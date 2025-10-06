5:3: Mitterdorfer Serie hält – Ränkam hält Schritt

Fünfter Sieg in Serie für die SpVgg Mitterdorf: Der Tabellenführer der Kreisliga Ost unterstrich auch in Miltach seine Rolle als Meisterfavorit. Bereits mit 5:0 vorne, ließ die Kufner-/Groß-Elf den Gegner noch auf zwei Tore herankommen. Doch es reichte zum zehnten Saisondreier. Verfolger FC Ränkam erarbeitete sich einen 1:0-Sieg in Waldmünchen und bleibt auf drei Punkte dran. Im Tabellenkeller feierte 1. FC Rötz im elften Anlauf den ersten Saisonsieg. Der Aufsteiger gewann das Kellerduell in Untertraubenbach trotz langen Rückstandes noch 3:1.



Der 1. FC Miltach musste sich vor 200 Fans gegen den angereisten Tabellenführer SpVgg Mitterdorf geschlagen geben. Tobias Bräu brachte die Gäste bereits in der 13. Minute in Front, Tobias Lorenz (22.) und zwei Buden in Folge von Dustin Weikl (29., 33.) brachten den Halbzeitstand auf 0:4. In der 52. Minute legte Tobias Lorenz noch eine Bude drauf, dann kamen auch die Hausherren zum Abschluss. Martin Neumeier landete in der 56. Minute einen Anschlusstreffer, Bastian Hofmann verkürzte in der 80. Minute und Simon Wanninger schob in der 85. zum 3:5 ein. Kurz vor Schluss gingen die Gäste durch eine Ampelkarte für David Weiß (87.) noch in Unterzahl, doch auch die Nachspielzeit von vier Minuten änderte am Ergebnis nichts mehr. Schiedsrichter: Andreas Fleißer, Sebastian Hutzler, Franz Bucher







Der Rangzweite FC Ränkam konnte sich am Samstag bei der SG Waldmünchen/Geigant vor 95 Zuschauern mit nur einem Treffer die Maximalausbeute sichern. Den Siegestreffer landete Joseph Altmann in der 41. Spielminute. Damit bleibt der FC auf drei Punkte an den Mitterdorfern dran. Schiedsrichter: Luca Huttner, Rony Berger, Maik Kreye







Tabellen-Nachzügler 1. FC Rötz feierte vor 120 Zuschauern zu Gast beim FC Untertraubenbach den ersten Saisonsieg. In der 21. Minute gingen die Hausherren durch Paul Kurz noch in Führung, doch in der 73. Minute landete Dominik Grätsch den Ausgleichstreffer, versenkte in der 77. Minute den Elfmeter gekonnt und Markus Decker netzte in der 81. Minute für das Schlusslicht der Tabelle ein, was ihnen den ersten Dreier der Saison einbrachte. Schiedsrichter: Christian Gawinowski, Tobias Buchfink, Leon Edenharter







Die SG Michelsdorf/Cham II sicherte sich am vergangenen Wochenende ebenfalls den Dreier auswärts. Und zwar vor 110 Schaulustigen zu Gast bei der 1. SG Regental. Mit nur einem Treffer in der 44. Spielminute von Simon Althammer konnte sich Michelsdorf/Cham II die Maximalausbeute einholen. Schiedsrichter: Josef Baier, Mohammad Almayuf, Ralph Schwarzfischer







Die SG Zandt/Vilzing II sicherte sich die Maximalausbeute ebenfalls in der Fremde an diesem zwölften Spieltag. Vor 120 Besuchern konnte die SG Schloßberg diesmal keine Chancen verwerten. Mit einem Elfmetertreffer von Benedikt Laumer gingen die Gäste in der 19. Minute in Front. Der Torschütze legte in der 67. Minute noch eine Bude drauf und Lutz Hastreiter besiegelte in der 85. Minute den Dreier für Zandt/Vilzing II, das somit den Gegner überholt und auf Platz vier springt. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff, Tobias Gottschalk, Xaver Block







Weiter im Aufwind ist die SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Der Absteiger servierte den 100 Zuschauern am 12. Spieltag einen klaren Heimdreier gegen den FC Chamerau. In der 13. Minute gingen die Hausherren durch das Eigentor von Leon Irrgang in Führung. Johannes Ederer erhöhte in der 37. Minute auf 2:0 und Julian Hartl besiegelte die Maximalausbeute auf heimischem Terrain in der 54. Minute. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Matthias Götz, Fabian Fischer







Die SG Schönthal-Premeischl sicherte sich gegen die SpVgg Eschlkam am Sonntag vor 100 Fans den Dreier daheim. Jonas Decker holte die Maximalausbeute für die Gastgeber am zwölften Spieltag, in der 53. Minute landete er den ersten Treffer im Match und versenkte in der 90. Minute gekonnt den Elfmeter. Schiedsrichter: Dominik Schwarz, Benedikt Christoph, Konrad Heuberger