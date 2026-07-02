5:3 & 3:2: Kleeblatt-Nachwuchs schlägt Landesligisten – SVB siegt klar

Torfestivals, späte Schocks und torhungrige Doppelpacker prägten das Bild vom Mittwoch: Der Testspiel-Check aus Mittelfranken vom 30. Juni bis zum 1. Juli im Überblick!
Der Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth bat zwei Landesligisten zum Duell: Der FC Kalchreuth schrammte dabei nur knapp an einem Sieg gegen die Fürther U19 vorbei. Nach Toren von Adrian Dorn und Nikolaos Xygas führte der FCK zwischenzeitlich mit 2:1, ehe der Kleeblatt-Nachwuchs die Partie noch drehte und durch Charles Risuza in der 88. Minute auf 3:2 stellte.
Ein echtes Torspektakel lieferte sich auch der SC Großschwarzenlohe mit der U23-Regionalliga-Reserve der SpVgg. Trotz eines Doppelpacks von Timo Kräftner zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung unterlag der SCG am Ende mit 3:5.
Ein Ausrufezeichen setzte unterdessen der SV Buckenhofen, der den SC Markt Heiligenstadt im zweiten Durchgang regelrecht überrollte: Metin Leon Perst traf beim 6:1 doppelt. Für eine echte Überraschung sorgte zudem der 1. FC Schnaittach, der den Regionalliga-Aufsteiger SC Eltersdorf durch einen Doppelpack von Timo Müller mit 2:1 in die Knie zwang.
Der umgebaute TSV 1860 Weißenburg holte zum Testspielstart bei Bezirksligist Limes 09 ein 1:1-Unentschieden, während der SC Aufkirchen den SV Mosbach durch einen späten Doppelpack von Jonas Schöllhammer mit 4:0 besiegte. In den weiteren Partien gewann der TSV Ebermannstadt souverän mit 4:1 gegen die SpVgg Weißenohe, und der SV Ornbau bog das Spiel gegen Dinkelsbühl dank Markus Müller noch in einen 3:2-Erfolg um. Für die Sportfreunde traf Neuzugang Kerim Ciraci.
1. FC Schnaittach – SC Eltersdorf 2:1
Schiedsrichter: Jonas Kohn (Amberg)
Tore: 1:0 Timo Müller (28.), 2:0 Timo Müller (67.), 2:1 Samuel Arles (88.)
SV Buckenhofen – SC Markt Heiligenstadt 6:1
Tore: 1:0 Emil Nöhring (42.), 1:1 Bastian Schneider (48.), 2:1 Metin Leon Perst (64.), 3:1 Metin Leon Perst (67.), 4:1 Danylo Steshakov (82. Foulelfmeter), 5:1 (88. Eigentor), 6:1 Hector Barazal (90.)
TSV Ebermannstadt – SpVgg Weißenohe 4:1
Tore: 1:0 (2.), 2:0 (27.), 3:0 (52.), 4:0 (60.), 4:1 Johannes Gebhardt (72.)
SV Ornbau – SV Sportfreunde Dinkelsbühl 3:2
Tore: 0:1 Kerim Ciraci (7.), 1:1 Florian Sellinger (24. Foulelfmeter), 1:2 Tim Müller (42.), 2:2 Markus Müller (69.), 3:2 Markus Müller (81.)
Gelb-Rot: Jan Heinz (88./SV Sportfreunde Dinkelsbühl/)
FC Kalchreuth – SpVgg Greuther Fürth 2:3
Tore: 0:1 Nino Ruzicka (4.), 1:1 Adrian Dorn (19.), 2:1 Nikolaos Xygas (24.), 2:2 Nico Ljevar (52.), 3:2 Charles Risuza (88.)
DJK Limes 09 – TSV 1860 Weißenburg 1:1
Schiedsrichter: Marcel Hofbeck (Freystadt)
Tore: 0:1 (6.), 1:1 Sebastian Gutmann (48.)
SC Großschwarzenlohe – SpVgg Greuther Fürth II 3:5
Schiedsrichter: Johannes Lorenz (Allersberg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Robin Renner (7.), 1:1 (21.), 1:2 Tuna Yilmaz (30.), 2:2 Timo Kräftner (64.), 3:2 Timo Kräftner (76.), 3:3 (79.), 3:4 (85.), 3:5 (87.)
SC Aufkirchen – SV Mosbach 4:0
Schiedsrichter: Florian Scheller (Bechhofen )
Tore: 1:0 Kimi Schachner (34.), 2:0 Franz Wiesner (79.), 3:0 Jonas Schöllhammer (81.), 4:0 Jonas Schöllhammer (90.+2)
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Ein spätes Happy End, ein souveräner Favoritensieg und ein Last-Minute-Remis prägten die Testspiele der Landesliga-Nordost-Teams. Erst in der 84. Minute erlöste der EEx-Schweinfurter Alexander Ochs den SV Unterreichenbach beim knappen 1:0-Erfolg gegen den ASV Vach.
Deutlich torreicher machte es der SC Großschwarzenlohe: Nach einem frühen Gegentor durch Maximilian Schwarz drehte der SCG das Spiel beim TSV Heideck komplett und feierte dank Michael Stöber, Burc Takmak, Maximilian Takacs und Robin Renner einen klaren 4:1-Sieg. Es ist der erste Testspielsieg für Neu-Trainer Marco Ried, für dessen Team es heute am Mittwoch, dem 1. Juli direkt weitergeht.
Eine Aufholjagd zeigte auch die SpVgg Jahn Forchheim: Nach einem Zwei-Tore-Rückstand gegen den TSV Hirschaid rettete Christian Rzonsa per Doppelpack noch ein 2:2-Unentschieden.
Nicht ganz rund lief es für den 1. SC Feucht, der beim ASV Zirndorf trotz eines Tores von Francis Zuch nicht über ein 1:1 hinauskam. Komplett ohne Treffer blieben der TSC Neuendettelsau beim schnellen 0:1 gegen den SGV Nürnberg-Fürth 1883 sowie der ASV Weisendorf, der sich dem TSV Abtswind im Laufe der zweiten Halbzeit noch deutlich mit 0:3 geschlagen geben musste.
SV Unterreichenbach – ASV Vach 1:0
Tore: 1:0 Alexander Ochs (84.)
TSV Heideck – SC Großschwarzenlohe 1:4
Schiedsrichter: Frank Mühlenberg (Georgensgmünd) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Maximilian Schwarz (2.), 1:1 Michael Stöber (15.), 1:2 Burc Takmak (32.), 1:3 Maximilian Takacs (35.), 1:4 Robin Renner (47.)
ASV Zirndorf – 1. SC Feucht 1:1
Tore: 1:0 Lyubomyr Vasyuta (21.), 1:1 Francis Zuch (50.)
TSV Abtswind – ASV Weisendorf 3:0
Schiedsrichter: Maximilian Ziegler (Lindach)
Tore: 1:0 Jannis Vierneisel (52.), 2:0 Elias Röding (87.), 3:0 Vincent Held (89.)
TSC Neuendettelsau – SGV Nürnberg-Fürth 1883 0:1
Tore: 0:1 Daniel Fech (7.)
SpVgg Jahn Forchheim – TSV Hirschaid 2:2
Schiedsrichter: Manuel Seidenath
Tore: 0:1 Felix Böhmer (42.), 0:2 Yannick Leisgang (51.), 1:2 Christian Rzonsa (54.), 2:2 Christian Rzonsa (82.)
Mit Meckenhausen, Uffenheim und Ottensoos waren drei weitere Bezirksligisten am Dienstag im Einsatz. Meckenhausen führte zur Pause gegen Breitenbrunn, kassierte am Ende aber eine 0:1-Niederlage. Uffenheim machte es umgekehrt und drehte in der zweiten Hälfte auf. Nach torlosen 45 Minuten trafen Bößendörfer, Krebelder, Kreischer und Becker gegen die SG Ippesheim/Gollhofen. Ottensoos siegte derweil trotz Doppelpack von Antonio Katusic (9., 85.) gegen Hajduk München.
SV Breitenbrunn – TSV Meckenhausen 4:1
Tore: 0:1 Jonas Glaser (43.), 1:1 Maximilian Selch (53. Foulelfmeter), 2:1 Almodafar Al Daqmosi (79.), 3:1 Thomas Gmelch (83.), 4:1 Maximilian Selch (85.)
Ippesh./Gollh. – 1. FV Uffenheim 0:4
Tore: 0:1 Bernd Bößendörfer (55.), 0:2 Silas Krebelder (57.), 0:3 Tobias Kreischer (79.), 0:4 Richard Becker (80.)
FC Ottensoos – KSD Hajduk Nürnberg 3:2
Tore: 0:1 Antonio Katusic (9.), 1:1 Lorenz Mai (18.), 2:1 Julius Storch (44.), 3:1 Lukas Heinlein (55.), 3:2 Antonio Katusic (85.)
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