5:1 - SV Quitt Ankum beendet schwarze Serie

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Nach elf Spielen ohne Sieg beendet der SV Quitt Ankum mit einem fulminanten 5:1-Erfolg gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SC Glandorf die schwarze Serie und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Durch einen Doppelpack von Alexander Engelmann führte der SV Quitt Ankum bereits zu Pause mit 2:0 Toren. Jonas Finke und Janik Feye mit einem verwandelten Foulelfmeter sorgten Mitte der zweiten Halbzeit beim Spielstand von 4:0 bereits für eine frühe Vorentscheidung. Hendrik Hörstkamp-Tovar sorgte mit einen herrlichen Distanzschuss für den Ehrentreffer, bevor Lars Kuhlmann kurz vor dem Ende für den 5:1-Endstand sorgte. Kurz zuvor hatte der Gastgeber noch einen Strafstoß vergeben.

Doppelpack durch Alexander Engelmann - SV Quitt Ankum - – Foto: Fupa