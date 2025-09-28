5:3: Ammerthal gewinnt »unglaubliches Spiel«

Die nüchternen Fakten vorab: Die DJK Ammerthal gewinnt in der Landesliga Nordost auch das fünfte Spiel in Folge, verteidigt den zweiten Tabellenplatz. Bevor der zehnte Saisonsieg unter Dach und Fach war, musste das Team von Coach Tobias Rösl jedoch hart kämpfen am Sonntagnachmittag. Im Gastspiel beim mittelfränkischen SV Gutenstetten-Steinachgrund geriet man drei Mal in Rückstand. Jedes Mal schlugen die Ammerthaler zurück, bewiesen hintenraus den längeren Atem und gewannen am Ende mit 5:3 (2:2). Ein vogelwildes Landesligaspiel!

Die 100 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Keine acht Minuten dauerte es, ehe der Torreign eröffnet wurde. Und zwar durch Gutenstettens Luka Odabasic. Die Oberpfälzer glichen durch Fabio Pirner (28.) aus, ehe Niklas Rückel (39.) den Gastgeber erneut in Führung brachte. Kurz vor dem Pausenpfiff verwertete Dominik Haller einen Foulelfmeter für Ammerthal zum 2:2-Halbzeitstand.

In dieser Schlagzahl ging es auch nach dem Seitenwechsel wieder. Ein Eigentor von Dennis Weidner – Odabasic hatte abgeschlossen (48.) – ließ die Franken ein drittes Mal in Führung gehen. Und wieder bewies die DJK Moral. Diesmal drehte sie die Partie vollends. Simon Pirner traf zum 3:3 (64.), ehe Haller seine Mannschaft mit einem Elfmeter-Nachschuss (71.) erstmals in Führung brachte. Die Entscheidung führte Martin Popp in Minute 87 herbei. Es sollte der Schlusspunkt einer mega-unterhaltsamen Partie sein.



Ammerthals Trainer Tobias Rösl sprach nach dem Schlusspfiff von einem „unglaublichen Spiel mit ganz vielen Höhen und Tiefen. Die Tiefen haben uns das Spiel schwer gemacht.“ Am Ende des Tages gehe es halt darum, solche Spiele gegen Mittelfeld-Mannschaften zu ziehen. „Das hat die Mannschaft trotz alledem in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll bewiesen“, sagte Rösl und lobte seine Spieler für einen „absoluten Teamgeist und den Willen, bis zum Schluss das Spiel gewinnen zu wollen. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit.“