5:3 gegen Novesia – doch am Ende feierten beide Teams von Norbert Jurczyk · Gestern, 23:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Norbert Jurczyk

Nach Abpfiff des letzten Saisonspiels gegen die DJK Novesia gab es nur strahlende Gesichter auf dem Platz. Die Gastgeber feierten mit dem 5:3 (3:1) über die Neusser einen gelungenen Abschluss einer starken Saison, während die DJK doch noch den schon verloren geglaubten Aufstieg in die Bezirksliga verbuchen konnte. Dane Siewierski setzte sich mit vier Toren und insgesamt 22 Saisontreffern die Torjägerkrone auf, den 1:0-Führungstreffer hatte Kevin Geringer erzielt. Für Novesia trafen Nico Syska, Timo Arvanitidis und Christian Bergmayer. Denn eigentlich war die Truppe von Trainer Darius Ferber davon ausgegangen, dass nur ein Sieg im Glehner Sportpark den sicheren Aufstieg bedeuten würde. Der nur einen Zähler entfernte Konkurrent VfR Büttgen spielte zeitgleich auf der Novesia-Anlage im Neusser Jahnstadion gegen den Abstiegskandidaten FSV Vatan und vergab mit der 0:1-Niederlage die Glehner Steilvorlage. Der Jubel auf der Neusser Bank und bei deren Anhang kannte keine Grenzen mehr, als Yuki Nakagawa mit dem 1:0 für Vatan in der Nachspielzeit die letzten Zweifel am eigenen Aufstieg beseitigte.

Denn zuvor hatte Novesia in Grefrath und gegen Wevelinghoven zwei Matchballe liegen lassen. Sichtlich nervös und gehemmt starteten die „Novesen“ daher in die Partie in Glehn, um nach zwei Minuten durch Geringer nach feiner Vorarbeit von Gian Rustemov mit dem 1:0 für die Hausherren den nächsten Rückschlag hinnehmen zu müssen. Die Gesichter bei den Neussern wurden noch länger, als Siewierski nach sechs Minuten nach Geringer-Pass auf 2:0 stellte und nach Siewierskis 3:0 (31.) nach einem fatalen Schnitzer in der Novesia-Abwehr ließen die Rot-Weißen die Köpfe vollends hängen. Ein unglückliches Zusammenspiel zwischen Schiedsrichter Adrian Liebetrau und seinem Assistenten Eyyüp Durmaz brachte die Gäste in der 37. Minute zurück in die Partie als Durmaz nach einem Foulspiel an Tim Beineke die Fahne hob, aber von seinem Chef überstimmt worden war. Die daraus resultierende Verwirrung in der Glehner Abwehr nutzte Syska zum 3:1-Pausenstand.