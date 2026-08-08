5:4: Bocholt und S04 leisten sich ein Duell für die Geschichtsbücher

Ein insgesamt katastrophaler Nachmittag für den 1. FC Bocholt. – Foto: Imago Images

Was für ein Fußballspiel am Hünting: Der 1. FC Bocholt hat gegen die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 eine 4:0-Führung aus der Hand gegeben und die Partie noch mit 4:5 verloren. Nach einer überragenden ersten Halbzeit brach der FCB nach der Pause komplett ein. Schalke erzielte in der Schlussphase drei weitere Treffer und drehte das Spiel tatsächlich noch.

Diesmal fand sich Fakhro in der Rolle des Vorbereiters. Der Stürmer setzte Lennart Garlipp in Szene, der mit seinem Flachschuss Johannes Siebeking zum dritten Treffer überwand (11.). Nur vier Minuten später war die Partie vermeintlich schon entschieden. Eine weitere Hereingabe landete bei Kilian Zaruba, der zum 4:0 einköpfte (15.). Schalke hätte durch Zaid Amoussou-Tchibara zwar verkürzen können, doch freistehend vor Paul Grave setzte er seinen Kopfball über das Tor (25.). In den Folgeminuten herrschte zunächst etwas Leerlauf. Bocholt kontrollierte das Geschehen, ohne allerdings noch einmal zwingend vor das Tor zu kommen.

Nachdem die Schalker in den frühen Zügen der Partie zunächst gute Akzente zeigten, kippte das Spiel schlagartig. Zunächst fand Stipe Batarilo mit seiner Flanke den Schädel von Malek Fakhro, der seine Qualität in der Luft zeigte und zur Führung einköpfte (4.). Wenig später das gleiche Spiel: Flanke Batarilo, Kopfball Fakhro – 2:0 (8.). Die Schalker mussten sich in dieser Phase sammeln, doch Bocholt drückte weiter aufs Gaspedal.

Kurz vor der Pause meldete sich Schalke dann zurück. Jean-Paul Ndiaye drückte eine Hereingabe über die Linie und verkürzte auf 1:4 (41.). Aus dem Ehrentreffer wurde nach dem Seitenwechsel schnell ein ernstzunehmender Anschluss. Ndiaye war vom Bocholter Abwehrverbund nicht zu stoppen, umkurvte Grave und schob das Leder zu seinem zweiten Treffer über die Linie (49.).

Plötzlich geriet Bocholt ins Wanken. Spätestens nachdem Louis Tober seinem Bewacher entwischte und nur durch einen aufmerksamen Grave gestoppt wurde (56.), mussten die Alarmglocken am Hünting läuten. Bocholt wechselte, Schalke brachte ebenfalls frische Kräfte – und die Gäste drängten zunehmend auf den dritten Treffer.

Turbulente Schlussphase, Batarilo vergibt vom Punkt

Der FCB hatte seinerseits noch Möglichkeiten, die Partie endgültig zu entscheiden. Malek Fakhro setzte eine Flanke von Luca Puhe allerdings nur an den Pfosten (75.). Wenig später forderte Schalke nach einem Zweikampf mit Jonas Zgorecki einen Strafstoß, doch die Pfeife von Schiedsrichter Marc Waldbach blieb stumm.

Dann überschlugen sich die Ereignisse. In der 80. Minute zeigte Waldbach nach einem Zweikampf zwischen Linus Olthoff und Edion Gashi auf den Punkt. Yassin Ben Balla blieb vor Grave cool und verwandelte zum 3:4.

Der FCB hatte nun völlig den Faden verloren. Nur drei Minuten später war der Ausgleich perfekt. Anas Bouda traf zum 4:4 (83.). Die Partie, die nach einer Viertelstunde praktisch entschieden schien, war plötzlich wieder komplett offen. Und es kam noch schlimmer für die Hausherren. In der Nachspielzeit tauchte Malik Tubic völlig frei vor Grave auf und schob den Ball zum 5:4 für Schalke ins Netz (90.+2).

Die Schwatten bekamen anschließend sogar noch die Chance auf den Ausgleich. Nach einem Foul an Lorch zeigte Waldbach ebenfalls auf den Punkt. Stipe Batarilo übernahm die Verantwortung, setzte den Strafstoß jedoch an den Pfosten (90.+4). Wenig später wurde Puhe im Strafraum im Gesicht getroffen, einen weiteren Elfmeter gab es allerdings nicht.

Damit war die spektakuläre Aufholjagd der Schalker perfekt. Der 1. FC Bocholt hatte eine 4:0-Führung verspielt und musste sich trotz vier Treffern und einer lange Zeit dominanten Vorstellung noch mit 4:5 geschlagen geben. Zu dem tendenziell eher enttäuschenden Auftakt gegen den VfB Hilden (0:0) kommt nun also die Katastrophe.