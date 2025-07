5:3! Gallmaier-13min-Hattrick übertönt Schaldinger Defensivschwächen

Und davon gab's so einige, defensiv! Unsortierte SVS-Momente und gefährliche Situationen des ASV, die bereits in Halbzeit eins zumindest einen Treffer verdient gehabt hätten. Aber: Schalding überstand die Unsicherheiten zunächst noch und legte zur Pause eine 2:0-Führung vor. Neuzugang Michael Dietl im Zentrum mit einem Ballgewinn und nem super-Steilpass auf Simon Dorfner - Co-Produktion der beiden Sommerneuzugänge! Dorfner umkurvte den Schlussmann und schob souverän ein (36.). Und Sekunden vorm Pausengang ein letzter Tanzer-Eckball von rechts, der aufgerückte Christoph Szili schraubte sich hoch und versenkte per Kopf (45.+1).

Keine Sicherheit, trotz 2:0-Pausenführung!

Ob das dem SVS Sicherheit gehabt hat? Überhaupt nicht! Maxi Bergler setzte sich auf links durch, Keeper Marius Herzig parierte nur so halb, der Abpraller fiel Selim Mjaki vor die Flinte - 2:1 (53.). Doch dann kam der Bomber ins Spiel und vorne wurden die Chancen zumindest konsequenter genutzt auf Schaldinger Seite. Saudummer Ballverlust des ASV im eigenen Strafraum beim Abstoß. Tanzer mit dem Ballgewinn und "Zuspiel" zu Gallmaier - 3:1 (73.). Doch der direkter Gegenzug saß wiederum auf der Gegenseite. Über links wurde der SVS ausgehebelt und Morris Adelabu stand am langen Pfosten parat zum Anschlusstreffer (74.).



Und wieder nur drei Minuten später das 3:3. Neumarkt reklamierte Foulspiel an Selim Mjaki links in der Box, die Flanke brachte er trotzdem noch ins Zentrum. Der Referee ließ weiterlaufen und Adelabu versenkt die Hereingabe direkt! Das zwischenzeitliche 3:3... Erneut verspielt Schalding eine Führung. Doch immerhin Gallmaier lieferte ab, und Neumarkt half erneut mit! Keeper Emanuel Brandl schoss beim Klärungsversuch den eigenen Mann an. Abpraller bei Gallmeier - 4:3 (84.). Und dann auch nochmal ein schöner Angriff. Dietl erneut flach durchs Zentrum, steil auf Gallmaier, der schüttelt seinen Gegenspieler ab und trifft zum halbwegs versöhnlichen 5:3. 13-Minuten-Hattrick perfekt!