späte Ausgleich für Crailsheim.

TSV Wendlingen – SSG Ulm 99 1:2
Wendlingen startete furios: Sabrina Trampitsch traf bereits in der 5. Minute. Doch Ulm schlug eiskalt zurück. Mery Novak (18.) und Julia Steinert (26.) sorgten mit zwei schnellen Treffern für die Wende. Wendlingen rannte in der Folge an, doch Ulm verteidigte den knappen 2:1-Auswärtssieg mit Leidenschaft.

Staffel 2

TSV Tettnang II – TSV Albeck 3:1
Ein Auftakt nach Maß für Tettnang: Schon in der 4. Minute brachte Gina Rizzolo ihre Mannschaft in Führung. Lea Kipper erhöhte in der 36. Minute souverän auf 2:0. Erst spät meldete sich Albeck zurück, als Vanessa Perini in der 83. Minute verkürzte. Doch Antonella Hampel stellte in der 90. Minute mit ihrem Treffer zum 3:1 den Sieg für Tettnang sicher.

SV Oberreichenbach – SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt 1:1
Ein Geduldsspiel entwickelte sich in Oberreichenbach. Nach torloser erster Halbzeit brach Nadine Hader in der 81. Minute den Bann und brachte die SG in Führung. Doch die Freude währte nur kurz: Anna Knepper glich bereits in der 85. Minute aus. Beide Teams mussten sich am Ende mit einem Remis zufriedengeben.

FC Engstingen – SV Granheim 1:2
Engstingen ging durch Lea Vöhringer kurz vor der Pause in der 45. Minute verdient in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel wendete Granheim das Blatt. Tabea Einfalt glich in der 52. Minute aus und legte in der 75. Minute nach – mit ihrem Doppelpack sicherte sie Granheim einen umjubelten 2:1-Auswärtssieg.

Spvgg Berneck-Zwerenberg – FC Blau-Weiß Bellamont 1:4
Die Gastgeberinnen starteten stark und gingen durch Alicia Roller in der 14. Minute in Führung. Doch Bellamont drehte die Partie nach der Pause eindrucksvoll. Kerstin Schneider traf in der 53. Minute zum Ausgleich und legte in der 82. Minute erneut nach. Dazwischen sorgte Tabea Gropper (68.) für die erstmalige Führung, ehe Lena Zwerger in der Nachspielzeit (90.+2) den 4:1-Endstand herstellte.

SV Deuchelried – TSV Lustnau 0:4
Lustnau dominierte die Partie und ließ Deuchelried keine Chance. Tanaya Betz brachte die Gäste in der 39. Minute in Führung. In der Schlussphase drehte besonders Leonie Weber auf: Sie traf doppelt in der 70. und 78. Minute. Lisanne Epple setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt zum klaren 4:0.

SV Unterjesingen – TSV Sondelfingen 3:4
Ein wahres Torfestival entwickelte sich vor nur fünf Zuschauern. Louisa Teufel brachte Sondelfingen mit Toren in der 8. und 38. Minute sowie Luisa Franzmann (12.) früh klar mit 3:0 in Führung. Nach der Pause legte Teufel noch einmal nach (51.) – 0:4. Doch Unterjesingen bewies Moral: Leni Rilling (65., 70.) brachte ihre Farben zurück ins Spiel, ehe Lotta Brunnenmiller in der 81. Minute den Anschluss zum 3:4 erzielte. Trotz aller Bemühungen reichte es am Ende nicht mehr zum Ausgleich.

