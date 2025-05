Der FC Tegernheim bejubelte fünf Torerfolge und drei Punkte. – Foto: Florian Würthele

5:3-Spektakel in Tegernheim – Wenzenbach landet Kantersieg Bezirksliga Süd, der Samstag: Breitenbrunn verliert trotz klarer Leistungssteigerung nach der Pause +++ Kareth II geht zu Hause Baden

Nichts wurde es am Samstag mit einer möglichen Bezirksliga-Meisterschaft des TSV Bad Abbach „auf der Couch“. Titel-Konkurrent FC Tegernheim gewann ein wildes Heimspiel gegen sich tapfer wehrenden den SV Breitenbrunn mit 5:3. Will Abbach schon am vorletzten Spieltag Meister werden, muss es morgen in Hainsacker gewinnen. Zu einer überdeutlichen Angelegenheit avancierte das zweite Samstagsspiel. Da zerlegte der SV Wenzenbach den Fixabsteiger TSV Kareth-Lappersdorf II auf dessen Geläuf mit 6:0 – und konnte sich sogar einen verschossenen Elfmeter leisten.



Michael Fischer (Trainer FC Tegernheim): „Das war in Summe ein deutlich souveränerer und verdienterer Sieg, als es das Ergebnis aussagt. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und heute – im Gegensatz zu den letzten Wochen – auch unsere Chancen sehr konsequent genutzt. Vor der Pause hätten wir noch ein, zwei Tore mehr schießen können. Wir haben in der zweiten Halbzeit Spielern aus der eigenen A-Jugend die Chance gegeben, sich zu zeigen. Sie haben es sehr gut gemacht, allerdings ist uns in der zweiten Halbzeit ein Stück weit der Spielfluss und die Souveränität abhanden gekommen. Als Folge haben wir das ein oder andere dumme Gegentor bekommen. Trotzdem war es in Summe ein ungefährdeter und absolut verdienter Heimsieg.“



Christian Scheuerer (Trainer SV Breitenbrunn): „Nach zwei individuellen Fehlern kassierten wir schnell zwei Gegentore. Auch dem 3:0 ging ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung voraus. Selbst hätten wir den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielen können, machten es aber nicht. In der zweiten Halbzeit war die Körpersprache eine komplett andere als in der ersten. Wir sind sehr engagiert rausgekommen, machten das 3:1 und hätten das 3:2 frei vor dem Torwart nachlegen können. Tegernheim hatte dann trotzdem die Qualität, das vierte und fünfte Tor draufzulegen. Nichtsdestotrotz war es eine gute Antwort und eine gute Körpersprache meiner Mannschaft in der zweiten Hälfte. Wir hatten noch einige gute Chancen, bei denen wir nochmal rankommen hätten können. Der Unterschied lag heute ganz klar in der Chancenverwertung. Tegernheim machte aus sieben guten Chancen fünf Tore und wir aus sieben, acht sehr guten Chancen zu wenige Tore. So ging der Sieg verdient an Tegernheim. Wir wünschen ihnen alles Gute für die mögliche Relegation.“









Daniel Vöhringer (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf II): „Der Plan war, sich im letzten Heimspiel vernünftig zu präsentieren. Dies gelang uns offensichtlich nicht. Vier von fünf Wechseln waren verletzungsbedingt, davon drei vor Anpfiff der zweiten Halbzeit. Ein müder Sommerkick mit vier Großchancen unsererseits, wobei Wenzenbach ohne sich zu strecken mit einfachsten Mitteln zu unzähligen Hochkarätern kam.“