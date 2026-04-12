5:2: Effektives Rot-Weiss Essen II überrollt Burgaltendorf

Brutale Effektivität in Durchgang eins entschieden die Partie schlussendlich zugunsten von Rot-Weiss Essen II. Der SV Burgaltendorf musste nahezu die gesamte Spieldauer einem Rückstand hinterherlaufen. Die klar verbesserte zweite Hälfte reichte deswegen auch nicht mehr für etwas Zählbares. Nach dem 5:1-Sieg gegen den VfB Frohnhausen von vor der Osterpause entscheidet die Profi-Reserve auch das nächste Topspiel für sich.
Tempo und Engagement versprachen zunächst ein hochspannendes Duell auf Augenhöhe, doch es kam schnell anders. Mit dem ersten ernsthaften Vorstoß steckte Marcel Platzek auf den durchstartenden Orcun Mengenli durch, der das Leder in vollem Lauf am herauseilenden Maximilian Wagner vorbeilegte (5.). Schon im Hinspiel führte Rot-Weiss im ersten Durchgang mit drei Toren und erneut präsentierte sich Rot-Weiss kalt wie eine Hundeschnauze. Nach leichtfertigem Ballverlust von Burgaltendorf am eigenen Strafraum ließ sich Platzek nicht zweimal bitten, nahm den Ball kurz an und traf dann trocken zum 2:0 (12.).
Die Gäste waren bis dahin gar nicht mal besonders schlecht in der Partie, RWE nutze schlichtweg die ersten beiden Chancen für Tore. Die Quote machte Mehmet Demirci kurz darauf zunichte, nachdem sein Distanzschuss nur knapp am Pfosten vorbeirauschte (20.). Daraufhin erspielte sich die Gastgeber auch mehr und mehr Spielanteile, Burgaltendorf versuchte sich erst einmal zu stabilisieren. Doch es kam noch dicker. Arda Islam nahm einen Ball in die Spitze gekonnt runter und überwand Wagner zum 3:0 (31.). Als dann Platzek auf Flanke von Randy Atanga-Akwen aus dem Gewusel auch noch den vierten Treffer nachlegte (37.), schien der Spielausgang schon frühzeitig entschieden.
Mit dem Rücken zur Wand fand der SVB im zweiten Durchgang aber wieder besser ins Spiel, übernahm phasenweise sogar die Spielkontrolle. Richtig zwingend wurde es aber auch erst nach einer knappen Stunde. Michael Siminenko verfehlte das Gehäuse aus spitzem Winkel nur knapp (61.), daraufhin war der Distanzversuch von Laurin Kamperhoff nicht platziert genug (66.). Erst in der Schlussphase konnte Burgaltendorf durch Kai Nakowitsch verkürzen, der einen Eckball von Leon Metke einköpfte (76.).
Nun drückte Burgaltendorf auf den zweiten Treffer, RWE wurde zwar deutlich passiver, verlor aber auch nie wirklich die Ruhe. Wenn Nino Kammerhoff seinen Dropkick besser getroffen (79.) oder Nakowitsch freistehend zum zweiten Mal per Kopf getroffen hätte, wäre es vielleicht noch spannender geworden. Der Treffer von Joel Bema machte jedoch den Deckel auf die Partie (85.). Zwar traf Burgaltendorf durch einen abgefälschten Freistoß von Laurin Kamperhoff ein zweites Mal (89.), die Zeit war allerdings schon zu weit fortgeschritten für ein Comeback . Somit behauptet sich RWE an Tabellenplatz zwei und distanziert zwei Wochen vor dem Gipfeltreffen mit Klosterhardt (26. April) einen direkten Konkurrenten.
Rot-Weiss Essen II – SV Burgaltendorf 5:2
Rot-Weiss Essen II: Marcel Lenz, Marvin Paulsen, Randy-Tamufor Atanga-Akwen (63. Mirco Konarkowski), Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund (76. Flavio Dietz), Marcel Faber (16. Joel Bema), Mehmet Demirci, Orcun Mengenli, Marcel Platzek (88. Jan-Luca Geurtz), Arda Islam (63. Luis Förster) - Trainer: Stefan Lorenz
SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Caspar Schelewski, Jason-Lee Gerhardt, Jannis Böhner (46. Nino Kamperhoff), Kevin Barra (36. Schevan Rascho), Mehmet Can Köstekci (75. Fabio Weber), Michael Siminenko (89. Denis Naumov), Laurin Kamperhoff, Alkan Albayrak - Trainer: Andreas Krippel
Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid) - Zuschauer: 290
Tore: 1:0 Orcun Mengenli (5.), 2:0 Marcel Platzek (12.), 3:0 Arda Islam (31.), 4:0 Marcel Platzek (37.), 4:1 Kai Nakowitsch (76.), 5:1 Joel Bema (85.), 5:2 Laurin Kamperhoff (89.)
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