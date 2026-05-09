5:2-Heimsieg gegen den FC Bayern Alzenau

Zudem stand Markus Mendler nach dem tragischen Verlust seiner Ehefrau heute erstmals wieder im Kader und wurde später auch eingewechselt.

Die Partie entwickelte sich vom Anpfiff an zu einem munteren und schnellen Spiel, bei dem unser FCH früh versuchte, die Kontrolle zu übernehmen. Die Grün-Weißen suchten konsequent den Weg nach vorne und kamen bereits in der 5. Minute zur ersten Großchance: Miguel Gonçalves legte an der Strafraumgrenze quer auf Sean Busch, der aus kurzer Distanz zentral abschloss, doch Alzenau-Keeper Samarelli parierte stark. Nur wenige Minuten später profitierte Armend Qenaj beinahe von einem Fehlpass des Gästetorhüters, der ihm den Ball direkt in die Füße spielte, doch wieder konnte die Defensive der Bayern aus Alzenau die Führung im letzten Moment verhindern.

Nach einer kurzen Drangphase der Gäste, die durch einen gefährlichen Steckpass auf Trageser in der 13. Minute erstmals gefährlich wurden, übernahm Homburg wieder das Kommando. In der 14. Minute nutzten die Grün-Weißen einen Umschaltmoment perfekt, denn Miguel Gonçalves spielte von rechts präzise in den Strafraum, wo Qenaj goldrichtig stand und souverän zum 1:0 traf. Wieder einmal ließ die Antwort der Gäste nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später stieg Boutakhrit bei einer Ecke am kurzen Pfosten am höchsten und köpfte den Ball zum 1:1 ins Netz.

Die Homburger wirkten dennoch unbeeindruckt und legten sofort wieder Tempo auf. Nach einer weiteren Hereingabe von rechts durch Gonçalves war es diesmal Mart Ristl, der den Ball aus zentraler Position per Außenrist zum 2:1 verwandelte. Somit belohnte sich der FCH erneut für seine druckvolle Anfangsphase. In der 31. Minute folgte schließlich das 3:1, nachdem Nils Röseler eine scharfe Flanke zurücklegte, sodass Hilal El-Helwe aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Bis zur Pause dominierten die Homburger die Partie vollständig, während die Gäste nun kaum mehr eine Antwort auf die starke Homburger Offensive hatten.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen und attraktiv. Alzenau kam durch Boutakhrit zunächst gefährlich zum Abschluss, während auf der anderen Seite Gonçalves nach Zuspiel von Sean Busch den gegnerischen Keeper ebenfalls prüfte. Michael Gelt im Homburger Tor zeigte sich bei den Alzenauer Angriffen stets aufmerksam und strahlte Sicherheit aus.

In der 62. Minute kam es im Waldstadion zu einem ganz besonderen Moment: Markus Mendler kehrte unter Standing Ovations der Fans zurück auf den Platz und nur wenig später kam er bereits zu einer ersten guten Schussgelegenheit, verzog aber knapp über das Tor. Daraufhin konnte Mendler jedoch entscheidend in eine Änderung des Spielstands eingreifen: Nachdem er selbst nicht mehr den Weg an der dichten Alzenauer Defensive vorbeifand, spielte er eine saubere Flanke von links auf Kaan Inanoglu, der volley aus kurzer Distanz zum 4:1 traf

Als in der 84. Minute ein Handspiel im Alzenauer Strafraum geahndet wurde, wurde es erneut laut im Homburger Waldstadion: Mendler trat zum Elfmeter an, blieb eiskalt und verwandelte souverän zum 5:1, woraufhin laute „Markus Mendler!“-Gesänge von den Rängen ertönten. Den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Partie setzten wiederum die Gäste in der 88. Minute, die über Boutakharit erneut über einen Traumschuss aus 30 Metern noch einen Treffer erzielen konnte und somit den 5:2-Endstand markierte.

Gäste-Trainer Angelo Moro sagte nach dem Spiel: "Der Sieg des FC Homburg geht klar in Ordnung. Wir haben 20 Minuten gut mitgehalten. Wir hatten viele Verletzte zu beklagen. Auf unserer linken Seite haben wir viele Fehler gemacht, die sie genutzt haben. Homburg hat schnell nach vorne gespielt. Sie haben uns über die Außenseite auseinander gezogen. Wir kamen da nicht hinterher. Beim Elfmeter schubst unser Spieler, aber den muss man nicht pfeifen. Wir nehmen das jetzt mal so hin. Ich habe für diese Saison einen Vertrag, das war so ausgemacht, Solange wir in der Regionalliga waren, wollten wir als Duo im Team arbeiten. Das hat gut funktioniert. Aber jetzt in der Hessenliga ist das Geld knapper, da muss man eingestehen, dass man sparen muss und der Staff verkleinert wird. Wir wollen ja wieder zurückkehren. Sie wollen ja am Ende ganz oben stehen und wieder zurück kommen. Wenn sie mich dann noch mal brauchen und ich nichts anderes habe, kehre ich gerne zurück, es war eine tolle Zeit, auch wenn wir den abstieg nicht vermeiden konnten".

FCH-Trainer Roland Seitz meinte: "Viele wissen, dass die letzten Wochen nicht einfach waren für uns. Wir haben uns die ganze Woche darauf vorbereitet, dass wir us und den Fans einen Sieg bescheren wollen. Man muss auch gegen einen personell dezimierten und bereits abgestiegenen Gegner erst mal spielen. E§s gab fünf schöne Tore, drei oder vier haben wir noch liegen gelassen. Das Spiel hat auch den Tabellenstand widergespiegelt. Inanoglu hat sich das Knie verdreht, nach dem Tor haben wir ihn dann vorsichtshalber rausgenommen. Er hat sich wahrscheinlich eine Bänderverletzung zugezogen. Mendler kam am Donnerstag, er wollte spielen, Jörg wird ja fehlen, deshalb waren wir froh, dass er spielen wollte. Bis zum Pokalfinale ist er jetzt dabei. Er hatte ja schon eine Chance im Spiel und mach dann den elfer rein, das hat ihm sicher gut getan. Sandhausen wollen wir nochmal den dritten Rang angreifen, fürs Selbstvertrauen im Hinblick auf das Pokalfinale gegen den 1. FC Saarbrücken wäre ein Sieg in Sandhausen wertvoll, unabhängig von der Tabelle"!.

Mit dem verdienten Sieg verabschiedet sich der FCH aus seinem letzten Heimspiel der Saison. Am kommenden Samstag, den 16. Mai gastiert unser FCH zum Saisonabschluss der Regionalliga Südwest als Tabellen-Fünfter beim einen Punkt besseren Vierten SV Sandhausen. Auch der Dritte FSV Frankfurt hat nur einen Punkt mehr. Anstoß in Sandhausen im Stadion am Hardtwald ist um 14 Uhr.

Bayern Alzenau geht als Fünfzehnter in den letzten Spieltag, an dem ebenfalls am samstag um 14 Uhr der SGV Freiberg Fußball zu Gast im Städtischen Stadion an der Prischoßstr. Da der TSV Schott Mainz und die TSG Balingen, die ebenfalls schon seit Längerem abgestiegen sind, Fußball nur einen Punkt weniger haben, könnten die Bayern bei einer Niederlage noch auf den vorletzten Platz abrutschen. Der vierte Absteiger ist das momentane Schlusslicht Bahlinger SC.