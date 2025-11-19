In Partien mit Beteiligung des TV Aiglsbach geht es meist rund – Foto: Thomas Martner

51:43 Tore: Aiglsbach garantiert Spektakel Nach drei Niederlagen zum Ende der Herbstrunde ist für den ehemaligen Landesligisten der Aufstiegszug aber vermutlich abgefahren

Bezirksliga West Aiglsbach

Wenn der TV Aiglsbach in der Bezirksliga West auf dem Platz steht, rührt sich im Normalfall etwas. 94 Treffer sind in den 19 Partien gefallen, die das Team um Goalgetter Manfred Gröber, der mit 21 Einschüssen das Torjäger-Ranking anführt, bestritten hat. Allerdings hat es im eigenen Kasten bereits 43-mal eingeschlagen und das ist der Hauptgrund, warum die Hallertauer "nur" Sechster sind.

"In den letzten Wochen vor der Winterpause hat uns das wieder ziemlich eingeholt. Wir hatten die Defensivprobleme zuvor eigentlich das komplette Kalenderjahr 2025 gut im Griff und sind defensiv relativ stabil gestanden. Das war auch der Grundstein, dass wir in der Vorsaison mit einer grundsoliden Frühjahrsrunde die Klasse noch sehr souverän gehalten haben", erklärt Torsten Holm, der seit Anfang 2025 auf der Kommandobrücke der Grün-Weißen steht. Der Ex-Profi stellte unter anderem bei seiner Amtsübernahme auf ein Spielsystem mit drei Innenverteidigern um. "Wir haben uns in den vergangenen sieben Partien 25 Gegentore eingefangen. Das ist natürlich viel zu viel. Einerseits haben wir extrem viele individuelle Fehler gemacht, anderseits hat uns in dieser Phase mit Fabian Rasch ein Spieler gefehlt, dessen Erfahrung und Klasse wir nicht ersetzen können. Er ist zweifellos einer der besten Sechser der Liga", adelt Holm den 29-Jährigen.







Sa., 15.11.2025, 18:00 Uhr SV Türk Gücü Straubing TG Straubing TV Aiglsbach Aiglsbach 6 4



