53 Tore zum Abschied: Bezirksliga verabschiedet sich spektakulär

– Foto: Dominique Kulhoff

Mit einem torreichen letzten Spieltag verabschiedete sich die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 in die Sommerpause. Meister VfL Wildeshausen setzte zum Abschluss noch einmal ein Ausrufezeichen, Verfolger GVO Oldenburg bestätigte seine enorme Offensivkraft, und gleich mehrere Begegnungen entwickelten sich zu spektakulären Torreigen. Insgesamt fielen in den acht Partien 53 Treffer – ein würdiger Schlusspunkt unter eine ereignisreiche Saison.

Im Duell zweier Tabellennachbarn teilten sich beide Teams die Punkte. Die Begegnung verlief ausgeglichen und bot Chancen auf beiden Seiten. Mit dem Remis verabschiedeten sich beide Mannschaften aus einer Saison, in der sie sich frühzeitig aus den Abstiegsregionen befreien konnten.

Das verrückteste Spiel des Tages fand zweifellos in Delmenhorst statt. Vierzehn Tore, zahlreiche Wendungen und keinerlei defensive Zurückhaltung sorgten für beste Unterhaltung. Am Ende stand ein historisches 7:7 auf der Anzeigetafel, das beiden Mannschaften noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Der frischgebackene Meister ließ auch am letzten Spieltag keine Zweifel an seiner Klasse aufkommen. Gegen den FC Rastede kontrollierte Wildeshausen die Begegnung über weite Strecken und fuhr einen souveränen Heimsieg ein. Mit 76 Punkten krönte der VfL seine starke Saison und verabschiedete sich als verdienter Rückkehrer in die Landesliga.

Der Aufsteiger aus Nordenham setzte zum Saisonabschluss noch einmal ein deutliches Ausrufezeichen. Gegen den TuS Obenstrohe überzeugten die Gastgeber mit einer konzentrierten Vorstellung und ließen defensiv kaum etwas zu. Platz acht mit 40 Punkten stellt für den Liganeuling eine beachtliche Endplatzierung dar.

GVO Oldenburg zeigte zum Saisonende noch einmal seine enorme Offensivqualität. Mit fünf Treffern beim bereits abgestiegenen TSV Abbehausen untermauerten die Gäste eindrucksvoll ihre Stellung als zweitstärkste Mannschaft der Liga. Die 127 erzielten Saisontore stellen einen außergewöhnlichen Wert dar und unterstreichen die offensive Dominanz des Tabellenzweiten.

In Wilhelmshaven erlebten die Zuschauer ein wahres Offensivspektakel. Beide Mannschaften suchten über die gesamte Spielzeit konsequent den Weg nach vorne und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Das 4:4 spiegelte die Kräfteverhältnisse treffend wider und bildete einen unterhaltsamen Abschluss für zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel.

Der FC Hude verabschiedete sich mit einem Heimsieg in die Sommerpause. Gegen Schlusslicht Wiefelstede mussten die Gastgeber allerdings hart arbeiten, ehe die drei Punkte feststanden. Mit Rang sechs und 52 Punkten blickt Hude auf eine insgesamt erfolgreiche Spielzeit zurück.