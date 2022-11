5:2 Niederlage für Vorwärts Spoho gegen Borussia Mönchengladbach Vorwärts Spoho verliert nach kämpferischer Leistung in der 2. Halbzeit mit 5:2 gegen Borussia Mönchengladbach und zeigt Kampfgeist und Mentalität.

Nach einer knappen Niederlage in der letzten Woche mit starkem Auftreten der Kölnerinnen, wollte Vorwärts Spoho nun Punkte aus Gladbach mitnehmen. Das Spiel begann von Beginn an mit viel Tempo auf beiden Seiten. Dabei lauerten die Domstädterinnen auf Kontergelegenheiten und hielten die Borussia vom Tor fern. Somit dauerte es bis zur 34. Minute, bis Gladbach zum ersten Mal richtig gefährlich werden konnte und dies mit einem glücklich getroffenen Ball ausnutze. Doch auch Spoho hatte gute Aktionen, so kommt Blumhagen nach starker Flanke von Clysters zum Kopfball und setzt den Ball knapp neben das Tor. Gladbach nutzte die Offensiven Aktionen von Spoho aus und konterte diese gekonnt über die linke Seite zum Halbzeitstand von 2:0 (43.) aus.

Das Team unter Cheftrainer Ruben Walter stellte zur Halbzeit um und wollte somit mehr Drang zum gegnerischen Tor gewinnen. Dies gelang ihnen auch, denn das Spiel nahm an Fahrt auf und gewann an Chancen auf beiden Seiten. Doch leider war es dann Borussia Mönchengladbach, die ihre Räume auf ihrer linken Seite zu nutzen wussten und somit in der 55., 58. und 65. erneut trafen und damit einen Zwischenstand von 5:0 erzielten. Trotz des eindeutigen Ergebnisses ließ Vorwärts Spoho nicht locker und drückten die Gladbacher in die eigene Hälfte. So war es auch nicht überraschend, dass Vorwärts Spoho einige Chancen verbuchen konnte. In der 66. Minute war es dann soweit, Clysters setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente die kopfballstarke Blumhagen. Nun liefen die Domstädterinnen zur Form auf und kreierten durch die eingewechselte Clara Werner, Jennifer Schlee und Michelle Fischer einige sehenswerte Torchancen. So war es auch Michelle Fischer, die in der 90. Minute das 5:2, nach einer erneuten starken Hereingabe von rechts erzielte. Leider fielen die Tore zu spät, um Punkte aus Gladbach mitzunehmen.