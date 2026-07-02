5:3 & 3:2: Kleeblatt-Nachwuchs schlägt Landesligisten – SVB siegt klar Großschwarzenlohe & Kalchreuth unterliegen Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth – Buckenhofen & Aufkirchen in Torlaune von Boris Manz · Heute, 10:54 Uhr · 0 Leser

Nach dem 3:2-Erfolg gegen Jahn Regensburg schlug die Reserve der SpVgg Greuther Fürth auch den SC Großschwarzenlohe. – Foto: Felix Schmautz

Torfestivals, späte Schocks und torhungrige Doppelpacker prägten das Bild vom Mittwoch: Der Testspiel-Check aus Mittelfranken vom 30. Juni bis zum 1. Juli im Überblick!

3:2 & 5:3: Nachwuchs Greuther Fürth schlägt zwei Landesliga-Teams – Schnaittach überrascht Eltersdorf Der Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth bat zwei Landesligisten zum Duell: Der FC Kalchreuth schrammte dabei nur knapp an einem Sieg gegen die Fürther U19 vorbei. Nach Toren von Adrian Dorn und Nikolaos Xygas führte der FCK zwischenzeitlich mit 2:1, ehe der Kleeblatt-Nachwuchs die Partie noch drehte und durch Charles Risuza in der 88. Minute auf 3:2 stellte. Ein echtes Torspektakel lieferte sich auch der SC Großschwarzenlohe mit der U23-Regionalliga-Reserve der SpVgg. Trotz eines Doppelpacks von Timo Kräftner zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung unterlag der SCG am Ende mit 3:5.

Ein Ausrufezeichen setzte unterdessen der SV Buckenhofen, der den SC Markt Heiligenstadt im zweiten Durchgang regelrecht überrollte: Metin Leon Perst traf beim 6:1 doppelt. Für eine echte Überraschung sorgte zudem der 1. FC Schnaittach, der den Regionalliga-Aufsteiger SC Eltersdorf durch einen Doppelpack von Timo Müller mit 2:1 in die Knie zwang. Der umgebaute TSV 1860 Weißenburg holte zum Testspielstart bei Bezirksligist Limes 09 ein 1:1-Unentschieden, während der SC Aufkirchen den SV Mosbach durch einen späten Doppelpack von Jonas Schöllhammer mit 4:0 besiegte. In den weiteren Partien gewann der TSV Ebermannstadt souverän mit 4:1 gegen die SpVgg Weißenohe, und der SV Ornbau bog das Spiel gegen Dinkelsbühl dank Markus Müller noch in einen 3:2-Erfolg um. Für die Sportfreunde traf Neuzugang Kerim Ciraci.

Die Testspiele der Landesliga- und Bezirksliga-Teams vom 1. Juli zum Durchklicken

1. FC Schnaittach – SC Eltersdorf 2:1

Schiedsrichter: Jonas Kohn (Amberg)

Tore: 1:0 Timo Müller (28.), 2:0 Timo Müller (67.), 2:1 Samuel Arles (88.)

SV Buckenhofen – SC Markt Heiligenstadt 6:1

Tore: 1:0 Emil Nöhring (42.), 1:1 Bastian Schneider (48.), 2:1 Metin Leon Perst (64.), 3:1 Metin Leon Perst (67.), 4:1 Danylo Steshakov (82. Foulelfmeter), 5:1 (88. Eigentor), 6:1 Hector Barazal (90.)

TSV Ebermannstadt – SpVgg Weißenohe 4:1

Tore: 1:0 (2.), 2:0 (27.), 3:0 (52.), 4:0 (60.), 4:1 Johannes Gebhardt (72.)

SV Ornbau – SV Sportfreunde Dinkelsbühl 3:2

Tore: 0:1 Kerim Ciraci (7.), 1:1 Florian Sellinger (24. Foulelfmeter), 1:2 Tim Müller (42.), 2:2 Markus Müller (69.), 3:2 Markus Müller (81.)

Gelb-Rot: Jan Heinz (88./SV Sportfreunde Dinkelsbühl/)

FC Kalchreuth – SpVgg Greuther Fürth 2:3

Tore: 0:1 Nino Ruzicka (4.), 1:1 Adrian Dorn (19.), 2:1 Nikolaos Xygas (24.), 2:2 Nico Ljevar (52.), 3:2 Charles Risuza (88.)