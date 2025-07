52. Bitzer Cup in Ergenzingen: Fußballfest mit Tradition und Zukunft

Am 5. und 6. Juli 2025 verwandelt sich das Sportgelände des TuS Ergenzingen wieder in eine Bühne für hochklassigen Profi-U19- und Herrenfußball. Der traditionsreiche Bitzer Cup geht in seine 52. Auflage – und bleibt seinem Ruf als eines der renommiertesten Fußballturniere in der Region treu. Zwei Tage lang treffen ambitionierte Teams, fußballbegeisterte Zuschauer und prominente Gäste aufeinander. Neben sportlicher Qualität bietet das Turnier ein vielseitiges Rahmenprogramm – weit über den Fußball hinaus.