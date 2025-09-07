5:2: Raspo findet gegen Helpenstein in Halbzeit zwei auf die Siegerstraße

Aufgrund einer überlegenen zweiten Halbzeit hat Raspo Brand sein erstes Heimspiel in der Fußball-Landesliga gegen den SV Helpenstein verdient mit 5:2 (2:1) gewonnen. Nach einer umkämpften ersten Hälfte, in der auch die Gäste ihre Möglichkeiten hatten, dominierten die Brander im zweiten Spielabschnitt.

In der Folge gewann Raspo immer mehr an Sicherheit. Aber auch die Helpensteiner konnten einige offensive Akzente setzen. Nach einem Freistoß in der 25. Minute gelang es Raspo nicht, den Ball endgültig aus der Gefahrenzone zu bringen. Ralf Godlevski bekam den Ball und schoss aus 17 Metern unten rechts in die Ecke: 1:1.

Nach einem etwas holprigen Start fanden die Brander nach gut zehn Minuten ins Spiel. Mit einem klugen Pass bediente Alan Graf in der 14. Minute Torjäger Delany Arigbe, der ganz cool den Ball rechts an Torwart Eric Wille vorbei zum 1:0 einschob.

Danach prägte Kampf das Spiel. In der 34. Minute hätte der starke Hope Edwyn Bate nach einem Sololauf das 2:1 für Helpenstein machen können, zögerte aber zu lange. Wenig später hatte Arigbe nach einem Steckpass von Abdessamad Akherraz die Brander Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Wille.

Brander Führung vor der Pause

Kurz vor der Pause dann nach einem Eckball von links für Brand die unglückliche Szene, von der sich die Helpensteiner in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich erholen konnten. Gästekeeper Eric Wille faustete den hereinfliegenden Ball erst nach oben. Als die Kugel wieder runterfiel, schlug er den Ball erst gegen die Latte. Von da flog das Leder auf seinen Körper und von da ins Netz.

Der Treffer kurz vor der Pause zeigte Wirkung. In der zweiten Halbzeit fand Helpenstein nicht mehr ins Spiel. Der SV versuchte zu kombinieren, blieb aber immer wieder hängen. In der 59. Minute erhöhte Arigbe auf 3:1, nachdem ihn Korotaev wunderbar bedient hatte. Der Neuner von Raspo löste sich mit einer schnellen Drehung und schob flach zum 3:1 ein.

Raspo war nun überlegen. „Wir müssen den Deckel draufmachen“, forderte Trainer Daniel Formberg von außen, und seine Spieler folgten ihm. Arigbe legte einen Ball über die Gäste-Abwehr auf den eingewechselten Amir Jaidi, der danach alleine auf das Tor zulief und klug in die kurze rechte Ecke schoss: 4:1. „Es darf uns eigentlich nicht passieren, dass die Mentalität uns im Spiel bricht“, sagte Helpensteins Trainer Dominik Hahn nach dem Spiel über die misslungenen zweiten 45 Minuten.

Raspo blieb konzentriert. Mit einer „Riesentat“ verhinderte Wille gegen Jaidi ein weiteres Tor. Das 5:1 besorgte dann Jan Herrmann nach schöner Vorarbeit von Nils Küppers. Ein kleines Trostpflaster noch für Helpenstein: Nach einem Freistoß in der 90. Minute köpfte Godlevski oben links zum 2:5 in den Winkel.

