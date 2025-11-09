 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Der SV Wiesbaden konnte sich über einen deutlichen Auswärtssieg in Burg freuen.
Der SV Wiesbaden konnte sich über einen deutlichen Auswärtssieg in Burg freuen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

5:1! SV Wiesbaden mit Glanzleistung beim Aufsteiger

Deutlicher Auswärtssieg stimmt zuversichtlich für die finalen Wochen vor der Winterpause

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
SV Wiesbaden
SSC Juno Burg
Yassin Khamal
Yassin Khamal
Jason Ptak
Jason Ptak
Julian Bill
Julian Bill

Herborn-Burg. Der SV Wiesbaden glänzte mit einem Auswärts-5:1 beim Aufsteiger aus Herborn.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Insgesamt eine runde Leistung mit hoher Motivation. Das gibt ein gutes Gefühl für die letzten Spiele des Jahres“, verspürte SVW-Sportchef Yildirim Sari Zug, Spielfluss und Engagement. Aus einem Team ohne Schwachpunkt ragte Mittelstürmer Julian Bill mit zwei Toren und zwei Vorlagen heraus.

Heute, 14:30 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
1
5
Abpfiff

Entscheidend aber, dass es als Kollektiv passte. Jason Ptak kam von der Bank, traf doppelt, als die Gastgeber mit Macht aufs 2:3 drängten. Zu seinem zweiten Treffer liefert der ebenfalls von der Bank gekommene Saki Nakos die Vorlage. Jetzt geht es gegen Dietkirchen (So., 15 Uhr).

Tore: 0:1, 0:2 Bill (8./15.), 0:3 Khamal (25.), 1:3 Menger (55.), 1:4, 1:5 Ptak (78./89.). – Zuschauer: 200.

Aufrufe: 09.11.2025, 18:05 Uhr
Stephan NeumannAutor