5:1! SV Wiesbaden mit Glanzleistung beim Aufsteiger

Der SV Wiesbaden konnte sich über einen deutlichen Auswärtssieg in Burg freuen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Herborn-Burg. Der SV Wiesbaden glänzte mit einem Auswärts-5:1 beim Aufsteiger aus Herborn.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Insgesamt eine runde Leistung mit hoher Motivation. Das gibt ein gutes Gefühl für die letzten Spiele des Jahres“, verspürte SVW-Sportchef Yildirim Sari Zug, Spielfluss und Engagement. Aus einem Team ohne Schwachpunkt ragte Mittelstürmer Julian Bill mit zwei Toren und zwei Vorlagen heraus.

Heute, 14:30 Uhr SSC Juno Burg SSC Juno Burg SV Wiesbaden SV Wiesbaden 1 5 Abpfiff Entscheidend aber, dass es als Kollektiv passte. Jason Ptak kam von der Bank, traf doppelt, als die Gastgeber mit Macht aufs 2:3 drängten. Zu seinem zweiten Treffer liefert der ebenfalls von der Bank gekommene Saki Nakos die Vorlage. Jetzt geht es gegen Dietkirchen (So., 15 Uhr).