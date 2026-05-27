5:3 n. E. gegen Hemmingen: Eilvese gewinnt den Bezirkspokal Hannover

– Foto: Thomas Rinke

Im Finale des Bezirkspokals Hannover hat sich der STK Eilvese mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen den SC Hemmingen-Westerfeld durchgesetzt. Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit entschied erst das Elfmeterschießen über den Pokalsieg. Eine Woche nach dem Erfolg in der Landesliga gewann der STK damit erneut gegen den Tabellenführer. Großen Anteil daran hatte Torwart Ole Schöttelndreier, der sowohl in der regulären Spielzeit als auch im Elfmeterschießen mehrfach stark parierte.

Nach dem Seitenwechsel fiel das 1:0 in einer Szene, die beim SC Hemmingen-Westerfeld für Diskussionen sorgte. Außerhalb des Strafraums blieb ein Spieler am Boden liegen. Der Ball rollte anschließend in den Strafraum, nahezu alle Akteure stoppten die Aktion. Auch der Torwart reagierte nicht, lediglich Mohamad Saade spielte weiter und schob den Ball in der 49. Minute ins leere Tor ein. Die Spieler und Verantwortlichen des SC Hemmingen-Westerfeld reklamierten anschließend auf Unsportlichkeit. „Das kurioses Tor war aus meiner Sicht regulär“, sagte Preuß.

Bei sehr warmen Bedingungen entwickelte sich von Beginn an ein intensives Endspiel. Beide Mannschaften kamen bereits in der ersten Halbzeit zu guten Möglichkeiten. „Das war bei den Temperaturen ein hochintensives Spiel. Für die Zuschauer sicherlich ein richtig gutes Spiel, für die Trainer wahrscheinlich eher eines, bei dem man um ein paar Jahre altert“, erklärte Eilveses Trainer Pascal Preuß.

Eilvese verteidigte die Führung lange, Hemmingen wurde im Verlauf der zweiten Halbzeit aber stärker. „Nach der Pause waren wir zunächst noch ordentlich im Spiel, danach hatte Hemmingen aber mehr Spielanteile und auch die besseren Möglichkeiten“, ordnete Preuß ein.

Mit der Einwechslung von Denis Rosnowski in der 78. Minute kam beim SC Hemmingen-Westerfeld noch einmal deutlich mehr Tempo ins Spiel. Eilvese verteidigte viele Situationen konsequent, musste in der Nachspielzeit aber doch noch den Ausgleich hinnehmen. Adrian Udovicic traf in der 90.+2 Minute zum 1:1. Bereits kurz zuvor hatte STK-Torhüter Ole Schöttelndreier mit einer starken Parade gegen David Ndiaye in der 89. Minute die Führung festgehalten.

Da nach der regulären Spielzeit kein Gewinner feststand, musste im Elfmeterschießen der Sieger ermittelt werden. „Im Elfmeterschießen ist dann natürlich alles möglich. Ich hatte mit Ole im Tor aber ein gutes Gefühl“, erklärte Preuß. Im anschließenden Elfmeterschießen wurde Schöttelndreier dann zum entscheidenden Mann. Der Torwart parierte zwei Strafstöße des SC Hemmingen-Westerfeld und verschaffte seinem Team damit den entscheidenden Vorteil.

Mohamad Saade verwandelte schließlich den entscheidenden Elfmeter zum 5:3-Endstand und sicherte dem STK Eilvese damit den Pokalsieg sowie das Ticket für den Niedersachsenpokal. „Ein Elfmeterschießen ist immer ein echter Krimi und eine enorme Drucksituation. Diesmal sind wir damit besser umgegangen und haben das am Ende aus meiner Sicht auch verdient gewonnen“, sagte Preuß.

Nach dem Abpfiff feierte der STK Eilvese ausgelassen den Pokalsieg. „Danach haben die Jungs bei den heißen Temperaturen natürlich noch ordentlich gefeiert und das hatten sie sich auch verdient“, berichtete Preuß.