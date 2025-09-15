5:25 Torschüsse, doch Uffing gewinnt trotzdem: „Das kann auch ganz anders laufen“

„Wie der Sieg zustande gekommen ist, danach fragst du nicht.“ Recht hat Sebastian Graf. Der Coach feierte mit seinem SV Uffing einen überaus glücklichen Dreier gegen Benediktbeuern. Über 90 Minuten dominierten die Gastgeber, am Ende stand es 2:1 für die Gäste aus Uffing.

Die personelle Lage beim Kreisklassisten ist angespannt, mit Sebastian Sauer und Florian Ott kamen zwei Fußballer zum Einsatz, die eher in der Zweiten Mannschaft zu finden sind. Klar war dem Coach, der Benediktbeuern als „ganz anderes Kaliber“ als die SG Farchant/Oberau (1:0-Triumph) einschätzt, daher: „Wir brauchen 120 Prozent Einsatz und Spielglück.“ Beides bekam der Coach am Sonntagnachmittag von seiner Mannschaft geliefert.

Zunächst sorgte der Top-Stürmer für die Lichtmomente: Felix Hoffmann findet sich nach langer Verletzungsphase immer besser zurecht und stellte seine Qualitäten sogleich unter Beweis. Zunächst servierte er Leo Rathgeb einen butterweichen Pass zur Führung, danach vollendete er einen Konter zum 2:0. Er sah, dass Torwart Benedikt Hartmann zu weit vor seinem Kasten stand und zog von der Mittellinie ab – ein Traumtor.