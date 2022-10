5:2 - Aramäer Heilbronn erfüllen Pflichtaufgabe Heimsieg in der Fußball-Landesliga gegen den TSV Ilshofen II.



Aramäer Heilbronn gelang gegen das sieglose Schlußlicht vom TSV Ilshofen II ein 5:2-Pflichtsieg und das damit verbundene Verlassen der Abstiegszone. Das Spiel begann sehr verhalten. Beide Teams tasteten sich zunächst ab. Im gegnerischen Strafraum tauchten zunächst ausschließlich die Hausherren auf, ohne dabei für große Gefahr zu sorgen. Dies änderte sich als Robert Grau in der 23.Spielminute sich mit einem schönen SoloLauf auf die Reise machte und den Ball zum 1:0 mit einem Schuß aus etwa 20 Metern im gegnerischen Tor unterbrachte. Ilshofen spielte gut mit und erzwang ein Eigentor von Markus Hartmann in der 32.Spielminute. Das Spiel ging nun hin und her. Christopher Önverdie ließ die Heilbronner Fans in der 40.Spielminute jubeln, Ehe zwei Minuten später Hennes Autnaring für den leistungsgerechten 2:2 Halbzeitstand sorgte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde deutlich, dass die Hausherren unbedingt die Drei Punkte in Heilbronn behalten wollten. Man erarbeite sich viele gute Chancen. In der 50.Spielminute legte sich Robin Binder den Ball zu weit vor und blieb am Torhüter hängen. In der 58.Spielminute scheiterte Markus Hartmann am Pfosten. Ilshofen verteidigte clever. Doch in der 62.Minute schob Martin Frey die Kugel zum 3:2 über die Linie. In der 75.Minute schwächte sich der TSV Ilshofen2 mit einer Gelb-Roten Karte. In der 77.Minute gelang Kevin Berg nach schöner Vorarbeit von Robert Grau dann die Vorentscheidung zum 4:2. Danach startete Durim Leka eine starke Aktion und zwang die Ilshofener ebenfalls zu einem Eigentor. Das Spiel endet nach der starken zweiten Halbzeit auch in der Höhe verdient mit 5:2.