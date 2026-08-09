5:3-Torfestival: Kilia Kiel muss gegen guten MTSV Hohenwestedt ackern

Henrik Schnoor (li.) und Tim Sienknecht (MTSV Hohenwestedt) nehmen Doppeltorschütze Marvin Müller ins Visier (Kilia Kiel.). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der FC Kilia Kiel hat am dritten Spieltag der Oberliga einen wahren Arbeitssieg eingefahren: eine schwierige Geburt mit einem Kaiserschnitt zum zweiten Sieg. Gegen einen ordentlich und mutig auftretenden MTSV Hohenwestedt, der besonders bei seinen Standards hohe Torgefahr ausstrahlte und auch Treffer erzielte, setzten sich die Hausherren am Ende bei gefühlten 35 bis 40 Grad auf dem Kunstrasenplatz mit 5:3 (1:2) durch. Den haushohen Favoriten retteten nach dem zweiten Rückstand nach etwas mehr als einer Stunde dabei auch ein glückliches Händchen von Trainer Nicola Soranno und seine eingewechselten Joker.

Die Partie begann rasant: Bereits in der 4. Minute brachte Marvin Müller die Kieler in Führung. Davor und danach verpassten es die Gastgeber jedoch, ihre Hochkaräter zu nutzen. Damit brachten sich die Gastgeber selbst in den Kreißsaal. Hohenwestedt zeigte sich keineswegs geschockt und kam durch einen umstrittenen Foulelfmeter, den Tjark Sievers in der 14. Minute sicher zum 1:1 verwandelte, zurück ins Spiel.

Der nach der Begegnung sehr entspannte Nicola Soranno gefiel natürlich die mangelnde Chancenverwertung nicht: „Wir haben eigentlich alles unter Kontrolle, glaube ich, in den ersten fünfzehn Minuten vier, fünf Hundertprozentige. Und dass Hohenwestedt eine Mannschaft ist, die nie aufsteckt, solange sie in der Lage ist, noch rankommen zu können, das wussten wir, das habe ich den Jungs auch so gesagt.“ Mit Blick auf die Gegentreffer betonte er zudem: „Wir haben es gerade angesprochen im Kreis, dass wir jetzt in drei Spielen fünf Tore gekriegt haben wieder und alles Tore wieder, wie wir sie eigentlich nicht kriegen wollten, ob nach Standard oder nach Umschaltmomenten.“

30-Sekunden-Doppelschlag der Soranno Elf bringt Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel drückte Kilia sofort auf den Ausgleich. Ein langer Ball auf die rechte Seite auf Tino Klein hebelte die Abwehr aus, und Marvin Müller schob mustergültig den Querpass durch den Torraum zum 2:2 ein (49.). Doch Hohenwestedt antwortete erneut: Nach einer Ecke von Tjark Sievers, dessen Freistoß aus 20 Metern in der Szene zuvor Nikolas Wulff abgewehrt hatte, köpfte Tim Sienknecht in der 64. Minute zum vielumjubelten 3:2 für den Underdog ein.

MTSV-Coach Arend Müller lobte den großen Aufwand seiner Mannschaft, haderte aber mit der entscheidenden Phase: „Wenn du hier gegen Kilia Kiel drei Tore schießt und gerade auswärts, dann musst du irgendwas mitnehmen. Aber, na ja, wir müssen ja ehrlich sein: Kilia Kiel spielt seit Jahren auf einem Top-Niveau in der Oberliga hier in Schleswig-Holstein. Aber trotzdem haben meine Jungs sich heute hier nicht versteckt, sind immer wieder gekommen, waren immer wieder gefährlich.“ Zu den Gegentoren in der Drangphase ergänzte er selbstkritisch: „Der Doppelschlag, der tut natürlich weh. So, da waren wir dann vielleicht mal in der einen oder anderen Situation ein bisschen unkonzentriert oder die Handlungsfähigkeit hat dementsprechend gefehlt.“