5:25 Torschüsse, doch Uffing gewinnt trotzdem: „Das kann auch ganz anders laufen“

Der SV Uffing triumphiert schmeichelhaft gegen Benediktbeuern, weil der TSV massig Hochkaräter liegen lässt. Sebastian Graf freut es.
„Wie der Sieg zustande gekommen ist, danach fragst du nicht.“ Recht hat Sebastian Graf. Der Coach feierte mit seinem SV Uffing einen überaus glücklichen Dreier gegen Benediktbeuern. Über 90 Minuten dominierten die Gastgeber, am Ende stand es 2:1 für die Gäste aus Uffing.
Die personelle Lage beim Kreisklassisten ist angespannt, mit Sebastian Sauer und Florian Ott kamen zwei Fußballer zum Einsatz, die eher in der Zweiten Mannschaft zu finden sind. Klar war dem Coach, der Benediktbeuern als „ganz anderes Kaliber“ als die SG Farchant/Oberau (1:0-Triumph) einschätzt, daher: „Wir brauchen 120 Prozent Einsatz und Spielglück.“ Beides bekam der Coach am Sonntagnachmittag von seiner Mannschaft geliefert.
Zunächst sorgte der Top-Stürmer für die Lichtmomente: Felix Hoffmann findet sich nach langer Verletzungsphase immer besser zurecht und stellte seine Qualitäten sogleich unter Beweis. Zunächst servierte er Leo Rathgeb einen butterweichen Pass zur Führung, danach vollendete er einen Konter zum 2:0. Er sah, dass Torwart Benedikt Hartmann zu weit vor seinem Kasten stand und zog von der Mittellinie ab – ein Traumtor.
Dann spielte jedoch nur noch ein Team. Und das war Benediktbeuern. Gut und gerne 25:5 Schüsse verzeichneten die Gastgeber, trafen unter anderem die Latte. „Sechs bis sieben Hochkaräter hatten sie auf jeden Fall“, bestätigt Graf. „Das kann auch ganz anders laufen.“ Bis auf einen verwandelten Elfmeter war das Uffinger Gehäuse wie vernagelt. Simon Gerg rettete in den Schlussminuten auf der Linie. „Wir hätten auch 180 Minuten spielen können und Benediktbeuern hätte keins mehr gemacht. Da ist es mal positiv für uns gelaufen.“