53 Kilometer, sechs Tore und Haren fliegt raus Pokal mit Überraschungen von René Diebel · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jansen

Die ersten Spielberichte zur 1. Runde sind bereits überarbeitet und online. Weitere Partien folgen nach und nach. Es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen, denn mit jedem Update kommen neue Berichte, Bilder und Geschichten aus dem Emco-Kreispokal dazu. Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier!

Esterwegen wirft Haren aus dem Pokal

Der SV Esterwegen hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals den klassenhöheren TuS Haren mit 4:2 bezwungen und für eine Überraschung gesorgt. Alexander Martin brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in einer turbulenten Szene mit 1:0 in Führung (45.+5). Nach dem Seitenwechsel glich Mirco Husmann zunächst per Foulelfmeter aus (56.), ehe Jelte Schulte Esterwegen nach einer Ecke erneut in Front brachte (62.). Husmann traf per Kopf zum 2:2 (68.), doch Simon Jansen entschied die Partie mit einem Distanzschuss aus rund 30 Metern (80.) und einem Kontertreffer in der Nachspielzeit (90.+4) zugunsten der Gastgeber. Damit zieht Esterwegen verdient in die zweite Runde des Emco-Kreispokals ein. 53 Kilometer, drei Punkte und das Ticket für Runde zwei

Der BV Clusorth-Bramhar hat die 53 Kilometer lange Auswärtsfahrt zum SV Neubörger erfolgreich gemeistert und ist mit einem 3:2-Erfolg in die zweite Runde des Emco-Kreispokals eingezogen. Vor der Partie hatte Trainer Marius Frerich die weite Anreise mit einem Augenzwinkern angesprochen und klargemacht, dass seine Mannschaft die Heimreise unbedingt mit einem Sieg antreten wolle ,genau das gelang dem BVC. Die Gäste stellten bereits in der ersten Halbzeit mit einer 2:0-Führung die Weichen auf Weiterkommen. Neubörger zeigte jedoch Moral und verkürzte durch den erst 17-jährigen Anton Wöste noch vor der Pause auf 1:2. Kurz nach dem Seitenwechsel stellte der BVC den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, ehe Paul Hermes per Foulelfmeter den erneuten Anschluss zum 2:3 erzielte. In der Schlussphase drängte der Aufsteiger aus Neubörger auf den Ausgleich und überzeugte mit einer kämpferisch starken Leistung, doch Clusorth-Bramhar verteidigte den knappen Vorsprung konsequent und brachte den Sieg über die Zeit. So trat der BVC die 53 Kilometer lange Rückreise mit dem erhofften Erfolg im Gepäck an und löste das Ticket für die zweite Runde des Emco-Kreispokals. Wesuwe löst Pflichtaufgabe souverän

Der FC Wesuwe hat die erste Runde des Emco-Kreispokals erfolgreich gemeistert und sich mit 4:1 bei der zweiten Mannschaft des VfL Emslage durchgesetzt. Henk-Darwin Gröninger brachte die Gäste nach einem Steckpass von Tim Niehaus in Führung (22.), ehe Julian Gebben (31.) und Henri Schnieders (45.+1) den Vorsprung bis zur Pause auf 3:0 ausbauten. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Marc Düsenborg für Emslage II auf 1:3 (56.) und ließ kurzzeitig Hoffnung aufkommen. Wesuwe blieb jedoch die spielbestimmende Mannschaft und machte den Einzug in die zweite Runde endgültig perfekt: Joker Steffen Schulte traf nur 15 Sekunden nach seiner Einwechslung zum 4:1-Endstand (81.). Damit wurde der Kreisligist seiner Favoritenrolle gerecht und zog verdient in die nächste Pokalrunde ein. Dersum übersteht Wehmer Druck und zieht weiter

Der SV Grün-Weiß Dersum hat sich in der ersten Runde des Emco-Kreispokals mit 2:1 beim SV Eiche Wehm durchgesetzt. Dabei erwischten die Gastgeber den besseren Start und erspielten sich in der Anfangsphase mehrere gute Möglichkeiten, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Kurz vor der Pause schlug Dersum zu: Leon Kampen brachte die Gäste nach einer Ecke mit 1:0 in Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jannis Celten auf 2:0 (63.). Wehm gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte durch den eingewechselten Christian Banaszewski nach Vorarbeit von Jannik Hoormann auf 1:2 (79.). In der Schlussphase verteidigte Dersum den knappen Vorsprung und sicherte sich damit das Ticket für die zweite Runde. Eintracht Papenburg zieht souverän in Runde zwei ein

Der SV Eintracht Papenburg hat die erste Runde des Emco-Kreispokals mit einem deutlichen 6:0-Erfolg bei der SG Wippingen erfolgreich gemeistert. Hannes Eilers brachte den Kreisligisten mit einem frühen Doppelpack (11./15.) auf die Siegerstraße. Noch vor der Pause erhöhte Tom Heymann auf 3:0 (45.). Im zweiten Durchgang machte Eintracht den klaren Erfolg perfekt: Oliver Goldenstein traf doppelt (75./83.), dazwischen war auch Simon Jansen erfolgreich (78.). Mit einer überzeugenden Vorstellung löste Eintracht Papenburg damit souverän das Ticket für die zweite Pokalrunde.

– Foto: www.svdohre.de

Herzlake löst Pflichtaufgabe – Dohren verkauft sich nach über 20 Jahren Wiedersehen teuer Nach mehr als 20 Jahren trafen der SV Dohren und der VfL Herzlake erstmals wieder mit ihren ersten Mannschaften aufeinander. In der 1. Runde des Emco-Kreispokals setzte sich der Kreisligist aus Herzlake mit 2:1 durch und zog in die nächste Runde ein. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Elias Willen (11.) in Führung. Christian Niehaus erhöhte nur sieben Minuten später auf 2:0 (18.). Doch der SV Dohren zeigte sich unbeeindruckt und verkürzte noch vor der Pause durch Hendrik Kroner per Kopf auf 1:2 (31.). Auch leswnswert: Die spannendste Emslandliga seit Jahren Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Dohren mehrfach dem Ausgleich nahekam. Unter anderem traf Luca Jansen den Außenpfosten, sodass Herzlake den knappen Vorsprung mit etwas Glück über die Zeit brachte. Überschattet wurde die Begegnung von der Verletzung von Lars Rapien, der nach einem Pressschlag mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wir wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung. 📖 Einen ausführlichen Spielbericht mit allen Details zur Partie gibt es auf der Vereinsseite des SV Dohren: www.svdohren.de. Dalum II zieht spät in die zweite Runde ein

Der SV Dalum II hat sich in der ersten Runde des Emco-Kreispokals mit 2:1 gegen den SC Spelle-Venhaus IV durchgesetzt. Lange mussten die Zuschauer auf den ersten Treffer warten, ehe Marcel Herbers die Gastgeber in der 80. Minute in Führung brachte. Zwar glich Lukas Mersch für Spelle-Venhaus per Foulelfmeter zum 1:1 aus (85.), doch nur wenig später erzielte Luis Lüttel den umjubelten Siegtreffer und sicherte Dalum II damit das Ticket für die zweite Pokalrunde. Holthausen-Biene II dreht 0:2-Rückstand und zieht weiter

Der SV Holthausen-Biene II hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals große Moral bewiesen und sich mit 5:2 beim SC Spelle-Venhaus III durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Onur Acar (38.) sowie Adrian Höving (53.) mit 2:0 in Führung. Doch Biene II antwortete eindrucksvoll: André Marten (58.), ein Eigentor (62.) und Steffen Möller (64.) drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. In der Schlussphase bauten André Hilling (82.) und Nick Hegemann (90.+4) den Vorsprung weiter aus und sorgten für den verdienten Einzug in die zweite Runde. Vielen Dank an Tim Christoph für den Liveticker und die ausführliche Begleitung der Partie auf FuPa! Emmeln zieht verdient in die zweite Runde ein

Der SV Eintracht Emmeln hat die erste Runde des Emco-Kreispokals erfolgreich gemeistert und sich mit 2:1 gegen den SC Blau-Weiß Papenburg III durchgesetzt. Der Vertreter aus der 1. Kreisklasse erwischte den besseren Start und ging bereits in der 6. Minute durch Philipp Neehoff in Führung. René Düthmann erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (35.). Zwar verkürzte Thomas Venema in der Schlussphase für die Gäste aus der 2. Kreisklasse auf 1:2 (82.), am verdienten Heimsieg der Emmelner änderte das jedoch nichts. Damit löste der SV Eintracht Emmeln das Ticket für die zweite Pokalrunde. Werlte zittert sich nach Elfmeterschießen weiter

Der SV Sparta Werlte hat in der ersten Runde des Emco-Kreispokals große Mühe mit dem klassentieferen SV Hüven gehabt und sich erst im Elfmeterschießen mit 7:6 durchgesetzt. In der regulären Spielzeit brachte Axel Steenken die Gäste in der 37. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Niklas Fuhler nur zwei Minuten später den Ausgleich für Hüven bedeutete. Nach dem Seitenwechsel drehte Ole Jansen die Partie zugunsten der Gastgeber (54.), ehe Bernhard Kleymann kurz vor dem Abpfiff zum 2:2 traf (90.) und Werlte ins Elfmeterschießen rettete. Dort behielt der Kreisligist schließlich die Nerven und löste mit einem 7:6-Erfolg das Ticket für die zweite Runde. Walchum-Hasselbrock dreht die Partie und zieht souverän weiter