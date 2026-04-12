5:2: Effektives Rot-Weiss Essen II überrollt Burgaltendorf

Tempo und Engagement versprachen zunächst ein hochspannendes Duell auf Augenhöhe, doch es kam schnell anders. Mit dem ersten ernsthaften Vorstoß steckte Marcel Platzek auf den durchstartenden Orcun Mengenli durch, der das Leder in vollem Lauf am herauseilenden Maximilian Wagner vorbeilegte (5.). Schon im Hinspiel führte Rot-Weiss im ersten Durchgang mit drei Toren und erneut präsentierte sich Rot-Weiss kalt wie eine Hundeschnauze. Nach leichtfertigem Ballverlust von Burgaltendorf am eigenen Strafraum ließ sich Platzek nicht zweimal bitten, nahm den Ball kurz an und traf dann trocken zum 2:0 (12.).

Die Gäste waren bis dahin gar nicht mal besonders schlecht in der Partie, RWE nutze schlichtweg die ersten beiden Chancen für Tore. Die Quote machte Mehmet Demirci kurz darauf zunichte, nachdem sein Distanzschuss nur knapp am Pfosten vorbeirauschte (20.). Daraufhin erspielte sich die Gastgeber auch mehr und mehr Spielanteile, Burgaltendorf versuchte sich erst einmal zu stabilisieren. Doch es kam noch dicker. Arda Islam nahm einen Ball in die Spitze gekonnt runter und überwand Wagner zum 3:0 (31.). Als dann Platzek auf Flanke von Randy Atanga-Akwen aus dem Gewusel auch noch den vierten Treffer nachlegte (37.), schien der Spielausgang schon frühzeitig entschieden.

Burgaltendorf kommt nicht mehr entscheidend dran

Mit dem Rücken zur Wand fand der SVB im zweiten Durchgang aber wieder besser ins Spiel, übernahm phasenweise sogar die Spielkontrolle. Richtig zwingend wurde es aber auch erst nach einer knappen Stunde. Michael Siminenko verfehlte das Gehäuse aus spitzem Winkel nur knapp (61.), daraufhin war der Distanzversuch von Laurin Kamperhoff nicht platziert genug (66.). Erst in der Schlussphase konnte Burgaltendorf durch Kai Nakowitsch verkürzen, der einen Eckball von Leon Metke einköpfte (76.).