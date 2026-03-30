5:2 Heimsieg katapultiert uns von den Abstiegsplätzen weg 🚀

Gestern empfingen wir die Gäste aus Bad Aibling. Die Partie startet ausgewogen, mit teils hektischen Szenen, unkoordinierten Spielzügen und viel körperlichem Einsatz. In Minute 27. kann dann der bereits 3. Freistoß im Bereich rund um den 16-Meterraum zum Torerfolg genutzt werden. Wir sind oftmals mit guten Aktionen vorm gegnerischen Tor, erzwingen jedoch keine klare Torchance daraus.

Nach Wiederanpfiff sind wir unsauber und kassieren den Ausgleichstreffer in Minute 55. Nach einigen Wechseln dann der Wendepunkt - wir drehen auf und zaubern eine Großchance nach der anderen. Und so klingelt es drei Mal in nur 6 Minuten und wir können auf 4:1 erhöhen. Nach einer Ungenauigkeit und unaufmerksamen Situation können die Gäste zwar nochmal auf 4:2 verkürzen, welches jedoch mit dem 5:2 kurz vor Abpfiff noch einmal legitimiert wird.

Ein wahnsinnig wichtiger Sieg, der uns wichtige 3 Punkte raus aus dem Abstiegskampf beschert 💙🤍