Er hat es nicht verlernt: Torwart Petr Hutta steht mit 53 Jahren immer noch seinen Mann auf dem Fußballfeld. – Foto: Heiko Gietlhuber

53-jähriger Stammkeeper, Tormaschine & viel Potenzial Nach dem Abstieg dominiert der SC Michelsneukirchen die A-Klasse beinahe nach Belieben

Der SC Michelsneukirchen (Landkreis Cham) ist darauf und dran, den „Betriebsunfall“ A-Klasse sofort wieder zu korrigieren. In den bisher 14 Saisonspielen schossen die Jungs von Trainer Michael Aschenbrenner in der A-Klasse Ost sagenhafte 74 Tore – und kassierten nur 8 Gegentore. Zwei Akteure stechen bei den Grün-Weißen heraus.

Dass man sofort wieder „hoch“ in die Kreisklasse will, das hatten sich die Michelsneukirchner schon am Ende der Vorsaison in den Kopf gesetzt. „Da haben wir das Ziel ausgesprochen, dass wir zusammenhalten und direkt wieder aufsteigen wollen“, berichtet Sebastian Fröhlich, seit zwei Jahren Fußball-Abteilungsleiter des SC. „Zuvor war ich einige Jahre Jugendleiter, der Abstieg hat auch mir wehgetan. Meine größte Sorge war, dass uns Spieler verlorengehen.“ Dem war aber nicht so. Die Truppe konnte zusammengehalten werden. Zudem wurde mit Michael Aschenbrenner ein erfahrener Trainer an Bord geholt. Unterstützt wird dieser von Krottenthaler Gerhard, der selbst als jahrelanger Funktionär die Spieler auch bestens kennt.



In der bisherigen Saison dominiert man die A-Klasse Ost beinahe nach Belieben. Von 42 möglichen Punkten wurden 37 eingesammelt. Kantersiege gab es gefühlt im Zwei-Woche-Rhythmus. Höhepunkt war ein 12:0 gegen Furth im Wald II. „Oberstes Erfolgsrezept ist unser Zusammenhalt. Der Abstieg hat uns noch näher zusammengerückt. Zudem haben wir eine gute Mischung aus Jung und Alt“, erklärt Fröhlich. „Mit Michael Aschenbrenner als Trainer ist das die Konstellation, die es erfolgreich macht.“ Stolz ist der Spartenleiter darauf, dass der Kader – die Routiniers Vaclav Koc (34) und Petr Hutta (53) ausgeklammert – ein Durchschnittsalter von 23,5 Jahren aufweist.



Apropos Petr Hutta: Der Legionär wurde vor Kurzem 53 Jahre alt, wechselte letzten Sommer vom SV Obertrübenbach nach Michelsneukirchen – und steht noch immer Woche für Woche zwischen den Pfosten. Das ist wohl einzigartig in der Oberpfalz. Vor einiger Zeit wurde ihm sogar ein eigener Zeitungsartikel gewidmet. „Petr ist ein sicherer Rückhalt und ein Riesentorwart, sein Fitnesszustand ist gigantisch. Er ist für Verein und Mannschaft aber auch insofern wichtig geworden, weil er die jungen Torhüter an die Hand nimmt. Er zieht sie mit seiner Erfahrung hoch und bringt sie weiter. Sein Ziel ist es, einen unserer jungen Torhüter so gut auszubilden, dass dieser in ein, zwei, drei Jahren seinen Platz im Tor einnehmen kann und er selbst in fußballerische 'Altersteilzeit' gehen kann“, erzählt Sebastian Fröhlich. Aus der Mannschaft sticht außerdem Nico Kleebauer hervor. Der 19-jährige Goalgetter hat in 13 Spielen unglaubliche 30 Tore erzielt. „Nico ist ein gigantischer Stürmer, schon seit der Jugend. Aber er allein macht natürlich nicht das Spiel und die Tore. Da gehört die ganze Mannschaft dazu.“







In dieser Saison hat Michelsneukirchen schon des Öfteren sieben oder mehr Tore in einem Spiel geschossen. – Foto: Heiko Gietlhuber





Die jungen Spieler wie Thomas Hornauer, Andreas Piendl, Nico Krottenthaler, Maximilian Gürster und eben Kleebauer haben den Sprung in den Herrenbereich auf Anhieb geschafft und sich in der Mannschaft etabliert. Nachwuchsspieler zu integrieren ist auch das langfristige Ziel des Vereins. Im Sommer stößt Noah Politanow, der jüngere Bruder des bekannten Torjägers Luca Politanow, aus der Jugend dazu. „Und in zwei Jahren kommt die jetzige B-Jugend mit einigen tollen Fußballern nach“, freut sich Fröhlich schon auf alles Kommende. Zusätzlich hofft man auf die Rückkehr der Langzeitverletzten, die den Kader in der Breite und vor allen mit ihrer Erfahrung in der kommenden Saison wieder tatkräftig unterstützen können.



Mittelfristig will sich der SC Michelsneukirchen wieder in der Kreisklasse etablieren, strebt nächste Saison einen gesicherten Mittelfeldplatz an. Zuvor muss natürlich erst noch der Wiederaufstieg geschafft werden. An der Seitenlinie wird auch nächste Saison Michael Aschenbrenner stehen. Der SC-Spartenleiter wünscht sich abschließend, „dass wir in der Kreisklasse wieder in eine andere Routine kommen. Die A-Klasse ist gefühlt eine Dreiklassengesellschaft, während in der Kreisklasse jedes Spiel Spitz auf Knopf steht.“