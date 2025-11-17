5:1: Weiden überrumpelt Tabellenführer – "Hatten nichts zu verlieren"

Vor der Partie sprachen im Grunde alle Statistiken gegen Weiden. Mit zuletzt zwei Niederlagen drohte 14/75 einfach nur ein weiteres Opfer der makellosen Fabelserie des Tabellenführers zu werden – doch weit gefehlt. Zwar schlug der Spitzenreiter in Person von Yasin Isildak schon in der zweiten Spielminute eiskalt zu (2.), doch auch davon ließen sich die Gäste nicht aus dem Konzept, blühten gar in der Außenseiterrolle auf: "Wir sind mit Respekt, aber ohne Angst in das Spiel gegangen – wir hatten schließlich laut Tabelle nichts zu verlieren“, schilderte Weidens Trainer Adrian Student. "Nach dem Gegentreffer haben wir das Mittelfeld kompakter gemacht und sind dadurch besser in die Zweikämpfe gekommen.“ So setzten die Gäste mit Fortschreiten der ersten Hälfte auch ihrerseits immer wieder Offensivakzente, glichen zunächst durch Tim Pfeifer aus (18.) und drehten noch in der ersten Hälfte die Partie nach dem Treffer von Sebastian Kratz (37.). In der Nachspielzeit vom ersten Durchgang hätte gar Fabio Schortmann noch einen drauflegen können, doch scheiterte vom Punkt an Keeper Kaan Gökcesin (45.+4). Der 30-Jährige machte dies mit seinem persönlichen Doppelschlag zum 3:1 (53.) und 4:1 (62.) wieder gut. Selbst die Ampelkarte für Patrick Odau (76.) sollte nicht weiter ins Konzept fallen, da spätestens nach dem Treffer von Joel Karim Marenzi (82.) der Deckel drauf war. Ein – besonders in dieser Höhe – kaum zu erwartender Erfolg für die Weidener, der für Student aber nicht von ungefähr kommt: "Ein Geheimrezept hatten wir nicht“, versicherte er. "Wir haben unsere Chancen genutzt und uns für unseren Aufwand belohnt. Genau das ist bei uns in den Spielen zuvor nicht passiert.“ Für den Rest der Liga liegt nun die Beobachtung nahe, dass der Tabellenführer auch durchaus verwundbar ist, Student schaut natürlich aber zuerst auf seine eigenen Schützlinge. "Wichtig ist es vor allem für den Kopf. Das Team hat in diesem Spiel gesehen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Diese Erkenntnis war nach dem Spiel besonders wertvoll.“

Die JSG ging als eines der formstärksten Teams der Liga mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen in die Partie. Für Trainer Christopher Kockerols aber noch lange kein Grund, um den Autopiloten einzustellen: "Natürlich hat man in so einer Phase ein anderes Selbstbewusstsein. Nichtsdestotrotz wissen wir um unsere Stärken und Schwächen und die Stärke der Liga.“ Eine besondere Stärke kann sein Team aus der eigenen Offensive ziehen, so erzielte die JSG nach zwei torlosen Spielen zum Saisonbeginn in allen darauffolgenden Begegnungen mindestens einen Treffer. Ebenso im Aufsteigerduell mit Lövenich. Ben Bungart brach zugunsten der Hausherren den Bann (41.) und sorgte damit auch für die Pausenführung. Der Treffer sollte jedoch eher die Lövenicher anstacheln, welche die junge Erfter Mannschaft überfiel und durch Gaspard Fehlinger ausglich (49.). Kockerols musste feststellen, dass "wir mit der Qualität des Gegners gerade zu Beginn beider Halbzeiten massiv zu kämpfen hatten.“ Gegen die durchschnittlich knapp neun Jahre ältere Startelf von LöWi konnten sich die Hausherren jedoch stückweise besser stabilisieren, offenbarten für Kockerols in der 75. Spielminute dann jedoch "jugendlichen Leichtsinn“. Erneut stach Fehlinger für LöWi zu, die Gäste drehten die Partie. Kockerols ist besonders mit der Entstehung des Treffers unzufrieden: "Die Jungs lassen sich vom Gegner sehr gut aus der Struktur locken und offenbaren dadurch große Räume. Zwei Pässe später klingelt es dann.“ In der Schlussphase nutzten die Gäste die größer werdenden Räume durch weitere Treffer von Jan Lauterbach (83.) und Lukas Kollek (90.). "In Summe dann ein Tag, an dem man einfach konsternieren muss, dass der Gegner schlichtweg besser war und wir noch weiterwachsen müssen“, bilanziert Kockerols, sieht sein Team seit dem letztmaligen Bezirksliga-Abstieg vor zwei Jahren aber auf einem guten Weg. "Wir haben seitdem einige Schritte gemacht, sind grundsätzlich strukturierter und reifer geworden. Trotzdem haben wir noch viel Arbeit vor uns, um kurzfristig die Liga zu halten, in der die Leistungsspanne zwischen den Top-Teams und dem Rest schon enorm ist.“ Während Erft also das nächste Ausrufezeichen verpasst, hält sich Lövenich weiterhin im Kreis der Top-Teams.

Die Anfangsphase hatte es gleich in sich. Jan-Philipp Schmitz brachte das Kellerkind infolge eines Eckballs zunächst ganz früh Führung (1.). Auf den zwischenzeitlichen Ausgleich von Niklas Kühnapfel mit einem abgefälschten Distanzschuss (12.) blieben die Gäste im Spiel und gingen durch Patrick Straßfeld erneut in Führung (17.). In der Folge war Nullacht um den Ausgleich bemüht, wagte sich mehrfach in Richtung der gegnerischen Gefahrenzone. Schließlich schädelte Luca Gruttmann eine Hereingabe von Alexander Vaaßen in der Schlussphase der ersten Hälfte über die Linie (38.). Bei dem 2:2-Halbzeitstand sollte es eine Weile bleiben, bis die Elsdorfer in den Schlussminuten noch einmal entscheidend zum Zuge kamen. Etwas Dusel war dabei jedoch im Spiel, da Kühnapfel bei einem Handelfmeter scheiterte, doch Mohamed Redjeb versenkte den Abpraller für seinen ersten Saisontreffer (81.). Eine entscheidende Antwort der Gäste blieb aus, so machte Saif-Eddine Ayadi – ebenfalls mit seinem ersten Saisontor – den Sack zu (89.). Mit der wichtigen Feststellung im Blick, dass der Tabellenführer eben doch nicht unverwundbar ist, rückt Elsdorf nach oben heran.

In der ersten Hälfte konnte sich der Tabellenzweite durch die Treffer von Gaiton Barroso (19.), Koray Örgün (25.) und Abdelkader Boubker (45. +2) ein sicheres Polster für den weiteren Spielverlauf aufbauen. Dies offenbarte zwar mit dem Anschlusstreffer von Justin Krischer (61.) kleine Löcher, doch am siebten Dreier aus den vergangenen acht Spielen war schlussendlich nicht mehr zu rütteln. Für die Bergheimer ist es zudem ein rundum gelungener Spieltag, da Frontmann TSV Düren erstmals Punkte liegen ließ.

Es war schlussendlich nicht unbedingt ein fußballerischer Leckerbissen. Am Ende stand in Frechen ein torloses Remis zu Buche, wodurch Lendersdorf den derzeitigen Negativtrend nicht wirklich stoppen kann. Mit nur einem Zähler aus den vergangenen vier Spielen kommt die Alemannia derzeit nicht so richtig in Tritt, rutschte nebenbei auch im Tableau auf Platz sechs ab. Frechen kann mit dem Punkt den Vorsprung auf die rote Zone minimal vergrößern.

Birkesdorf hat nun offenbar die Negativspirale endgültig stoppen können. Mit drei aufeinanderfolgenden Siegen im Rücken agierte das Team von Marius Schinke aktiv in den ersten Spielminuten, hätte so auch früh durch Julian Perse in Führung gehen können (7.). Auch der SVB zeigte Akzente nach vorne, Arber Jashanica kam mit seinem Versuch dem Torerfolg schon nahe (21.). Im zweiten Durchgang konnte sich dann keine Seite wesentlich behaupten, es deutete sich ein torloses Remis an, doch gerade eine solche Phase wird aus Birkesdorfer Sicht dann auch gerne mit etwas Spielglück begleitet. Die Nachspielzeit war schon angebrochen, als Tahrek Bako nach einem zunächst geklärten Eckball aus der Distanz Maß nahm und wuchtig in die Maschen versenkte (90.+3). Es sollte der einzige Treffer der Partie bleiben, wodurch die Viktoria weiter in der Tabelle nach oben kraxelt und auch Bessenich hinter sich lässt.

Rein ergebnistechnisch scheinen den Horremern die Kontrahenten aus den unteren Tabellengefilden zu liegen, die einzigen Pleiten in dieser Saison unterliefen gegen die Top-Mannschaften aus dem oberen Drittel. Leicht von der Hand ging der Heimerfolg gegen Sindorf aber auch nicht. Erst im zweiten Durchgang erlöste ein Eigentor von Michael Hombach den HSV (66.). Wenig später konnte auch durch Friedrich Stolz nachgelegt werden (74.). Dario Quattrochi brachte mit dem Anschluss zwar noch einmal die Sindorfer ins Spiel (79.), doch ohne Ertrag. Nach dem so wichtigen Erfolg im Abstiegskampf aus der Vorwoche tritt der VfL erneut auf der Stelle.

In Spiel eins unter Frank Joswig sollte nicht die erhoffte Trendwende gelingen. Für Kreuzau trafen mit Seydouba Sylla (40.) und zwei Mal Nico Schröteler (60., 79.) die üblichen Verdächtigen. So ist der SCK nach dem ersten Saisondrittel auf einem exzellenten Weg den Klassenerhalt vorzeitig unter Dach und Fach zu bringen, bis zur Winterpause stehen jedoch noch einige knallharte Gegner vor der Brust.

So geht es weiter

13. Spieltag

30.11.25 SC Germania Erftstadt-Lechenich - SSV Rot-Weiß Ahrem

30.11.25 SC Kreuzau - Horremer SV 1919

30.11.25 TuS Langerwehe - SC 08 Elsdorf

30.11.25 VfL Sindorf - Viktoria Birkesdorf

30.11.25 JSG Erft 01 Euskirchen - Hilal-Maroc Bergheim

30.11.25 SV Rhenania Bessenich 1928 - SG Türkischer SV Düren

30.11.25 SV Weiden 1914/75 - SpVg Frechen 20 II

30.11.25 SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 - Alemannia Lendersdorf



14. Spieltag

07.12.25 SpVg Frechen 20 II - SV Rhenania Bessenich 1928

07.12.25 SG Türkischer SV Düren - VfL Sindorf

07.12.25 Alemannia Lendersdorf - SV Weiden 1914/75

07.12.25 Viktoria Birkesdorf - SC Kreuzau

07.12.25 SC 08 Elsdorf - JSG Erft 01 Euskirchen

07.12.25 Horremer SV 1919 - SC Germania Erftstadt-Lechenich

07.12.25 SSV Rot-Weiß Ahrem - TuS Langerwehe

07.12.25 SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 - Hilal-Maroc Bergheim