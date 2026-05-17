5:3 gegen Türkischen SV: TuS Hornau einen Schritt näher am Titel TuS ebnen mit starker Anfangsphase den Sieg +++ Jafet Redai trifft bereits in der ersten Minute von Philipp Durillo/Stephan Neumann · Heute, 18:44 Uhr · 0 Leser

Einen Schritt näher am Titel: Die TuS Hornau siegten gegen den Türkischen SV mit 5:3. – Foto: Marcel Lorenz

Kelkheim. Die TuS Hornau sind einen Schritt näher am Meistertitel der Verbandsliga. Gegen den Tabellendritten Türkischer SV siegten die Hornauer mit 5:3, profitierten dabei vor allem von einer bärenstarken Anfangsphase.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zuer Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Nach dem Unentschieden bei Juno Burg wollten wir eine Reaktion zeigen, bissiger und galliger sein. Ich finde, wir haben die beste erste Halbzeit seit langem gespielt, der Pausenstand von 4:1 war auch in der Höhe verdient", sagte Hornaus Trainer Andreas Klöckner. Maxim Andreutti vergab gar noch aus fünf Metern freistehend eine Hundertprozentige. Als Vorsichtsmaßnahme wurde nach dem schnellen 3:0 der leicht am Oberschenkel lädierte Luca Morlac ausgewechselt, Joker Roan Heller war prompt auf Betriebstemperatur und traf zum 4:1. Mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken schalteten die Gastgeber in den Verwaltungsmodus. "Wir sind super happy über unsere Leistung gegen einen starken Gegner, machen einen Haken dran", sagt Klöckner. Freitag wartet das Auswärtsspiel in Dietkirchen.