51 Scorer in der Landesliga: Torschützenkönig wechselt zu Oberligisten

– Foto: Lea Sophie Schildhauer

Seine Qualitäten hat Eric Krogmann in der abgelaufenen Saison in beeindruckender Manier bewiesen. Nach seinem Wechsel vom Verbandsligisten 1. FC Bitterfeld-Wolfen zum aufgestiegenen VfB Gräfenhainichen dominierte der Angreifer in der LOTTO-Landesliga Süd nach Belieben. In diesem Sommer folgte für ihn der Schritt zum Oberligisten - für den er sofort im ersten Einsatz netzte.

Am Freitagabend feierte Krogmann sein Debüt für den VfL Halle 96. Im ersten Test gegen den Regionalligisten SV Babelsberg 03 stand der 24-Jährige sofort in der Startelf - und benötigte nur 43 Minuten für sein erstes Tor. Die 1:3-Niederlage konnte der Neuzugang damit zwar nicht abwenden, sein Treffer zum Einstand war dennoch ein Fingerzeig. Zum Spielerprofil:

Dass Eric Krogmann weiß, wo das gegnerische Tor steht, hat er in der vergangenen Saison immer wieder gezeigt. Mit 34 Treffern in 30 Partien holte er sich im Dress des Aufsteigers aus Gräfenhainichen die Torjägerkanone. 17 Vorlagen dazu machen Krogmann (gemeinsam mit Anton Fink vom VfB Ottersleben) zum geteilten Topscorer beider Landesliga-Staffeln. Seine 51 Torbeteiligungen waren ein großes Bewerbungsschreiben für den Wechsel in die Oberliga.

VfB Gräfenhainichen verabschiedet eine Identifikationsfigur

Beim abgebenden VfB Gräfenhainichen wird man den Angreifer nicht nur aufgrund seiner Treffer vermissen. Krogmann sei "weit mehr als nur ein Torjäger" gewesen, schrieb der Landesligist zum Abschied: "Kroggi übernahm Verantwortung, war präsent und entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit auch abseits des Platzes zu einer Persönlichkeit, mit der sich Mannschaft, Verein und Umfeld schnell identifizieren konnten. Seine Art, Fußball zu spielen – leidenschaftlich, zielstrebig und immer mit voller Überzeugung – passte perfekt zum VfB."

Noch wichtiger sei es gewesen, wie sich Krogmann menschlich in die Mannschaft eingebracht hatte. Auf diesen Charakter darf man sich nun beim VfL Halle 96 freuen. "Natürlich sind wir unendlich traurig, einen großartigen Fußballer, vor allem aber einen großartigen Menschen ziehen lassen zu müssen", schrieben die Gräfenhainicher. "Gleichzeitig überwiegt auch ein großes Gefühl von Stolz. Stolz darauf, dass Kroggi bei uns den nächsten Schritt gegangen ist. Stolz darauf, dass wir vielleicht genau die Station sein durften, die ihm den Weg in die Oberliga geebnet hat. Und stolz darauf, ihn ein Stück auf diesem Weg begleitet zu haben."