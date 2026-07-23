5:2 in Bernau: Oberligist SG Union Klosterfelde feiert Torgala

– Foto: Michael Sauer

Im heutigen Vorbereitungsspiel setzte sich die SG Union 1919 Klosterfelde mit 5:2 beim FSV Bernau durch. Vor 168 Zuschauern entwickelt sich eine intensiv geführte Begegnung, in der der Oberligist in der Schlussphase die Entscheidung herbeiführt. Nach diesem torreichen Auftritt wartet mit der BSG Stahl Brandenburg am Samstag bereits die nächste Aufgabe auf die Mannschaft.

Auftakt nach Maß im Nachbarschaftsduell In der Sommer-Vorbereitung traf der Oberligist SG Union 1919 Klosterfelde aus der NOFV-Oberliga Nord auf den Landesligisten FSV Bernau. 168 Zuschauer verfolgten das Testspiel und sahen eine Partie, die von Beginn an von großer Leidenschaft geprägt war. Die Gäste erwischten dabei den besseren Start und gingen bereits in der 11. Minute in Führung. Torschütze zum 0:1 war Michel Sobek. Der Gastgeber hielt jedoch mit viel Einsatz dagegen und belohnte sich in der 34. Minute mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 durch René Pütt. Mit diesem Stand ging es schließlich für beide Teams in die Halbzeitpause.

Dramatische Phase nach dem Seitenwechsel Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich ein offener Schlagabtausch auf dem Rasen. In der 62. Minute markierte Irfan Brando die erneute Führung zum 1:2 für Klosterfelde. Doch die Antwort der Hausherren folgte postwendend: Nur eine Minute später, in der 63. Minute, erzielte erneut René Pütt das 2:2 für den FSV Bernau. Der Oberligist erhöhte in der Schlussphase nochmals den Druck und ging in der 76. Minute durch Thilo Gildenberg mit 2:3 erneut in Front. In der 80. Minute baute die Mannschaft den Vorsprung durch ein weiteres Tor auf 2:4 aus. Den Schlusspunkt unter die torreiche Partie setzte Leon Walter, der in der 85. Minute zum 2:5-Endstand traf.

Sa., 25.07.2026, 13:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 13:00 PUSH