53 Minuten in Unterzahl wird fast mit Sieg belohnt...

… am Ende steht ein verdientes Unentschieden der uns den Klassenerhalt so gut wie sicher macht. Für Zottelstedt aber wird der Punkte zu wenig sein.

Die von Kapitän Hönniger angeführte Mannschaft zeigte über die komplette Spielzeit großartigen Kombinationsfussball. Nur im Abschluss hatte man kein Glück oder scheiterte am starken Heimkeeper.

Zottelstedt kam aber ebenfalls über lange Bälle und schnelle Kontor vor das Tor von Cedric der den gesperrten Patrick vertrat. In der 32. war es dann eine starke Einzelaktion von Cisse. Er spielte unsere Abwehr schwindelig und konnte nur durch ein Foul von Niklas im Strafraum gestoppt werden. Unglücklich, aber die richtige Entscheidung des bis dahin noch guten Schiedsrichtergespanns aus Haarhausen (das sollte sich leider im Laufe des Spiels ändern). Gegen die sicher geglaubte Führung hatte aber Cedric etwas. Er ahnte die Ecke und hielt den stark geschossenen Elfer von Körbs. Ganz stark von Cedric.

5 Minuten später geriet die Situation nach einer Einzelaktion im Mittelfeld von Marian dann aus dem Ruder. Nachdem ihm der Ball vom Gegner weggespitzelt wurde, wusste er sich nur mit einem Foul zu helfen. Das missfiel Kallenbach und streckte Marian mit beiden Fäusten voraus in Richtung Hals nieder. Eine klare Tätlichkeit. Dies führte zu einer Rudelbildung, in der es zu mehreren Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Mannschaften kam. Umso erstaunter waren alle Spieler und Trainer als Jannik die Rote Karte für eine angebliche Beleidung (es soll das Wort „Wichser“ gefallen sein) gesehen hat und Kallenbach nur mit der Gelben Karte verwarnt wurde.

Eine Entscheidung, die wir nicht nachvollziehen können und werden.

Leider verlor das Schiedsrichtergespann im Anschluss immer mehr die Kontrolle über das Spiel und kam immer wieder auf beiden Seiten zu Fehlentscheidungen.

Mit dem Halbzeitpfiff kam wieder etwas Ruhe ins Spiel und beide Mannschaften konnten durchschnaufen. Coach Teubert stellte um zog Marian auf die Position von Jannik zurück.

Das Spiel blieb weiter körperlich und intensiv. Ein langer Ball aus dem eigenen 16er brachte dann in der 60 Minute die verdiente Führung für unsere Mannschaft. Der letzte Mann von Zottelstedt unterschätzte den Ball und so stand Max auf einmal allein vor dem gegnerischen Tor, umkurvte den Heimkeeper und netzte ein. 1:0 und das in Unterzahl.

Das Team aus dem Ilmtal zeigte sich aber nicht geschockt und spielt auch weiter fleißig nach vorne. Ein langer Ball auf Petzsold sollte dann den Ausgleich bringen. So sehenswert wie der Lupfer über Cedric auch war, der Stürmer stand 2 Meter im Abseits. Dies konnte der 1. Assistent nur leider nicht sehen, da er wie schon das ganze Spiel nicht auf Höhe der Abwehrreihe war. Er hatte mehr damit zu tun über sein Headset mit seinem Hauptschiedsrichter zu quatschen. Das war nicht sehr professionell.

Im weiteren Spielverlauf boten sich immer wieder Chancen auf beiden Seiten. Beide Angriffsreihen scheiterten aber immer wieder an den starken Hintermännern oder am Aluminium.

Ein Unentschieden, das keinen Sieger verdient hatte.

Wir sind stolz auf die Junge Truppe, das war eine starke kämpferische Leistung, 53 Minuten in dem man nie gemerkt hat das wir in Unterzahl waren.

Weimar. Fussball. Leidenschaft