Simon Meindl (Mitte) hatte mit dem SV Neuhausen/Offenberg schon jede Menge Grund zur Freude – Foto: Helmut Weiderer

51 Tore: Neuhausen lässt es krachen und ist ein Bezirksliga-Anwärter Die Meindl-Truppe verzückt die Kreisliga Straubing mit ihrer offensiven Spielweise und darf vom Aufstieg träumen

Der SV Neuhausen/Offenberg ist die Überraschungsmannschaft der Kreisliga Straubing. Nach dem Abgang von Spielercoach und Torgarant Johann Lauerer prognostizierten viele Insider dem Klub aus dem Landkreis Deggendorf eine schwierige Kreisliga-Spielzeit. Doch Neu-Coach Simon Meindl kann sich vor allem auf die Treffsicherheit von Tim Kammerl (13 Saisontore) verlassen und mit Routinier Stefan Rockinger konnte der Klub, der als Tabellenzweiter in die Frühjahrsrunde geht, einen äußerst wertvollen Transfer tätigen. Wir haben uns mit Chefanweiser Meindl unterhalten.

Simon, der SV Neuhausen/Offenberg überwintert in der Kreisliga Straubing mit starken 36 Punkten auf den zweiten Rang. Wie fällt dein Resümee aus?

Simon Meindl (33): Nachdem wir einen größeren Umbruch in der Mannschaft hatten, war unser Ziel zu Beginn der Saison, den Klassenerhalt so schnell wie möglich einzutüten. Dass wir diese Vorgabe bereits vor der Winterpause erreicht haben, freut mich unfassbar und gibt uns jetzt die Möglichkeit, unser Ziel anzupassen. Die Mannschaft arbeitet Woche für Woche hart und jeder gibt alles. Wir haben eine sehr gute Qualität im Team und einen enormen Zusammenhalt. Dass wir nun auf dem zweiten Platz überwintern, ist definitiv auch dem großen Teamgeist geschuldet. Wir haben viele junge hochmotivierte und talentierte Jungs, dazu noch einige erfahrenere Spieler. Diese Mischung ist unter anderem ein Grund, dass es bislang so gut läuft.



51 Tore sind Ligabestwert. Habt ihr bewusst so einen offensiven Ansatz oder ist das der Qualität eurer Angreifer geschuldet?

51 Tore sind natürlich absolut genial. Dies liegt meines Erachtens vor allem auch daran, dass jeder im Team sich in den Dienst der Mannschaft stellt und vor dem Tor auch mal quer gelegt wird, wenn ein Mitspieler besser positioniert ist. Dass wir so viele Tore gemacht haben, zeugt aber sicherlich auch von der starken Qualität, die wir in der Offensive haben.









Ein wichtiger Baustein war zweifellos die Verpflichtung von Ex-Regionalligaspieler Stefan Rockinger. Was hat dieser erfahrene Haudegen für einen Anteil am Erfolg?

Rocke ist für uns alle ein absoluter Glücksgriff. Er ist ein richtiger Teamplayer und ein genialer Typ. Er bringt für unsere Liga eine riesige Qualität und Erfahrung mit und geht jedes Spiel als Leader voran. Wenn du einen solchen Spieler im Team hast, macht das automatisch auch jeden Spieler besser und Stefan gibt vor allem den jungen Spielern immer wieder hilfreiche Tipps. Rocke war für uns genau das richtige Puzzlestück, das zusammen mit allen anderen eine geile Truppe ergibt.









Königstransfer: Stefan Rockinger (re.) tut dem SVN enorm gut – Foto: Helmut Weiderer





