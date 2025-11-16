5:1! Schneverdingen entzaubert den MTV Eintracht Celle

Normalerweise ist der TV Jahn vor allem am heimischen Osterwald ein unangenehmer Gegner - vor dem Auswärtsspiel in Celle holte die Mannschaft von Cheftrainer Felix Beck 17 Zähler auf dem eigenen Geläuf und nur acht Pünktchen in der Fremde. Nun hat Schneverdingen durchaus bewiesen, dass sie sich auch als ungebetene Gäste entpuppen können.

Die Beck-Elf erwischte den perfekten Start und legte schon nach fünf Minuten durch Tarik Pepic vor (5.), anschließend schnürte Torjäger Micael Pinto Coelho einen Doppelpack (26., 45.). Der Brasilianer hatte in der Aufstiegssaison (2023/24) 42 Saisontore zur Meisterschaft beigetragen und nun seine neun Treffer aus der vergangenen Landesliga-Spielzeit bereits eingestellt.

Mit dem Rücken zur Wand nahm sich die Eintracht nach Wiederanpfiff nochmal vor, ein Comeback hinzulegen. Als Jean-Luca van Eupen tatsächlich zum Anschlusstor vollstreckte (53.), kam dann auch Spannung auf. Schneverdingen hatte aber die passenden Antworten parat, sodass Bjarne Kämmer mit einem Doppelpack schnell wieder für klare Verhältnisse sorgte (66., 75.).