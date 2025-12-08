5:2! Südwest mit Statement im Top-Spiel – Machtwechsel an der Spitze!

SW Köln schlägt den TFC klar

Der SC Schwarz-Weiß Köln hat das Kellerduell gegen den Türkischen FC Köln eindrucksvoll für sich entschieden und mit dem 4:0-Heimsieg die Abstiegsplätze verlassen. Durch das bessere Torverhältnis zieht SW Köln am TFC vorbei und steht nun mit 11 Punkten auf Rang 13. Der TFC rutscht auf Platz 14 ab.

Elfmeter-Wendung vor der Torflut

In einer nervösen Anfangsphase neutralisierten sich beide Teams im Sechs-Punkte-Spiel zunächst weitgehend. Trainer Sven Müller sprach später von einem Spiel, „in dem eine Niederlage für uns nicht infrage kam“. Entsprechend zaghaft begann seine Mannschaft. Bis zur 30. Minute gab es kaum Torabschlüsse – doch dann kam die Szene, die das Spiel veränderte.

Nach einem Foul von Jeremie Nsumbu entschied Schiedsrichter Can Kurda völlig zurecht auf Strafstoß für den TFC. Doch Dominik Rheindorf parierte – wie schon eine Woche zuvor gegen Südwest – erneut sensationell. Müller betonte: „Dominik hält den Strafstoß erneut, das muss man einfach hervorheben.“

Diese Parade wirkte wie ein Weckruf. Nur zehn Minuten später sorgte Ricky Fritzen mit einem Doppelpack (32./40.) für die verdiente 2:0-Pausenführung.

Haneishi und Joker Antonucci machen alles klar

Der TFC reagierte zur Pause und brachte mit Anil Capkin einen Standard-Spezialisten. Doch die Hoffnungen der Gäste verpufften früh: Ein Abstimmungsfehler in der Defensive ermöglichte Mahrio Haneishi das 3:0 (52.), das Müller als „perfekten Zeitpunkt“ bezeichnete.

SW Köln stand danach kompakter und überließ dem TFC mehr Ballbesitz – ohne jedoch ernsthaft in Gefahr zu geraten. Die beste Möglichkeit der Gäste vergab Jan Bimmler, der den Ball nachdem er den Torwart unkurvte über das Tor setzte.

Auf der Gegenseite sorgte Joker Francesco Antonucci nur 35 Sekunden nach seiner Einwechslung für den 4:0-Endstand (69.). „Ein richtig starker Tiefenlauf und ein perfekter Ball von Lewin Schmitt – eiskalt vollendet“, lobte Müller.

Verdienter Sieg im Abstiegskampf

Die Gastgeber brachten das Ergebnis in den Schlussminuten konzentriert über die Zeit und ließen defensiv kaum noch etwas zu. Für Müller war es ein vollständig überzeugender Auftritt: „Unterm Strich geht der Sieg – auch in der Höhe – komplett in Ordnung.“