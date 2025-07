520 Kilometer für Pokalspiel in Mittelfranken: Traunstein irritiert

"Auf unserer Wunschliste standen natürlich - wie bei allen anderen Klubs vermutlich auch - Namen wie 1860 München, Jahn Regensburg und Ingolstadt. Da keiner dieser Top-Vereine mehr zu haben war, war es unsere Überlegung, einen Gegner auszuwählen, gegen den wir unter Umständen gewinnen können. Traunstein war in der abgelaufenen Saison in der Abstiegsrelegation und deshalb rechnen wir uns in diesem Duell eine kleine Chance aus. Als Bezirksliga-Aufsteiger sind wir dennoch klarer Außenseiter", sagt Ezelsdorfs Abteilungsleiter Martin Dötsch. Finanziell kann das Match für die Mittelfranken allerdings zum Draufzahl-Geschäft werden, denn laut den BFV-Statuten darf der Gastverein für fünf Fahrzeuge pro gefahrenen Kilometer 30 Cent abrechnen - das wären im Traunsteiner Fall knapp 800 Euro. Die Zuschauereinnahmen werden - nach Abzug der Schiedsrichterkosten - ohnehin geteilt. "Sollten die Zuschauer-Resteinnahmen aus dem Anteil von Ezelsdorf die Fahrtkosten von Traunstein nicht decken, teilen sich die beiden Vereine den Differenzbetrag. Das bedeutet, dass Ezelsdorf die Hälfte eines möglichen Minus aus der Vereinskasse bezahlen müsste und Traunstein nicht die vollen Reisekosten erstattet bekäme", informiert Verbandsspielleiter Josef Janker auf Nachfrage.







Im Lager des SB Chiemgau Traunstein sorgt die weite Reise verständlicherweise für wenig Begeisterung. "Den Gedankengang unseres Gegners können wir überhaupt nicht nachvollziehen und wir snd immer noch sehr irritiert darüber, dass uns Ezelsdorf ausgewählt hat. Es hätte bestimmt auch Landesliga-Vereine gegeben, die deutlich näher gelegen wären. Zumindest braucht sich um die Motivation unserer Jungs nun niemand mehr Sorgen machen", sagt Traunsteins Pressemann Peter Mallmann, dem ohnehin schon der Erstrunden-Termin überhaupt nicht schmeckt: "Wir müssen unserer erstes Punktspiel wegen der Pokal-Begegnung verlegen und es unter der Woche nachholen. Warum die erste Pokal-Runde nicht an dem Wochenende vor dem Meisterschaftsauftakt der Verbandsklassen austragen werden kann, erschließt sich mir nicht."





Josef Janker nimmt diesbezüglich Stellung:"Einige Kreissieger sind Kreisligisten, einer sogar Kreisklassist. In ein paar bayerischen Fußballkreisen beginnt die Saison erst im August und deshalb muss man diesen Vereinen schon zugestehen, vor solchen Highlight-Spielen wie den Pokalpartien zumindest zwei, drei Wochen im Training zu stehen."