5:2 in Anzing - Fortuna auswärts weiter nicht zu stoppen

Nach der unglücklichen Derby-Niederlage gegen Ottobrunn (0:1) am vergangenen Sonntag holten Maurice Rathgeber & Co. beim SV Anzing wieder Zählbares. Nachdem es zunächst so aussah, als würde das Spielglück den Fortunen weiterhin fernbleiben, belohnten sie sich schließlich im zweiten Durchgang. Nick Reinauer (10.), Sascha Heimrath (50./57.) und Christopher Schmid (73./90.) trafen für die Vorstädter, Innenverteidiger Lars Nummer glänzte mit drei Torvorlagen.

Den Torreigen eröffnete Nick Reinauer, der einen Rathgeber-Freistoß am langen Pfosten perfekt einnetzte (10.). Die Gäste waren fortan spielbestimmend und eindeutig die bessere Mannschaft. Christopher Schmid verpasste es nach gut zwanzig Minuten, die Führung zu verdoppeln, als er im direkten Duell an SVA-Keeper Erden scheiterte. Passend zu den vergangenen Wochen der Fortuna, gelang Anzing dann mit dem ersten Torschuss der Ausgleich. Nach einer Ecke misslingt der Unterhachinger Befreiungsschlag und Bastian Reuel trifft von der Strafraumkante (26.). Es war im 5 Auswärtsspiel der Saison der erste Gegentreffer für die Hachinger. Zuvor hatte 386 Minuten die "Null" gestanden...

Anschließend wackelten die Fortunen ein paar Minuten, ohne dabei aber klare Torchancen wegzugeben. Wenn ein Team Einschussmöglichkeiten hatte, dann war das die Fortuna. Sascha Heimrath traf mit der linken Klebe die Latte (36.). Nachdem in der Anfangsphase bereits eine Flanke am Querbalken landete, war dies bereits der zweite Aluminiumtreffer der Fortunen an diesem Abend.

Kurz vor dem Pausenpfiff hätte es dann klingeln müssen, doch die Fortunen nutzten die Anzinger Einladung nicht, Heimrath sah den mitgelaufenen, völlig freistehenden Simon Richter nicht, zog selbst ab und scheiterte an Erden (44.).

Coach Darchinger war mit der Performance seiner Mannen im ersten Spielabschnitt sehr zufrieden. Er forderte geduldig zu bleiben und vermehrt den Rücken der letzten Anzinger Verteidigungslinie zu attackieren. Und, was soll man sagen, (diesmal) setzten seine Jungs die Vorgaben blendend um.