5:2: FC Amberg Herbstmeister – Upo und Pfreimd last-minute

Es war ein Nachmittag der Last-Minute-Tore – und der Auswärtsmannschaften – in der Bezirksliga Nord. Sowohl die SpVgg Pfreimd beim 1:0-Sieg in Furth im Wald, auch auch die SF Upo beim 4:3-Erfolg in Schirmitz stachen ganz, ganz spät zu. Ein Ausrufezeichen konnte der FC Amberg setzen. Der Tabellenführer und frischgebackene Herbstmeister löste die schwere Aufgabe in Vohenstrauß mit Bravour und setzte sich satt 5:2 durch.



Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Leider stehen wir nach einer überwiegend guten Partie einmal mehr mit leeren Händen da. Die Niederlage ist ebenso bitter wie sie unnötig war. Nach starker Pfreimder Anfangsphase waren wir über die gesamte Spielzeit gleichwertig, phasenweise sogar bestimmend und der Führung näher. Passend zur Situation entschied ein schöner Sonntagsschuss in der letzten Minute aber das Spiel gegen uns. Das soll die gute, disziplinierte Leistung von Pfreimd aber auf gar keinen Fall schmälern. Lob auch an das umsichtige Unparteiischen-Gespann. Der Tabellenkeller ist wie Treibsand – wir müssen weiter strampeln. Die Mannschaft beweist Woche für Woche Charakter und lässt das Herz am Platz. Irgendwann werden wir dafür auch wieder belohnt werden.“



Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Es war ein wie erwartet schweres Spiel gegen ein gut eingestellten Gegner. In der ersten Halbzeit hatte Furth sehr gute Chancen und hätte hier in Führung gehen müssen. In der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. Mit dem glücklicheren Ergebnis für uns!“









Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Die ersten zwei Gegentore haben wir hergeschenkt. Das sind zu billige Tore, vor allem gegen einen Gegner wie den FC Amberg. Nichtsdestotrotz sind wir wieder wahnsinnig gut zurückgekommen und mit einem 2:2 in die Pause gegangen. Leider hat uns der FC Amberg beim dritten und vierten Tor bestraft. Ich bin davon überzeugt, dass man die Gegentore verteidigen kann, wenn man konsequenter wäre. Das fünfte Tor war ein Nachschuss nach einem Fernschuss. Trotz der Niederlage bin ich aber innerlich zufrieden, weil wir uns trotzdem bewiesen haben, dass wir gegen einen in meinen Augen diesjährigen Aufsteiger mitgespielt haben. Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Es hat mich auch gefreut, dass wir ein paar sehr gute Einzelleistungen hatten. Für die Zukunft: Es ist egal gegen wen du spielst – wenn du sowohl im eigenen als auch im gegnerischen Strafraum zu inkonsequent bist, dann wird das bestraft. Hier müssen die Jungs noch den letzten kleinen Schritt machen.“









Sven Seitz (Trainer SF Ursulapoppenricht): „Für uns gab es heute im Endeffekt nur ein Ziel und das war, irgendwie drei Punkte zu holen. Nach drei Niederlagen in Folge wussten wir, dass es von unserer Seite sicher kein Leckerbissen werden kann. Auf tiefem Geläuf und gegen einen wacker kämpfenden Gegner ist es auch bis zum Schluss spannend gewesen. Trotz allem haben wir nach dem Rückstand Moral bewiesen und das Spiel noch gedreht. Von daher zählen heute nur die drei Punkte. Was man dazu sagen muss: Seit Wochen fehlen uns einige Spieler mit Qualität. Von daher sind wir sehr zufrieden mit diesen 22 Punkten nach der Vorrunde und freuen uns auf den Rückrunden-Auftakt nächste Woche.“









Aufgrund einer Platzsperre musste der 1.FC Schlicht sein Heimspiel gegen die SpVgg SV Weiden II abblasen. Wann nachgeholt wird, steht noch nicht fest.