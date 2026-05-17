5:3 gegen Türkischen SV: TuS Hornau einen Schritt näher am Titel

Kelkheim. Die TuS Hornau sind einen Schritt näher am Meistertitel der Verbandsliga. Gegen den Tabellendritten Türkischer SV siegten die Hornauer mit 5:3, profitierten dabei vor allem von einer bärenstarken Anfangsphase.
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"Nach dem Unentschieden bei Juno Burg wollten wir eine Reaktion zeigen, bissiger und galliger sein. Ich finde, wir haben die beste erste Halbzeit seit langem gespielt, der Pausenstand von 4:1 war auch in der Höhe verdient", sagte Hornaus Trainer Andreas Klöckner. Maxim Andreutti vergab gar noch aus fünf Metern freistehend eine Hundertprozentige. Als Vorsichtsmaßnahme wurde nach dem schnellen 3:0 der leicht am Oberschenkel lädierte Luca Morlac ausgewechselt, Joker Roan Heller war prompt auf Betriebstemperatur und traf zum 4:1. Mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken schalteten die Gastgeber in den Verwaltungsmodus. "Wir sind super happy über unsere Leistung gegen einen starken Gegner, machen einen Haken dran", sagt Klöckner. Freitag wartet das Auswärtsspiel in Dietkirchen.
Nachdem klar ist, dass TSV-Torjäger Daniel Rudi zum aktuellen Regionalligisten TSV Schott Mainz wechselt und sich Ilias Amallah dem Kreisoberligisten FV Delkenheim anschließt, ist der Verlust von Offensiv-Qualität zu kompensieren. Zudem verabschiedet sich Defensivexperte Abdullah Tasdelen zur SG Germania. Etwa sieben, acht Neuzugänge werde man in absehbarer Zeit präsentieren sowie einen Co-Trainer, kündigt TSV-Vorsitzender Ilkay Candogan an. In Hornau kam Keeper Kevin Wieszolek raus, prallte mit Abwehrspieler Malik Deveci zusammen, was zum schnellen 1:0 führte (1.). Der folgende Doppelschlag von Niklas Kern ging auch auf Einladungen der Gäste zurück. Die aber auch beim 5:1-Zwischenstand nicht aufsteckten. Im Heimspiel gegen Heuchelheim (So., 15 Uhr) könnte der TSV mit einem Sieg dem Lokalrivalen SVW im Abstiegskampf helfen.
Tore: 1:0 Redai (1.), 2:0, 3:0 Kern (11./15.), 3:1 Jaatit (39.), 4:1 Heller (43.), 5:1 Krönert (48.), 5:2 Dorul (52.), 5:3 Tahiri (90.+6/Foulelfmeter). – Zuschauer: 50. – Gelb-Rot: Deveci (90.+3).