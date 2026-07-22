53. Fürst-Georg-Pokal verspricht drei Tage voller Spannung

– Foto: A.Bayer

Der 53. Fürst-Georg-Pokal steht bevor. Von Freitag bis Sonntag treffen in Wuchzenhofen neun Mannschaften in drei Vorrundengruppen aufeinander. Nach der Gruppenphase folgen die Halbfinals sowie die Spiele um Platz drei und um den Turniersieg.

Vorfreude auf das Traditionsturnier

In Wuchzenhofen richtet sich der Blick auf ein Fußballwochenende, das für viele Vereine der Region zu den festen Höhepunkten der Vorbereitung gehört. Der FC Wuchzenhofen ist 2026 Gastgeber des 53. Fürst-Georg-Pokals und übernimmt die Ausrichtung des traditionsreichen Turniers.

Neun Mannschaften gehen in diesem Jahr an den Start und kämpfen an drei Turniertagen um den Einzug in die K.o.-Runde. Gespielt wird zunächst in drei Dreiergruppen, ehe am Sonntag die Halbfinals sowie die Platzierungsspiele und das Finale folgen. Die Spielzeit beträgt jeweils 2 x 30 Minuten.

Drei Gruppen kämpfen um die Halbfinaltickets

In der Gruppe A treffen Gastgeber FC Wuchzenhofen, der FC Leutkirch und die SG Dietmanns/Hauerz aufeinander. Damit wartet auf den Ausrichter gleich eine anspruchsvolle Vorrunde, in der jeder Punkt von großer Bedeutung sein wird.

Die Gruppe B besteht aus dem SV Arnach, der SGM Herlazhofen/Friesenhofen sowie der SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen. Auch hier verspricht jede Begegnung viel Spannung, denn in einer Dreiergruppe können bereits kleine Unterschiede über den Einzug in die nächste Runde entscheiden.

In der Gruppe C kämpfen die SGM Tannheim/Aitrach, die SGM Unterzeil/Seibranz und der SV Aichstetten um das Weiterkommen. Alle drei Gruppen bieten damit interessante Duelle, in denen jeder Auftritt Gewicht besitzt.

Auftakt am Freitagabend

Der Startschuss fällt am Freitag, 24. Juli. Um 17 Uhr eröffnet der FC Wuchzenhofen das Turnier mit dem Spiel gegen den FC Leutkirch in Gruppe A. Anschließend stehen um 18.15 Uhr die Begegnung zwischen dem SV Arnach und der SGM Herlazhofen/Friesenhofen sowie um 19.30 Uhr das Gruppenspiel der SGM Tannheim/Aitrach gegen die SGM Unterzeil/Seibranz auf dem Programm.

Damit beginnt das Turnier direkt mit drei richtungsweisenden Begegnungen, in denen die ersten Weichen für den weiteren Verlauf gestellt werden.

Entscheidungen in der Gruppenphase

Am Samstag geht die Vorrunde in die entscheidende Phase. Um 11 Uhr trifft die SG Dietmanns/Hauerz auf den FC Wuchzenhofen. Es folgen die Begegnungen SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen gegen SV Arnach (12.20 Uhr) sowie SV Aichstetten gegen SGM Tannheim/Aitrach (13.40 Uhr).

Am Nachmittag stehen die letzten Gruppenspiele auf dem Programm. Um 15 Uhr spielt der FC Leutkirch gegen die SG Dietmanns/Hauerz, ehe um 16.20 Uhr die SGM Herlazhofen/Friesenhofen auf die SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen trifft. Den Abschluss der Vorrunde bildet um 17.40 Uhr die Partie zwischen der SGM Unterzeil/Seibranz und dem SV Aichstetten.

Nach diesen Begegnungen stehen die Mannschaften fest, die sich für die Halbfinals qualifizieren.

Der Sonntag bringt die Entscheidung

Am Sonntag beginnt die Endrunde mit den beiden Halbfinals. Das erste Halbfinale startet um 11 Uhr, das zweite folgt um 12.20 Uhr. Beide Begegnungen werden über eine Spielzeit von 60 Minuten ausgetragen.

Um 13.45 Uhr wird das Elfmeterschießen um Platz drei ausgetragen. Den Höhepunkt des Turnierwochenendes bildet schließlich das Finale. Um 15.45 Uhr treffen die Sieger der beiden Halbfinals aufeinander und spielen über 60 Minuten den Gewinner des 53. Fürst-Georg-Pokals aus. Dann endet ein Turnier, das mit neun Mannschaften, drei Vorrundengruppen und einer kompakten Endrunde erneut beste Voraussetzungen für drei intensive Fußballtage in Wuchzenhofen bietet.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________