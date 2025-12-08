5:2! Südwest mit Statement im Top-Spiel – Machtwechsel an der Spitze!

Der SC Schwarz-Weiß Köln hat das Kellerduell gegen den Türkischen FC Köln eindrucksvoll für sich entschieden und mit dem 4:0-Heimsieg die Abstiegsplätze verlassen. Durch das bessere Torverhältnis zieht SW Köln am TFC vorbei und steht nun mit 11 Punkten auf Rang 13. Der TFC rutscht auf Platz 14 ab.
In einer nervösen Anfangsphase neutralisierten sich beide Teams im Sechs-Punkte-Spiel zunächst weitgehend. Trainer Sven Müller sprach später von einem Spiel, „in dem eine Niederlage für uns nicht infrage kam“. Entsprechend zaghaft begann seine Mannschaft. Bis zur 30. Minute gab es kaum Torabschlüsse – doch dann kam die Szene, die das Spiel veränderte.
Nach einem Foul von Jeremie Nsumbu entschied Schiedsrichter Can Kurda völlig zurecht auf Strafstoß für den TFC. Doch Dominik Rheindorf parierte – wie schon eine Woche zuvor gegen Südwest – erneut sensationell. Müller betonte: „Dominik hält den Strafstoß erneut, das muss man einfach hervorheben.“
Diese Parade wirkte wie ein Weckruf. Nur zehn Minuten später sorgte Ricky Fritzen mit einem Doppelpack (32./40.) für die verdiente 2:0-Pausenführung.
Der TFC reagierte zur Pause und brachte mit Anil Capkin einen Standard-Spezialisten. Doch die Hoffnungen der Gäste verpufften früh: Ein Abstimmungsfehler in der Defensive ermöglichte Mahrio Haneishi das 3:0 (52.), das Müller als „perfekten Zeitpunkt“ bezeichnete.
SW Köln stand danach kompakter und überließ dem TFC mehr Ballbesitz – ohne jedoch ernsthaft in Gefahr zu geraten. Die beste Möglichkeit der Gäste vergab Jan Bimmler, der den Ball nachdem er den Torwart unkurvte über das Tor setzte.
Auf der Gegenseite sorgte Joker Francesco Antonucci nur 35 Sekunden nach seiner Einwechslung für den 4:0-Endstand (69.). „Ein richtig starker Tiefenlauf und ein perfekter Ball von Lewin Schmitt – eiskalt vollendet“, lobte Müller.
Die Gastgeber brachten das Ergebnis in den Schlussminuten konzentriert über die Zeit und ließen defensiv kaum noch etwas zu. Für Müller war es ein vollständig überzeugender Auftritt: „Unterm Strich geht der Sieg – auch in der Höhe – komplett in Ordnung.“
DJK Südwest Köln hat das Top-Spiel des 14. Spieltags eindrucksvoll für sich entschieden: Mit 5:2 besiegte das Team von Trainer Daniel Errens den bisherigen Spitzenreiter SV Schönenbach und übernimmt damit selbst die Tabellenführung. Schönenbach rutscht nach vier sieglosen Spielen in Folge auf Rang zwei ab.
Die Gäste bestimmten zwar große Teile der Partie mit langen Ballbesitzphasen, doch Südwest erwischte den perfekten Start. Bereits nach fünf Minuten traf Hendrik Graf zum 1:0. „Unser Matchplan war klar: Räume eng machen, das letzte Drittel verteidigen und Schönenbach möglichst weit vom Tor fernhalten“, erklärte Trainer Errens. „Das ist uns über weite Strecken gelungen.“
Schönenbach kam zwar zu Möglichkeiten, doch Südwest zeigte sich gnadenlos effizient. In der 33. Minute legte erneut Philipp Graf quer auf seinen Bruder Hendrik, der zum 2:0 vollendete. Kurz vor der Pause verhinderte nur der Pfosten den Hattrick des Stürmers.
Auch nach dem Wechsel blieb das Bild zunächst gleich: Schönenbach mit dem Ball, Südwest mit den Nadelstichen. Wieder war es eine Umschaltsituation, die das 3:0 brachte – diesmal vollendete Philipp Graf nach 54 Minuten selbst. „Schönenbach hatte mehr Spielanteile, aber wir haben unsere Balleroberungen überragend ausgespielt“, so Errens.
Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Gabriel Werner (65.) und Berkan Durdu (79.) brachten Schönenbach nach zwei Flanken aus dem Halbfeld plötzlich zurück ins Spiel. Errens räumte ein: „Da wurde es nochmal eng. Die Kräfte waren schon zur Pause aufgebraucht, weil wir läuferisch extrem viel investieren mussten.“
In der Schlussphase bewies Südwest dann jedoch den längeren Atem – und den besseren Punch von der Bank. Die beiden Joker Leonhard Breer (88.) und Moritz Berger (89.) trafen innerhalb von zwei Minuten und stellten das 5:2 endgültig her. „Mit den Einwechslungen kam genau die Wucht, die wir gebraucht haben. Beide Joker treffen – für die Jungs freut es mich riesig“, so Errens.
Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung beim Trainer spürbar: „Ich bin mega stolz auf die Mannschaft. Die taktische Disziplin, die läuferische Bereitschaft, der Wille – wir haben einfach mehr investiert und das Spiel deshalb verdient gewonnen. Die Chance war da, wir haben sie genutzt. Und jetzt grüßen wir von der Tabellenspitze.“
Für Schönenbach zeigt der Trend weiter nach unten: Seit vier Spielen ohne Sieg, nun nicht mehr Tabellenführer – und am letzten Spieltag der Hinrunde wartet ein Gegner, der traditionell unbequem ist: Schwarz-Weiß Köln.
Die Sportvereinigung Deutz 05 bleibt in der Spitzengruppe der Bezirksliga Staffel 1. Mit einem 3:0-Heimsieg gegen den SV Bergfried Leverkusen untermauerte das Team von Trainer Tobias Blum seine Ambitionen und verkürzte den Abstand auf den neuen Tabellenführer DJK Südwest Köln auf drei Punkte. Bergfried dagegen kassierte nach dem Erfolg über die Rheindörfer wieder einen Rückschlag und bleibt mit 14 Punkten weiter in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone.
Der Start gehörte klar den Gästen. Bergfried erspielte sich innerhalb der ersten Minuten zwei Großchancen, doch Ilias Koaibi rettete erst mit einer "Monster-Grätsche", anschließend parierte Maurice Nguyen glänzend. „Danach werden wir wach“, berichtete Deutz-Coach Blum, dessen Team sich nach und nach ins Spiel arbeitete.
In der 17. Minute schlugen die Gastgeber erstmals zu: Abderrahman Ben Haddou traf zur 1:0-Führung. Die erste Halbzeit blieb, wie Blum sagte, „insgesamt wild – ein offener Schlagabtausch“, in dem Bergfried genauso gut hätte in Führung gehen können.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Deutz die Kontrolle. „Wir waren dann klar dominanter, mit und ohne Ball“, erklärte Blum. Seine Mannschaft erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, scheiterte mehrfach knapp – und verschoss sogar einen Elfmeter. „Da fängt man an zu verzweifeln und denkt, dass der Chancenwucher hoffentlich nicht bestraft wird.“
Erst in der 72. Minute belohnte sich Deutz: Wieder war Ben Haddou zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Neun Minuten später entschied Niklas Grob mit dem 3:0 die Partie endgültig.
Blum war voll des Lobes: „Am Ende ist es aufgrund der zweiten Halbzeit ein hochverdienter Sieg – wieder zu Null. Ich bin einfach nur stolz auf die Jungs.“
Bergfried-Trainer Stefan Müller sah sein Team keineswegs als klar unterlegenen Verlierer. „Das 0:3 klingt deutlicher, als der Spielverlauf es hergibt“, betonte er. Gerade in der Anfangsphase hätte seine Mannschaft das Spiel in eine andere Richtung lenken können.
„Nach neun Minuten läuft Till Juber allein auf den Torwart zu, Nico Falterbaum steht frei – und dennoch wird der Ball im letzten Moment abgeblockt. Das muss das 1:0 sein“, ärgerte sich Müller. Kurz darauf die nächste hundertprozentige Chance: „Kevin Sivakumar schießt aus zehn Metern übers leere Tor.“
Auch nach der Pause bot sich Bergfried erneut eine große Ausgleichschance, doch Juber vergab wieder. „Deutz war nicht die bessere Mannschaft, aber effizienter und abgeklärter – das hat heute den Unterschied gemacht“, so Müllers Fazit.
Das Ergebnis wurde zusätzlich durch eine schwere Verletzung überschattet. Bereits in der ersten Halbzeit musste Kapitän Sven Wilk vom Feld. „Die Diagnose ist inzwischen da: Mittelfußbruch“, bestätigte Müller. Neben dem ohnehin langzeitverletzten Tobias Zahn fällt damit ein zweiter zentraler Defensivspieler langfristig aus: „Das tut richtig weh und spiegelt den Verlauf des Tages irgendwie wider. Wieder lassen wieder Punkte liegen. Mit weniger individuellen Fehlern wäre hier definitiv etwas drin gewesen. Jetzt müssen wir das abschütteln, denn nächste Woche wartet mit dem Topfavoriten die nächste große Aufgabe.“
Die SpVg Rheindörfer hat ihre erste Heimniederlage der aktuellen Bezirksliga-Saison kassiert. Der 0:1-Rückschlag gegen den FC Hürth II bedeutet zugleich das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg – und das Abrutschen auf mittlerweile acht Punkte Abstand zur Tabellenspitze. Hürth II hingegen setzt seinen beeindruckenden Aufwärtstrend fort: Durch den dritten Sieg in Serie klettert die Frohn-Elf auf Platz 10 und hat sich vorerst aus dem Tabellenkeller geboxt.
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell zweier Teams mit völlig unterschiedlicher Formkurve. Die Rheindörfer hatten über weite Strecken mehr Ballbesitz, setzten ihre Offensivreihe jedoch zu selten zwingend in Szene. Hürth II verteidigte leidenschaftlich, warf sich in zahlreiche Zweikämpfe – und setzte in der Schlussphase den entscheidenden Punch.
In der 89. Minute verwandelte Mahmoud El Fellir-Majbour einen Freistoß zum 0:1 und sorgte damit für große Ernüchterung beim Heimteam.
Hürths Trainer Thomas Frohn sprach nach Abpfiff von einem hart erkämpften Auswärtserfolg: „Wir haben heute gegen einen sehr, sehr guten Gegner gespielt – eine Mannschaft mit klarer Spielidee und Top-Besetzung auf allen Positionen. Am Ende gewinnen wir 1:0, weil Mahmoud El Fellir-Majbour kurz vor Schluss einen glücklichen Freistoß verwandelt hat. Aber Tor ist Tor.“
Frohn betonte, dass seine Mannschaft immer wieder brenzlige Momente überstehen musste.
„Die Rheindörfer hatten ihre Chancen, das kann man gegen so eine Qualität nicht komplett wegverteidigen. Dennoch haben wir uns den Punkt – und am Ende auch den Dreier – durch unsere mannschaftliche Geschlossenheit verdient.“ Nach der Pause habe man auf Dreierkette umgestellt und diese Anpassung habe sofort gegriffen. Dass der Sieg glücklich ausfiel, störte den Coach wenig: „Glück muss man sich manchmal erarbeiten, und das haben wir heute getan.“
Für die SpVg Rheindörfer ist die Situation dagegen kompliziert. Fünf sieglose Spiele am Stück, dazu der Verlust der bisher makellosen Heimserie – und der Abstand zu den Top-Teams wächst weiter. Als Tabellenfünfter steht die Tillmann-Elf nun im letzten Spiel des Jahrs beim TV Hoffnungsthal unter Zugzwang, um vor der Winterpause nicht endgültig abreißen zu lassen.
Der SC Brühl zeigte im Heimspiel gegen CfB Ford Niehl eines seiner engagiertesten Gesichter dieser Saison, holte dreimal einen Rückstand auf – und musste sich am Ende dennoch mit 3:5 (2:2) geschlagen geben. Für Schlusslicht Brühl war es eine bittere Niederlage, für Ford Niehl der Sprung auf 20 Punkte und ein fester Platz im Tabellenmittelfeld.
Ford Niehl erwischte den besseren Start: Mehdi Reichert traf nach 17 Minuten zum 0:1. Doch Brühl wehrte sich früh. Temirlan Meirambekov markierte den ersten Ausgleich (28.), den Fabian Mostert nur vier Minuten später erneut konterte (32.). Brühl antwortete prompt – wieder war es Meirambekov, der zum 2:2 traf (34.). Ein Spiel auf Augenhöhe, intensiv, offen – und bereits im ersten Durchgang mit reichlich Wendungen.
Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, stellte der eingewechselte Arnold Koumako auf 2:3 (48.). Brühl zeigte jedoch erneut Moral: Meirambekov komplettierte seinen Dreierpack und sorgte nach 64 Minuten für das 3:3. Das Schlusslicht wehrte sich leidenschaftlich – und hatte sogar die Riesenchance, den Spielverlauf zu kippen.
Trainer Marcel Müller erklärte später, man habe „in der 85. Minute die hundertprozentige Chance zum 4:3“ gehabt. Doch statt der Führung fiel im Gegenzug das 3:4 durch Lennart Friederichs (84.). Brühl warf nun alles nach vorn – und lief in der Nachspielzeit in den entscheidenden Konter, den Akin Bilgü zum 3:5-Endstand verwertete (90.+1).
Trotz der Niederlage zeigte sich Brühls Trainer Müller zufrieden mit der Einstellung seines Teams. „Vor allem im Vergleich zu den vergangenen Wochen war es ein ganz anderes Auftreten, eine ganz andere Einstellung der Mannschaft“, sagte er. Die taktischen Umstellungen seien aufgegangen, doch „durch Schläfrigkeiten geraten wir immer wieder in Rückstand“.
Positiv hob er den Charakter der Mannschaft hervor: „Die Moral war heute definitiv da. Kämpferisch kann ich den Jungs absolut keinen Vorwurf machen. Es war eine echte Wasserschlacht.“
Dass man trotz dreier Comebacks erneut ohne Punkt blieb, wertete er als typisches Schicksal einer Mannschaft im Tabellenkeller: „Mit 20 Punkten mehr auf dem Konto hätten wir dieses Spiel wahrscheinlich gewonnen.“
Ford-Niehl-Trainer Dogan Oymak sah einen verdienten, aber keineswegs souveränen Auswärtssieg. „Es war definitiv ein wildes Spiel. Wir haben es uns heute selbst verdammt schwer gemacht“, sagte er. Trotz klarer Spielanteile habe sein Team Brühl immer wieder stark gemacht: „So dürfen wir die Gegner einfach nicht einladen. Anders als in den vergangenen Wochen muss ich unsere Defensive in die Pflicht nehmen. Genau für solche Situationen wurden wir letzte Woche schon bestraft – und das müssen wir endlich abstellen.“
Brühls tiefes Verteidigen und gefährliche Konter stellten Ford Niehl vor Probleme. „Brühl hat es wirklich gut gemacht und uns alles abverlangt“, so Oymak. Besonders frustrierend seien die ständigen Personalprobleme: „Ich konnte in dieser Saison kein einziges Mal eine richtige Stammelf auf den Platz schicken. Das nervt inzwischen einfach.“
Am Ende überwog dennoch die Erleichterung: „Wir sind froh über die drei Punkte, aber zufrieden bin ich ganz sicher nicht.“
Jan Wellem
Der SSV Jan Wellem feierte seit dem vierten Spieltag wieder einen Sieg zu Null und gewinnt gegen Germania Zündorf mit 6:0. Dank des klaren Erfolgs springt das Team von Trainer Alexander Voigt auf Platz 4 und überholt die SpVg Rheindörfer. Zündorf hingegen bleibt nach der nächsten Niederlage auf dem vorletzten Tabellenplatz.
Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr: Hendrik Lohmar traf bereits in der 2. Minute zum 1:0, ehe Maximilian Büsch mit einem Doppelpack (4./10.) den Spielstand früh auf 3:0 stellte.
Trainer Alexander Voigt zeigte sich hochzufrieden: „Wir haben genau das umgesetzt, was wir vor dem Spiel besprochen hatten. Die Mannschaft hat von der ersten Minute an sehr hoch gepresst, viel Druck gemacht und war gerade zu Beginn extrem konsequent in der Chancenverwertung.“ Dadurch habe man schnell die nötige Ruhe bekommen, so Voigt weiter. Noch vor der Pause erhöhte Sascha Marquet auf 4:0 (37.). Zündorf wirkte in dieser Phase überfordert.
Auch nach Wiederanpfiff blieb Jan Wellem dominant. Büsch erzielte in der 52. Minute seinen dritten Treffer, ehe Marquet per Foulelfmeter (87.) den 6:0-Endstand herstellte.
Voigt lobte vor allem die Defensivarbeit seines Teams: „Besonders freut mich, dass wir zu Null gespielt haben. Alle haben stark nach hinten gearbeitet.“
Für Germania Zündorf gab es wenig Positives. Trainer Daniel Werken fand nach dem Spiel klare Worte: „Ein 0:6 klingt natürlich sehr deutlich – und das war es am Ende auch. Man muss ehrlich sagen: Es war ein Klassenunterschied.“
Seine Mannschaft habe „alles das vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten“. Nach dem frühen Rückstand sei der Glaube, etwas mitzunehmen, schnell dahin gewesen. „Die Qualität von Jan Wellem war deutlich spürbar und der Sieg in der Höhe absolut verdient.“